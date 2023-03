Siitosura siirtyi – Willow Pride yksi Espoon Palkinnon supertammoista

Vermossa virtaa lauantaina väkevää tammaenergiaa.

Tähtitammojen kirmaaminen talvitaukojen jälkeen kaviourille Espoon Palkinnossa on ollut yksi kevään merkkejä ravirintamalla.

Tämäkään vuosi ei tee poikkeusta. Vermossa lauantaina juostavassa huippukisassa avaa kautensa kivikova kaksikko Willow Pride-Magical Princess.

Kolmas mielenkiintoinen tauolta palaaja on viime vuosien ikäluokkatähti ja Magical Princessin tallikaveri Magic Madonna, joka saa tulikasteensa aikuisten hevosten joukossa.

Jos alkuperäiset suunnitelmat olisivat pitäneet keväällä kotiyleisöä Seinäjoki Racessa huudattaneella Willow Pridella, sen kilpakengät olisivat jo naulassa.

Tamman taustavoimat kertoivat viime vuonna, että satumaisen uran ravannut hevonen siirtyy alkuvuonna siitokseen. Sen ensimmäinen partnerikin oli jo nimetty.

Lue lisää: Willow Pride kesän sairaustauolla – omistajalla jo vahva suosikki supertamman ensimmäiseksi siitospartneriksi

Koska Willow Priden viime kausi meni huikean kevään jälkeen retuperälle ensin loukkaantumisen ja sen jälkeen sairastumisen takia, sen siitosura siirtyi ainakin vuodella.

Tamma loukkaantui sen jälkeen, kun oli sijoittunut vappuna parhaana suomalaisena viidenneksi Finlandia-ajossa.

Willow Pride on hoitajansa Noora Tuulan mussukka.

Willow Pride juoksi loukkaantumisensa jälkeen Porin St. Legerissä karsintalähdön ja loppukilpailun, mutta vetäytyi heti niiden perään uudelleen tauolle. Valmentaja Markku Niemisen mukaan tällöin paussin syynä oli sairastuminen.

– Willow Pride oli St. Legerissä kipeä. Sillä on ollut flunssaa ja kurkkuongelmaa, Nieminen kertoi loppuvuonna.

Lue lisää: Tähtitamma Willow Pride joutui uudelleen sairauslomalle

Willow Priden kilpaura jatkuu vielä, mutta Espoon Palkinto on sen sijaan jäähyväislähtö sen tuttuakin tutummalle kilpakumppanille Ice Winelle.

– Ilman muuta minulla on sympatiat tähän hevoseen. Se on antanut minulle raviurheilussa paljon ja juossut rahaa noin 200 000 euroa. En olisi voinut kuvitellakaan, että saan elämässäni tällaisen hevosen, Ice Winen valmentaja Leo Mönttinen kommentoi viime viikolla IS Raveille.

Lue lisää: Huipputamma ottelee viimeisiä kilpailujaan ennen mammalomaa – ”En olisi voinut kuvitellakaan, että saisin elämässäni tällaisen hevosen”

Koska Willow Pride, Magical Princess ja Ice Wine kärsivät Espoon Palkinnossa surkeista lähtöpaikoista, juoksun kuumimpana suosikkina starttaa EL Indeed, joka on tämän talven viidellä voitollaan kivunnut ryminälle terävimmälle tammahuipulle.