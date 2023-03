Vivid Wise As oli jälleen kovin huippumaililla

Elitloppet-kutsu lienee vain ajan kysymys.

Vivid Wise As nosti voittosummansa jo yli 2,7 miljoonaan euroon.

745 lähtöä käsittänyt ja yli 40 miljoonan euron yhteispalkintopotin Vincennesin talvimeeting päättyi viime viikolla, mutta Ranskassa isoa rahaa on tarjolla myös muualla kuin maan pääradalla.

Nizzan liepeillä sijaitsevalla Gagnes-sur-Merin radalla ajettiin perinteinen Grand Criterium de Vitesse sunnuntaina. 90 000 euron ykköspalkinnon myötä kyseessä on Ranskan isoin mailin matkalla ajettava lähtö.

Hyvin usein voittajahevosen taustavoimille on lyöty käteen kuuluisa pinkki kuori eli kutsu Elitloppetiin, Euroopan arvostetuimpaan sprintterikisaan.

Viime vuoden Vitessen sankaria Etonnantia juhlittiin myöhemmin keväällä myös Elitloppetin voittajana.

Alessandro Gocciadoron menestystallista oli tämän vuoden kisassa neljä hevosta. Niistä Vivid Wise As oli luotettu suureksi suosikiksi.

Huippuori myös täytti odotukset.

Vaikka se näytti olevan matkalla aivan liian kaukana kärjestä, niin Matthieu Abrivardin ajokki yksinkertaisesti runnoi luokallaan ykköseksi ennen tamma Emeraude de Baisia. Jean-Michel Baziren tallin Gently de Muze täydensi totokolmikon. Gocciadoron itsensä ajama Vernissage Grif joutui antautumaan keulasta tasaisessa rintamassa loppumetreillä neljänneksi.

Pohjoismaalaisia värejä kisassa edusti Moni Viking. Norjalaiskonkari oli nappireissun päätteeksi tasainen kuudes.

Grand Criterium de Vitessen voitto oli Vivid Wise Asille jo kolmas. Se oli paras myös 2020 ja 2021. Viime vuonna ori oli toinen.

– Yes! Tämä on todellinen "champion”, iloinen Abrivard sanoi hauistaan pullistellen heti tuoreeltaan lähdön jälkeen.

Vivid Wise As tuntuu viihtyvän poikkeuksellisen hyvin juuri Gagnes-sur-Merin huippunopealla ovaalilla. Kahdeksan vierailun tuloksena on seitsemän voittoa ja yksi kakkonen.

Myös hurja ennätys 08,6aly on juostu Gagnes-sur-Merissa. Tänään voittoaika oli 09,1.

Vivid Wise As ei ole oikein koskaan saanut täysin ansaitsemaansa arvostusta, vaikka uran CV alkaa olla jo hengästyttävää luettavaa. Ori on pyörinyt jatkuvasti kärkipäässä kaikissa isoimmissa lähdöissä. Ehkä legendojen joukkoon nousemiseen vaatisi voiton Prix d'Ameriquesta tai Elitloppetista. Jälkimmäisessä se on ollut parhaimmillaan toinen.

9-vuotias on tämän hetken eniten tienannein hevonen Euroopassa vaikuttavista aktiivikilpureista. Voittosumma kohosi Vitessen voiton myötä yli 2,7 miljoonaan euroon.

Kaikkien aikojen eniten tienannein eurooppalaisravuri on legendaarinen Varenne yli kuuden miljoonan tienesteillä. Myös se on Vivid Wise Asin tapaan italiaano.

Vuodesta 1958 lähtien ajetun Grand Criterium de Vitessen kunniataulukosta löytyy myös suomalaishevosia. Houston Laukko oli paras vuonna 1995 ja Express Ride viisi vuotta aiemmin.