Vaikeudet selättänyt huippuori isänsä urotekojen jäljillä Joensuussa – "Olisihan se hienoa"

Ellin Sisu sekoittaa pakkaa suomenhevoshuippujen kohtaamisessa lauantaina.

Joensuun Toto75-kierros huipentuu kovimpien suomenhevostykkien yhteenottoon perinteikkäässä Karjalainen-ajossa.

Vuodesta 1985 ravattu kilpailu on tarjonnut monena vuonna mielenkiintoisia suuntaviivoja ensimmäisille kuninkuusravispekulaatioille.

Esimerkiksi yksi viime vuoden komeimmista läpimurroista, Veeran Pojan nousu vanhoilla päivillä kotimaisen rodun huipulle, käynnistyi juuri Linnunlahdelta tulleesta yllätysvoitosta.

Menestyskausi poiki sen jälkeen muun muassa voiton Erkon Pokaalista ja paikan Forssan kuninkuuskilpailussa.

Veeran Poika on lauantaina mukana puolustamassa titteliään, kuten myös kahden edellisvuoden voittajat Kartier ja Koskelan Akseli.

Yksi starttiviivan seuratuimmista nimistä on takaisin suomenhevoshuipulle hamuava Ellin Sisu.

Hankasalmelaisen Pauli Raivion valmentamalla oriilla riitti viime vuonna vaikeuksia ja startteja kertyi tilille vain kolme.

Tammikuun alussa treenari ehti jo väläytellä IS Raveille, että huippuhevosta odottaisi eläkepäivät ja kokopäiväiset suvunjatkamispuuhat, jos meno kilparadoilla ei enää maistuisi entisellä tavalla.

Ja mitä vielä, tuumi Ellin Sisu.

Eläkepäivät saavat odottaa Ellin Sisua niin pitkään kuin kilpailuintoa riittää.

Aivan kuin välillä ylitsepursuavastakin kilpailuinnostaan tunnettu ori olisi kuullut valmentajansa sanat kirotuista eläkepäivistä.

Huippuhevonen ei ole sen jälkeen erehtynyt neljässä kilpailussaan kertaakaan ulos kolmen porukasta. Helmikuun lopulla Seinäjoella katkesi 14 kuukauden mittainen voitoton jakso.

– Taitaa ne eläkepäivät nyt siirtyä, vähän semmoiselle tuntuu, mutta katsotaan nyt muutama lähtö vielä, treenari naurahtaa.

– Ellin Sisu on tällä hetkellä hyväntuulinen ja virkeä. Terveydentilakin on nyt hyvä, vaikka eihän hevonen koskaan sillä lailla ole ollut mistään rikki. Kaikenlaista pientä murhetta on kuitenkin riittänyt.

Lauantaina rima nousee selvästi alkuvuoden tehtävistä. Pelaajien papereilla Ellin Sisu on yksi monista voittajaehdokkaista ennakkosuosikkien Landen Paukun ja Morisonin vanavedessä.

Starttinopea ja tuimasta vauhdinpidosta nauttiva ori starttaa 2140 metrin matkalle lähtöradalta viisi. Rattaille hyppää tuttu kuski Esa Holopainen.

– Yritetään nyt taas tuppaantua isojen joukkoon ja katsotaan vähän missä mennään. Eturivi on varmaan ihan plussaa, vaikka hyvin Ellin Sisu on viime kisoissa rauhoittunut myös muiden perään. Eiköhän ori lähde tuosta kovaa ja saa hyvän juoksun kärkipäässä, Raivio maalailee.

Joensuun lähdössä on pitkän linjan suomenhevosmiehelle myös omanlaistaan ekstralatausta.

– Ellin Sisun isä Visul voitti tämän saman kilpailun vuonna 2011. Olisihan se hienoa, jos poika onnistuisi nyt samassa.

Raivion oma kasvatti Visul oli tuolloin 1,5-kertoimeen pelattu suursuosikki. Voitto tuli keulajuoksulla ennen Patrikin Muistoa.

Johtopaikka voi olla lauantaina myös Ellin Sisun avain kohti arvovoittoa.

– Tietysti sitä voittoa aina toivoo, onhan se hevosmiehen uskontokin jo sellainen. Ja onhan sitä joskus ravikuninkuuskin tullut taloon, joten tässä lajissa on kaikki mahdollista, treenari hymähtää.

Raivion tallin Tähen Toivomus voitti ravikuninkuuden Lahdessa 2019, mutta menehtyi seuraavana vuonna äkillisesti.

Ellin Sisun isä Visul oli Pauli Raivion oma kasvatti. Voittoja kertyi 27 kappaletta 148 startissa.

Kuninkuusravit eivät kuulu Ellin Sisun kilpailukalenteriin tänäkään vuonna.

Suomenhevosrodun päätapahtuma ravataan Kouvolassa elokuun ensimmäisenä viikonloppuna.

– Ei ole sellaisia suunnitelmia. Keväällä siitoshommat ovat taas Ellin Sisun pääartikkeli ja siinä sivussa ehkä ajetaan jotain lähtöjä, Raivio toppuuttelee.

Pojasta voi olla polvi paranemassa myös Ellin Sisun omalla kohdalla. Sen jälkikasvusta Vale-Elli oli viime vuonna lupaavin 3-vuotias varsa Suomessa.

Nuorella huippulahjakkuudella on kaikki ainekset heiluttaa Pauli Raivion tallin lippua korkealla vielä pitkään tulevaisuudessa.

Eikä isäkään ole vielä sanonut viimeistä sanaansa kaviourilla.