Palkittu ikäluokkahuippu palaa tositoimiin matalalla profiililla – kauden päätähtäimen kanssa ei silti ujostella: ”Konsepti sopii hyvin”

Sarikan mittaa ensi kertaa avoimen tammahuipun vauhdin Vermon Tammatähdessä.

Kalenterikuukauden vaihtuminen maaliskuuksi tarkoittaa samalla lähtölaukausta Kohti Kuninkuusraveja -kilpailusarjalle, jonka ensitahdit otetaan keskiviikkona Vermossa.

Kuninkuusravit järjestetään tänä vuonna Kouvolassa elokuun ensimmäisenä viikonloppuna.

Heinäkuun puoliväliin kestävässä ja noin 50 osalähtöä kattavassa kilpailusarjassa parhaat suomenhevosorit ja -tammat kartuttavat pistepottiaan ja yrittävät varmistaa paikkansa himoitussa seppelejahdissa.

Suora osallistumisoikeus on tarjolla molempien sukupuolten kymmenelle eniten pisteitä haalineelle. Kaksi jäljelle jäävää paikkaa täyttää kilpailun päätoimikunta.

Keskeinen osa kuninkuusravien viehätystä ovat läpi kevään ja kesän jatkuvat spekulaatiot ennakkosuosikkien ja toisaalta uusien läpimurtohevosten edesottamuksista.

Jälkimmäiseen kategoriaan yksi vahva edustaja voi olla varsavuosina upeasti menestynyt Sarikan, joka debytoi avoimella tasolla keskiviikkona Vermon Toto65-kierroksella ravattavassa Tammatähdessä.

Orimattilalaisen Timo Korvenheimon suojatti palkittiin tammikuun alussa järjestetyssä Ravigaalassa viime vuoden parhaana 5-vuotiaana suomenhevostammana.

Sarikanin taustavoimat pääsivät pokkaamaan palkinnon Ravigaalassa.

Huippulupauksen viime kauden meriittilistalle lukeutuivat muun muassa voitto Villinmiehen Tammakilvassa, Tammaderby-hopea sekä finaalipaikka avoimessa Derbyssä.

Tilipussi on tähän mennessä karttunut hieman yli 97 000 eurolla, joka on selvästi enemmän kuin yhdelläkään ikäluokan kilpasiskolla.

Valmentajan mukaan nuoren nousukkaan talvikausi on sujunut toivotusti ja ilman takapakkeja.

– Treenailemaan on päästy ilman mitään ongelmia. Heppa on saanut olla terveenä ja kehitystä on tapahtunut sekä henkisellä että fyysisellä puolella, Korvenheimo sanoo.

Henkseleitä ei kuitenkaan paukutella kauden avausstartin kynnyksellä. Alla on reilun kolmen kuukauden mittainen talvitauko ja hyppy avoimiin sarjoihin on treenarin mukaan tarkoitus ottaa maltillisin askelin ja rauhassa.

– Tarkoitus on alkaa keräämään rutiinia ja kokemusta avoimelta tasolta, ensin kilteillä juoksuilla ja ilman suurempia menestysodotuksia. Tähän starttiin kuitenkin tullaan vielä ihan perustreenistä, eikä mitään varsinaisia hiittejä ole ajettu. Jatkossa uskon, ettei Sarikanilla ole probleemia riittää näissäkin lähdöissä.

Tammatähdessä vastaan asettuu läpi talven kilpailleita huippunimiä Tutun Impin ja Hulluduunarin johdolla.

Lähdön voittaja pokkaa 5000 euron palkintoshekin lisäksi 50 pistettä ja piikkipaikan Kohti Kuninkuusraveja -pisteytyksessä.

Sarikan juhli viime vuonna Villinmiehen Tammakilvan voittoa.

Suomenhevostammojen huipulla on käynyt viime vuosina melkoinen puhuri, kun monet viime vuosien kestomenestyjistä ovat joutuneet väistymään nuorempien lupausten tieltä.

Tapio Perttusen tallin Suven Sametti teki ravihistoriaa Seinäjoella 2021 voittamalla kuningatarseppeleen ensimmäisenä 6-vuotiaana.

Kaiken mennessä nappiin myös Sarikan saatetaan nähdä seppelejahdissa jo elokuussa Kouvolassa.

– Olisihan siellä hieno olla mukana, lähes kotiradan kuninkuusraveissa. Kilpailun konsepti sopii hyvin Sarikanille, kun pääsee ajamaan tiheään kilpaa.

– Siihen tähdätään, että tamman huippukunto osuisi kesälle, Korvenheimo maalailee kauden päätavoitteita.