Rovaniemellä lauantaina ravatun kansainvälisen Arctic Horse Racen talvikuninkaat olivat Selmer I.H ja Virin Urho.

Huippuluokan lämminveristen lähtö oli nimetty Arctic Heat Kingiksi. Sen suvereeni voittaja oli Pohjois-Ruotsista Uumajasta saapunut Selmer I.H., joka vei saman kilpailun myös viime vuonna.

Gabriella Laestanderin tallin 9-vuotiaan teräshevosen tehtävää helpotti kärjessä painelleiden Hector Sisun ja Mr Golden Quickin pitämä kiivas tempo, mutta se tuskin ratkaisi voiton kohtaloa. Selmer I.H. oli lähdön kovin hevonen etukäteen ja oli sitä myös sen jälkeen.

Ohjastaja Hannu Torvinen antoi takajoukossa tarkkailleelle ruunalle kirikäskyn kierros ennen maalia, ja valjakko eteni pontevin potkuin kärkihevosten kimppuun jo viimeisellä takasuoralla. Loppusuora oli vahvalta hevoselta enää pelkkää voiton varmistelua.

Sitkeästi kakkoseksi kamppaillut Mr Golden Quick sai myös juoksustaan avosanan 10. Selmer I:H.:n ykköshaastajaksi povattu Amazing Warrior tuli Mr Golden Quickin tuntumassa kolmantena maaliin.

Selmer I.H. joutui starttaamaan lähtöauton siivekkeiden takaa heikolta kasipaikalta.

– Koska lähtöpaikkamme oli ulkona, piti aloittaa tarkkaillen ja katsoa, miten parijono alkaa muotoutua. Ratkaisu täytyi tehdä aikaisin, mutta hevonen lähti vetämään tosi hyvän tuntuisesti ja oli oikein virkeän oloinen, Torvinen kertoi.

– Taistelija on aika kuvaava termi Selmeristä. Se on huippuhevonen, joka yrittää aina maaliin asti. Ruuna hallitsee myös tosi hienosti juoksemisen tällaisilla jääradoilla. Sillä voi ajaa jääradoilla ihan joka hevosta vastaan, ohjastaja hehkutti.

Kylmäveristen Arctic Ice Kingin sankari oli pojattomista voimavaroistaan tunnettu Virin Urho, jonka voitto on suorastan roikkunut ilmassa viime kuukausina.

Markus Porokka heilutti suojattinsa valttikorttia alusta alkaen ja painosti johtanutta Profiilia rajulla tempolla. Kärkihevonen masentui loppukurvissa laukalle, mutta Virin Urho jatkoi väsymätöntä menoaan maalin asti.

Suuryllättäjät Tangens Svenn ja Tarun Tuhkimo kävivät kaukana voittajan takana kakkossijasta tiukan taiston, joka päättyi ensin mainitun eduksi.

Väkivahva Virin Urho alkoi saada nopeutta lisää viime kesänä.

– Ajoin oriilla intervallia pitkien lenkkien lisäksi, mutta samalla sen ajettavuuteen tuli vähän ongelmia. Se meinasi tulistua intervalleista vähän liikaa. Kun hevonen pääsi sinuiksi uusien varusteiden kanssa, sen ajo-ominaisuudet paranivat, Porokka kertoi.

Kuolemanpaikka on yleinen ravitermi, joka tarkoittaa juoksupaikkaa keulavaljakon ulkopuolella. Virin Urho ei kuitenkaan sitä tunnista

– Keulapaikka muuttuu kuolemanpaikaksi, jos Urkki on rinnalla, Porokka heitti hymyssä suin.

– Se ei anna koskaan periksi, vaan yrittää aina kaiken ja vähän enemmänkin.

Yhdettätoista peräkkäistä voittoaan hakeneen Torrent d’Invernen putki katkesi tylysti. Hevonen oli yhtä hyvä kuin aikaisemminkin, mutta nyt sitä vastassa oli paljon kovempi menijä kuin aikaisemmin.

Voittohirmun jätti pahasti varjoonsa Jorma Kontion ajama hirmuvireinen Mandela Zon. Vaikka ulkoradan lähtöpaikaltaan kärkeen edennyt ori joutui urakoimaan juoksun aikana, se karkasi lopussa herkällä tyylillä murskavoittoon.

Torrent d’Inverne kiersi pitkällä kirillään kakkoseksi, kun Ilos Sansibar kompuroi voittajan tuntumasta laukalle loppukaarteessa.

– Hieno ja miellyttävä hevonen, jolla oli hyvä ajaa, Kontio kuvaili Reima Kuislan tallin Mandela Zonia.

Komealla voitolla kautensa Bodenissa aloittanut Ivar Journey jatkoi vakuuttavaa menoaan.

Ori painui johtoon ensimmäisen kaarteen jälkeen ja voitti leikitellen. Ivar Journeylle keulapaikan luovuttanut Diamond Lord pysyi ainoana joten kuten sen tuntumassa lopussa.

– Olimme positiivisia jo etukäteen, kun hevonen oli kivalla mallilla ja kuski oli hyvä. Kaikki menikin hyvin, valmentaja Janita Luttunen iloitsi.

– Ivar Journeylla on iso kapasiteetti, mutta se on ollut sellainen hulivili oripoika. Se on nyt pikkuhiljaa ruvennut ottamaan hommat tosissaan ja haluaa olla maalitolpalla ensimmäisenä.

Lähtö oli myös Arctic Challenge -ohjastajakisan toinen osalähtö. Ivar Journeyta ajoi ruotsalainen Daniel Redén, joka tunnetaan paljon enemmän huippuluokan valmentajana kuin ohjastajana.

Redén ei päässyt tuulettamaan kokonaiskilpailun voittoa, sillä hän jäi ensimmäisessä erässä hännille.

Kuskimestariksi kruunattiin ruotsalaisvieraan nenän edestä Hannu Torvinen, joka vei ensimmäisen osan M.T. Neutronilla. Redénin maanmies Örjan Kihlström suitsi kolmanneksi.

Selvänä suosikkina kylmäveristen toiseksi kovimmassa lähdössä startannut Cupido ei jättänyt parhaasta pienintäkään epäselvyyttä.

Jarkko Kervisen suojatti joutui raatamaan takamatkalta avauslenkin ulkoratoja pitkin ennen kuin pääsi keulaan, mutta piti silti lopussa vastustajansa kevyesti takanaan. Voittajalle vetotyöt matkalla luovuttanut Hissun Kalle liftasi Kervisen puserossa kiinni kakkosena maaliin.

Toto75-voittoihin viilettivät myös Ari Aatsingin valmentama Chrissies Symphony, joka hallitsi tammalähtöä keulasta varmoin ottein ja Antti Ojanperän tallin Kasper D.Boko, joka jyräsi epävarmasta askelluksestaan huolimatta lopulta selväksi ykköseksi.

Oikea Toto75-rivi, Rovaniemi 4.3.

Toto75-1: 8 Selmer I.H.

Toto75-2: 12 Cupido

Toto75-3: 3 Ivar Journey

Toto75-4: 4 Chrissies Symphony

Toto75-5: 8 Mandela Zon

Toto75-6: 5 Kasper D.Boko

Toto75-7: 4 Virin Urho

Seitsemän oikein -voitto-osuus 61,09 euroa. Ei alavoittoja.