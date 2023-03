Huipputamma ottelee viimeisiä kilpailujaan ennen mammalomaa – ”En olisi voinut kuvitellakaan, että saisin elämässäni tällaisen hevosen”

Ice Wine on tuonut Leo Mönttisen elämään paljon iloa.

Lahtelainen Leo Mönttinen iski kuusi vuotta sitten silmänsä Ice Wineen vuoden 2017 alkupuolella. Daniel Redénin valmennettava oli pärjännyt hyvin länsinaapurissa Ruotsissa.

Osapuolet pääsivät kaupasta sopuun ja Ice Wine muutti Suomeen.

Tarkkaa kauppahintaa Mönttinen ei muista tai paljasta, mutta setelirahasta puhutaan.

– Hankintasumma oli huomattava, tai no…huomattava ja huomattava kun en tarkkaa summaa muista. Tamma oli Ruotsissa menestynyt niin eihän se ilmainen voinut ollakaan.

Ice Wine on tähän päivään asti juossut urallaan 214 024 euroa, joista leijonanosa Mönttisen omistuksessa. Kauppa kannatti.

Kauppojen hieromistekohetkellä ei voi koskaan tietää, onko ostos täysi huti vai nappionnistuminen. Tai jotain siltä väliltä.

– Onhan näitä tullut osteltua. Välillä on kaupoissa hävitty ja välillä voitettu.

Ice Wine on näyttävä ilmestys raviradoilla.

Viime kaudella Mönttinen suunnitteli Ice Winen astuttamista Calgary Gamesilla, mutta sopivan ostajan ilmaannuttua hän päätti myydä tamman Apollo Holding Oy:lle. Samassa hevonen siirtyi Sanna Kiiskille valmennukseen.

Ensimmäiseen viiteen starttiin tuli kolme totosijaa, mutta kaiken kaikkiaan viidessätoista startissa Ice Wine ei päässyt odotetulle tasolle.

Viime syksynä Mönttinen otti tutun työkaverin takaisin hoiviinsa.

Myös Ice Wine tiesi, mihin pihaan saapui.

– Se meni omaan tuttuun tarhaansa. Pyörylän Paroni on sille tärkeä kaveri viereisessä tarhassa.

Mönttinen pääsi sopivasti tähtäämään talvikauteen, jolloin Ice Wine on parhaimmillaan. 64-vuotias valmentaja tunnustaa, että ”hyvin on kieltämättä mennyt”.

– Edellisellä valmentajalla hevonen voitti jonkun lähdön, mutta menestystä ei ilmeisesti tullut sillä tavalla kuin odotettiin. Syksyllä Ice Wine tuli minulle hyvässä kunnossa ja hyvin treenattuna. Hevonen voitti syksyllä edellisen starttinsa, eli edellinen valmentaja teki hyvää työtä tamman kanssa.

Ice Wine on ollut läpi uransa terve, mikä on mahdollistanut starttaamisen 152 kertaa. Voittoja on tullut 27 kappaletta ja ennätys kirjataan lyhyen matkan lukemiin 10,9.

– Ilman muuta minulla on sympatiat tähän hevoseen. Se on antanut minulle raviurheilussa paljon ja juossut rahaa noin 200 000 euroa. En olisi voinut kuvitellakaan, että saan elämässäni tällaisen hevosen.

Ice Wine kilpailee näillä näkymin vielä kolme kertaa ennen mammalomalle siirtymistä. Propulsion on vahvin sulhasehdokas.

– Ajetaan tämä kisa ja sitten Joensuussa ensi lauantaina. Espoon palkinto (18.3.) jää tamman kilpauran viimeiseksi, jos sinne päästään mukaan.

Mönttinen ei usko, että uran lopetus on hänelle vaikea hetki.

– Mieli ei ole haikea, kun asian on tiennyt pitemmän aikaa ja sitä on päässyt mielessä käsittelemään.

Ohjastaja Ari Moilanen (vas.) on tuttu näky Ice Winen rattailla.

Mönttisen mukaan 11-vuotias tamma ei tarvitse kilpailujen välillä kummempaa ajoa, lähinnä verryttelyä ja liikuttelua.

– Treeniajoissa Ice Wine on ollut entisellään. Viimeistelyissä tamma oli pörhäkän tuntuinen.

Ice Wine on ollut valmentajan silmään hyvä viime starteissa ja pääsee loistoasemista hyökkäämään uran viimeisten kisojen kimppuun.

– Toissa kerralla Vermossa Ice Wine teki hyvän startin eikä esityksessä ollut viimeksikään moittimista. Kiristä tuli pitkä, mihin nähden sijoitus (5.) oli hyvä.

Lähtöpaikka on keskiviikkona hieman ulkona, radalla kuusi.

– Katsotaan, miten homma lähtee luonaamaan. Juoksun onnistuessa odotan tammaa totoon eikä voittokaan ole mahdottomuus.

Ice Wine on urallaan näyttänyt, että se tykkää olla ensimmäisenä maalissa. Nähtäväksi jää, kruunaako tamma kilpauransa voittoon jossain uran kolmesta viimeisestä kisastaan.