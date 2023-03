Valmentaja ei harmittele, vaikka arvokas pääkilpailu meni sivu suun – ”Olimme oikein tyytyväisiä lopulta”

Sands Gangsterin hyvin sujunut talvitauko päättyy keskiviikkona.

Tero Pohjolaisen valmentama Sands Gangster esiintyi viime kaudella jatkuvasti hyvin. 13 kertaa kilpaillut ori ylsi 10 kertaa kolmen parhaan joukkoon ja voittosumma karttui 27 260 eurolla.

Kelpo numeroista ja tuloksista huolimatta hevosesta jäi kuva, että parempaankin olisi ollut mahdollisuuksia. Vuodesta tuli katkonainen sairastelujen vuoksi.

Kesän alussa virustauti katkaisi kilpailukauden ja hevonen oli 1,5 kuukautta sivussa kaviourilta. Sitten ikäluokan ykköskisan Kriterium-finaalin alla ori tuli uudelleen kipeäksi. Karsintalähdön kakkonen joutui jättämään rahakkaan loppukilpailun väliin.

Sairastelut kuuluvat raviurheiluun. Pohjolainen ei innostu ajatuksesta, että viime kaudesta olisi jäänyt rutkasti jossiteltavaa.

– Oli tietysti harmi, että Kriterium-finaali jäi väliin, mutta tuskinpa sieltä olisi saatu korotettua rahasijaa enempää huonolta lähtöpaikalta.

Sands Gangster löysi uuden kuntopiikin vielä loppusyksyksi ja nappasi Kymenlaakso-ajon loppukilpailusta kymppitonnin arvoisen neljännen sijan. Kasvattajakruunun finaalissa marraskuun lopulla ori oli seitsemäs.

– Kruunussa hevosella oli jo takki vähän tyhjä, kun kausi oli aloitettu helmikuussa. Hyvänä päivänä sieltä olisi voitu saada vähän enempi mukaan, mutta jos koko kautta peilaa ennakko-odotuksiin, olimme oikein tyytyväisiä lopulta, valmentaja summaa.

Hevosen omistaa Kirkkonummelle rekisteröity Rast oy, eli käytännössä pitkän linjan hevosenomistaja Christer Sandholm. Hän on myös kasvattanut Sands Gangsterin.

Sands Gangsterin vahvuuksina ravurina Pohjolainen pitää suoritusvarmuutta ja kilpailuasennetta. Sen minkä pienikokoinen hevonen häviää raameissa ja fysiikassa, se paikkaa nöyrällä ja sitkeällä työnteolla.

Tero Pohjolainen kertoo, että Sands Gangster on kasvanut joka suuntaan talvitauon aikana.

Viime kuukaudet ori on ollut talvitauolla, minkä aikana se on valmentajan mukaan kasvanut joka suuntaan. Lihasmassan kasvattaminen kuuluu asiaan nuoren hevosen kohdalla, mutta harvinaisempaa on, että 4-vuotias on saanut pituuttakin lisää.

– Ei Sands Gangster vieläkään iso ole, mutta korkeutta on tullut sentti tai kaksi lisää. Muutenkin hevonen tuntuu jotenkin tekeytyneen talven aikana. Tämä on pelkästään hyvä asia, kun ori oli viime kaudella pikkuisen rimpula vielä, Pohjolainen kuvailee.

Sands Gangster palaa kilparadoille Vermossa keskiviikkona. Se aloittaa rahasarjasta ja kohtaa kokeneempia vastustajia.

– Talvella on treenattu enimmäkseen mäkeen. Jotta vauhtiakin irtoaisi heti, hevosella on ajettu myös yksi reippaampi ratahiitti. Se meni Vermossa 2000 metriä 19-vauhtia läpi niin, että ensimmäinen tonni oli 21-vauhtinen ja toinen 17:ää. Ori tuntui hyvältä ja meni helposti, Pohjolainen kertoo.

– Vaikka mitenkään äärimmilleen ei tietenkään ole viritelty vielä, uskon että Sands Gangster tekee kelpo suorituksen heti.

Alkavalle kaudelle ei ole asetettu yksittäisiä urheilullisia tavoitteita.

– Viime vuoden taso ei riitä alkavalla kaudella. Mielenkiintoista nähdä, paljonko hevonen pystyy nostamaan tänä vuonna ja näkyykö talvella tullut kasvu kilpailusuorituksissa. Positiivisin mielin ollaan tässä vaiheessa ainakin, Tero Pohjolainen sanoo.