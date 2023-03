Talven kuningatar EL Indeed oli paras myös Espoon Palkinnossa – Ice Wine päätti uransa kolmossijaan

Hannu Torvinen oli iltapäivän ohjastajanimi neljällä voitollaan.

EL Indeed otti jo vuoden neljännen voiton Vermosta. Arkistokuva.

Vermon Kavioliiga-raveissa ajettiin toistaiseksi vuoden isopalkintoisin lämminverilähtö, kun tammat mittelivät paremmuudestaan perinteikkäässä Espoon Palkinnossa.

Vuodesta 1979 lähtien ajetussa kisassa voittaja sai maineen ja kunnian lisäksi 12 000 euron potin.

Kovassa nousukiidossa oleva EL Indeed on hallinnut talven tammalähtöjä ja se jatkoi hienoja otteitaan, vaikka vastus oli tällä kertaa aiempaa kovempi.

Hannu Torvisen ajokki voitti keulajuoksun jälkeen miten tahtoi.

Club Nord Elit tsemppasi toiselta ilman selkää rehdisti toiseksi. Huipputammat Willow Pride ja Magical Princess eivät olleet vetreimmillään kausiavauksissaan.

– Helposti saatiin alussa keulat, vaikka myös Willow Pride lähti kovaa liikkeelle. Viimeisellä 150 metrillä, kun vähän irrotin, niin se lähti etenemään tosi hienosti. Voitto tuli oikein helposti. Tamma on mennyt talven aikana paljon eteenpäin, ja se on tällä hetkellä loistava suorittaja. Toivotaan, että kaikki menee jatkossakin hyvin. Tällä kyllä kehtaa ajaa melkein mitä lähtöjä vain, Torvinen kehui radan voittajahaastattelussa.

Elina Laakkosen valmentama EL Indeed on voittanut kahdeksasta edellisestä startistaan kuusi. 6-vuotiaan voittosumma kohosi noin 85 000 euroon.

Lähdössä päättyi yksi kunniakas ura, sillä vuosikausia tammahuipulle lukeutunut Ice Wine juoksi viimeisen kisansa ennen siitokseen siirtymistä. Se oli jäähyväisstartissaan hienosti kolmas.

11-vuotias juoksi 155 kilpailua, joista voittoja tuli 27 ja muita totosijoja 46. Tienestejä kertyi lähes 220 000 euroa. Pääosan urastaan Ice Wine teki Leo Mönttisen tallista.

– Kuusi vuotta on kuljettu tamman kanssa. Alkuun oli vähän ravin kanssa vaikeuksia, mutta sitten se loksahti kohdalleen. Kaikki menestykset ja voitot ovat jääneet hyvin mieleen. Tämä on persoona, se ei ole todellakaan mikään tyhmä hevonen. Onhan se selvä, että talliin tulee nyt iso aukko. Vähän haikea olo on ollut koko viikon. Tämä hevonen ansaitsee tällaisen lopetuksen, Mönttinen sanoi TotoTV:n haastattelussa.

Mönttisen pienestä ja iskukykyisestä tallista tulee menestyjiä, vaikka Ice Winen ura loppuikin.

Hänen valmentama Issakan Valo oli paras värikkäässä kylmäveristen pronssidivisioonassa.

Ori pääsi matkalla jopa yllättäenkin keulaan, mutta näytti olevan voiton suhteen alakynnessä, kun lujaa kirinyt Rannan Pomo oli jo reilusti edellä.

Jarmo Saarelan naruttelema Issakan Valo sai loppusuoralla uudestaan vaihteen silmään ja ehti juuri ennen maalipaalua ykköseksi.

- Loppukurvissa on radassa pieni heitto, niin laukan pelossa otin sen kohdan varovasti ja Rannan Pomo pääsi edelle. Voimia oli reilusti tallella, Saarela sanoi.

Issakan Valo on voittanut lähes puolet 51 startistaan.

– Se kertoo aina hevosesta jotain, kun pystyy niin paljon voittamaan lähtöjä. Minullakin on ollut paljon hevosia, jotka ovat mielummin toisia ja kolmansia, mutta se viimeinen rutistus jää uupumaan, Mönttinen totesi.

Mönttinen paljasti, että Issakan Valo saattaa juosta ensimmäistä kertaa avoimessa lähdössä Porin Kultaloimi-raveissa huhtikuun alussa.

Jarmo Saarelan ajokki veti pitkään myös kylmäveritammojen Kohti Kuninkuusraveja-lähtöä, kun Tutuks pääsi Issakan Valon tavoin takarivin lähtöpaikasta huolimatta tuulenhalkojaksi. Se ei kuitenkaan pystynyt vastaamaan perässään nappireissun saaneen yllättäjä Volsuman loppuriuhtaisuun.

