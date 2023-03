Miia Salminen kehitti naisten Lady-liigasta tasa-arvoa edistävän tuotteen – toivoo, että se voitaisiin lopettaa

Raviohjastaja Miia Salminen kehitti puhtaasti suomalaisen tuotteen: ravisarjan naisille.

Miia Salminen on yrittäjä ja raviohjastaja.

Harva ihminen haluaa lopettaa itse kehittämänsä tuotteen. Turkulainen Miia Salminen on sellainen.

– Muttei vielä lähivuosina, raviurheilun Lady-liigan kehittäjä sanoo.

Lady-liiga on naisille tarkoitettu raviohjastajien kilpailumuoto, joka on osoittautunut menestykseksi. Liigan tarkoitus on parantaa naisohjastajien kilpailumahdollisuutta ja sitä kautta saada kokemusta ja nimeä lisää. Viime vuonna liigassa ajettiin 21 kilpailua 20 raviradalla.

Lähdöissä oli ajamassa yli 80 naista, joista kaksitoista parasta kilpailivat erillisessä finaalissa joulukuussa Vermossa.

Tänä vuonna toiminta kiihtyy. Lady-liigan raveja järjestetään 24 paikkakunnalla, joista kaksi lähtöä on viime vuoden tapaan Sorsasalon radalla Kuopiossa. Toinen Sorsasalon lähdöistä ajetaan suomenhevosilla, kun muuten kisataan lämminverisillä.

Yhteensä sarjassa on tänä vuonna 25 kilpailua, kun mukaan lasketaan Vermon finaali. Salminen aikoo ajaa noin puolet kisoista.

Lady-liigassa naiset saavat samat lähtökohtaiset rahapalkinnot, kuten miehetkin. Viime vuoden finaalissa pääpalkinto oli 2 500 euroa. Osakilpailut ajetaan toukokuusta lokakuulle. Liigaa ajetaan yhteistyössä Suomen ravinaisten liiton kanssa.

– Toiminta laajenee, kun suosio kasvaa, 47-vuotias Salminen sanoo.

Kiinnostusta Lady-liigaan on ollut sen verran paljon, että osa on jouduttu karsimaan, koska lähtöön mahtuu vain 12 hevosta.

– Aiemmin piti haalia hevosia, että saatiin lähdöt täyteen.

Lady-liiga on puhtaasti suomalainen tuote. Muissa ravimaissa ei ole vastaavaa toimintaa. Esimerkiksi Virossa ja Ruotsissa on niin paljon naisohjastajia, ettei Lady-liigalle olisi niissä tarvettakaan.

– Virossa puolet ravikuskeista on jo naisia. Ruotsissa naisohjastajia on melkein yhtä paljon kuin miehiä. Ruotsissa on muutenkin parhaat naiskuskit, Salminen sanoo.

Tähän perustuu myös Salmisen ajatus Lady-liigan lopettamisesta ajan myötä.

– Tavoitteena on, että Lady-liiga voitaisiin lopettaa tarpeettoman, jolloin kaikki naiset pääsisivät muutenkin ajamaan. Se ei toteudu vielä lähivuosina.

” Viime vuosina on tehty tosi iso harppaus naisohjastajien määrässä.

Miia Salminen viihtyy Vermon raviradalla.

Salminen on varma, että niin vielä käy. Tällä hetkellä Suomessa on vain kolme ammatikseen ajavaa ravinaista: Henna Halme, Emma Väre ja Anita Antti-Roiko.

Se ei kuitenkaan ole koko totuus. Hippoksen tilastojen mukaan viime vuonna Suomessa järjestetyissä raveissa hevosia ohjasti 435 naista. Miesohjastajia oli 961, joten naisten osuus kuskeista oli 31 prosenttia.

– Viime vuosina on tehty tosi iso harppaus naisohjastajien määrässä. Nuorten lähtöjä on paljon, ja niissä on paljon nuoria naisia. Emma Väreen ura alkoi juuri nuorten sarjoista, Salminen sanoo.

Naisille suunnattua ravisarjaa Salminen kertoo kehitelleenä pitkään. Melkein siitä asti, kun hän ajoi ravikortin 16-vuotiaana eli 31 vuotta sitten.

– Minua ei tuettu riittävästi silloin, kun aloin ajamaan. Naiset eivät saaneet silloin ajaa paljon kilpaa. Kotiseudullani järjestettiin Turun ravinaisten mestaruusajo. Aiemmin oli vain joitain naisten lähtöjä.

Maailma on 30 vuodessa muuttunut, myös ravimaailma.

– Nuoruudessani tytöteltiin ja ajateltiin, että naisten paikka on hoitaa hevosia. Nykyään naisohjastajiin suhtaudutaan aika hyvin.

Jos ohjastaminen kiinnostaa, Salminen suosittelee ravikouluja, joita on eri radoilla.

– Ravikouluun kannattaa mennä oppimaan tai sitten kannattaa mennä auttamaan jollekin ravitallille. Sitä kautta pääsee ajamaan. Aloittelijaa ei tunne kukaan.

– Myös harjoitusraveissa ajamalla saa hyvää oppia

Hevoset ovat aina kuuluneet Salmisen elämään. Ensimmäinen hevonen hankittiin perheeseen, kun Salminen oli neljävuotias.

– Isäni oli kaupunkilaispoika eikä ajanut kilpaa, mutta hän on aina tykännyt hevosista. Niiden kautta pääsimme molemmat harrastamaan. Nyt isällä on kolme hevosta Ruskolla. Hevoset ovat olleet minulle elämä, Salminen sanoo.

– Hevoset ovat elämäni, entinen kilpahiihtäjä Miia Salminen sanoo.

Salmisesta olisi voinut kehittyä myös menestyvä kilpahiihtäjä. Hän aloittikin hiihdon heti, kun pysyi pienenä pystyssä.

Hän hiihti kansallisella tasolla kilpaa sekä kiersi Finlandia-hiihdot ja muut pitkän matkan hiihdot vuoteen 2010 asti. Vuonna 2005 hän suoritti liikunnan ammattitutkinnon ja hiihtovalmentajan tutkinnon ja perusti yrityksen.

Yrittäjänä Salminen on järjestänyt jo 26 vuotta kautta tapahtumia, juontokeikkoja ja on mukana esimerkiksi monilla eri alan messuilla ympäri Suomea.

Hän tekee myös kuntotestauksia ja kunto-ohjelmia. Tapaamispäivän alla hän veti hiihtokoulua Hippoksen työntekijöille.

Kilpahiihtourallaan Salminen teki tyypillisen liian innokkaan urheilijan virheen. Hän treenasi liikaa ja kroppa kävi ylikierroksilla. Elimistö oli tulehdustilassa, ja Salminen oli toista viikkoa sairaalassa.

– Yritysryhmillä on usein sama tilanne kuin minulla silloin. Ihmisiä joutuu usein toppuuttelemaan, että älkää treenatko liikaa.

Viime talvena Salminen joutui pitämään kolmen kuukauden tauon ravihommista. Hän kaatui suksilla ja mursi ranteensa.

– Suksista hajosi side, kaaduin ja laitoin käden pään alle suojaksi. Oli työlästä palata ja löytää uudelleen ”ajotatsi” ajamaan erilaisilla hevosilla. Ranne jäi jäykäksi, mutta onneksi se ei vaikuta hevosen ohjastamiseen, Salminen sanoo ja lähtee valjastamaan hevosta.

Illalla edessä on jälleen uusi ravilähtö.