Hollaus kurotti toiseksi ennen Tutuksia.

8-vuotias Volsuma juoksi urallaan ensimmäistä kertaa ilman kaikkia kenkiä ja tamma oli myös lähdön ainoa osallistuja, jolta riisuttiin kaikki tossut pois.

– Lumisateessa tänne ajaessa tuli sellainen etiäinen, että tänään voisi kokeilla ilman kenkiä ajamista ja laitoin hevosten taustaporukoille viestiä. Ei tietenkään ollut varmuutta toimiiko se. Tämä on oikein hyvä tamma, Volsuman kuski Santtu Raitala totesi.

Volsuman vastuuvalmentajana toimii sonkajärveläinen Tytti Salonpää.

EL Indeed ei suinkaan ollut Hannu Torvisen ainoa 75-kohteiden voittoajokki.

Kierroksen isoimmasta yllätyksestä vastasi Torvisen ajama Vinci Power, joka räväytti parijonosta lämminveristen pronssidivisioonassa ylivoimaiseen voittoon.

– Tämä tuli todella letkeästi loppusuoraa, ja tuntui, ettei joutunut tänään edes tiukoille, Torvinen kehui.

Taustavoimille voitto ei tullut yhtä isona yllätyksenä kuin pelikansalle.

– Olen nimittänytkin tämän huonon tuurin hevoseksi. Se jäänyt monta kertaa pussiin, eikä ole muutenkaan juoksunkuluissa napannut. On tätä odotettukin!, ruunan valmentaja Kyösti Salojensaari sanoi.

Vinci Powerin yllätyksen suuruutta kuvaa vaivainen 0,6 prosentin peliosuus.

Myös sarjaa ylempänä eli hopeadivisioonassa Torvisen ajokki voitti selvästi, sillä Skyfall Shine ei saanut muilta vastusta keulajuoksun päätteeksi.

Torvinen voitti myös ennen varsinaisia 75-kohteita ajetun lämminveristen haastajadivisioonan Que Talin rattailla.

– Kun ajaa paljon startteja, niin väkisinkin tulee niitä hevosia, jotka eivät mene toivotusti, mutta tänään kaikki meni loistavasti.

75-kierros sisälsi myös molempien rotujen Vermon KevätCup-finaalit. Ennakkomaksullisten kisojen voittajat kuittasivat hienon kymppitonnin potin.

Kylmäveristen finaalissa Kuuselan Wiltteri oli täysin vailla vastusta. 6-vuotias nousukas johti lähdön jokaista metriä karaten lopussa erisarjalaisen tavoin horisonttiin vastustajiltaan.

– Jo lämmityksen jälkeen oli kova luotto, että tänään pärjättäisiin. Tämä tulee nousemaan vielä paljon sarjoissaan, sillä on niin paljon hyviä puolia. On nopea, ravivarma ja jaksaa hyvin mennä. Tällä on hieno päästää, oria ajanut Henri Bollström totesi.

Kuuselan Wiltterin omistajaporukkaan kuuluu Pertti Puikkonen. Maineikas hevosmies suositteli Kuuselan Wiltterin valmentaja Hanna Rusaselle.

– Kävin koeajamassa sen varsana ja ajattelin, että ei saakeli, menikö se oikeasti niin kovaa. Laskin vielä uudestaan ja se meni vielä kovempaa. Sen jälkeen sanoin Hannalle heti, että nyt on hevonen. Tämä pitää ostaa, jos meinaa ostaa ravihevosen, aina iloinen Puikkonen muisteli.

Lämminveristen puolella ykköseksi kurkotti tasaisesta rintamasta Olli Koivusen taidokkaan ajosuorituksen päätteeksi yllättäjä Make It Up.

Kierros sisälsi niin monta yllätysvoittajaa, ettei yhtään 7-oikein tuloksia löytynyt.

Vermon ratamestari Juha Keskimaunu on joutunut painamaan pitkää päivää talven ja alkukevään todella haastavien olosuhteiden vuoksi. Esimerkiksi keskiviikon 65-raveja jouduttiin myöhäistämään varotoimenpiteenä puolitoista tuntia.

Lauantaina juostiin raskaalla kesäradalla, jossa varsinkin alkuraveista oli useita pehmeitä kohtia. Rata parani loppuraveja kohti kuskien mukaan huomattavasti.

Oikea T75-rivi

T75-1: 10 Issakan Valo

T75-2: 6 Volsuma

T75-3: 10 Vinci Power

T75-4: 1 Kuuselan Wiltteri

T75-5: 4 Make It Up

T75-6: 3 Skyfall Shine

T75-7: 4 EL Indeed

Seitsemän oikein tuloksille: -

Kuusi oikein: 451,22 e

Viisi oikein: 16,50 e