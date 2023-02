Talvesta nauttineen Parvelan Retun vauhtitreenit alkamassa – näin valmentaja vastaa Elitkampen-kysymykseen

Viime kesän hopeakuninkaalla saattaa olla uudet niksit seppelejahtiin.

Ikimuistoisen kamppailun ravikuninkaan kruunusta viime kesänä Evartin kanssa käynyt Parvelan Retu on treenannut nälkäisenä keväällä alkavaa kautta varten.

Oriin ja sen taustavoimien suurin haave on saada kolminkertaisesta kunkusta revanssi Kouvolan Kuninkuusraveissa elokuussa.

Petri Laineen tallin tähden viime kausi päättyi kaksi starttia odotettua aikaisemmin silmäsairauden takia. Hevosen vasen silmä muurautui umpeen päivää ennen lokakuun alun Tampereen Erilo-juoksua.

Vaikka turvotus laski Parvelan Retun silmän ympäriltä kortisonin avulla jo seuraavana päivänä, sitä ei voitu ilmoittaa Turun PM-lähtöön lääkevaroaikojen vuoksi.

Laine sanoo, ettei koskaan selvinnyt, mikä oriin silmähaaverin aiheutti.

Oriveden ihmehevonen on saanut olla koko talvitaukonsa ajan terve kuin pukki.

– Olen voinut tehdä Retun kanssa kaiken kuten olen halunnut. Joinakin päivinä oli vähän heikompia treenikelejä, mutta ei niillä ole ollut suurempaa merkitystä kokonaisuuteen, Laine sanoo.

– Ori on ollut koko talven tapansa mukaan loistava treenaaja, jolla voi ajaa juuri sitä vauhtia kuin haluaa.

Petri Laine kehuu Parvelan Retun treenihaluja.

Laine kertoo, että Parvelan Retu on yhä pohjakuntoajossa.

– Koska vielä on hyvät lumipolannekelit, Retulla ajetaan peruskuntotreeniä. Jossain vaiheessa maaliskuuta vauhteja ruvetaan kiristämään.

Evartti on tulossa radoille Parvelan Retua aikaisemmin. Oriin valmentaja Antti Ojanperä kertoi maanantaina IS Raveille, että sillä on ajettu jo kahdet kovemmat vauhtitreenit ja että se starttaa näillä näkymin maaliskuussa.

Laine ei osaa sanoa tarkalleen, missä vaiheessa Parvelan Retu aloittaa kilpailemisen. Kevään ensimmäisen tärkeän lähdön hän voi kuitenkin jo nimetä.

– Mitään hoppua emme pidä, sillä kaudesta on tulossa pitkä. Retu starttaa vasta kuivilla keleillä.

– Erkon Pokaali on jonkinlainen tavoite, koska ori epäonnistui siinä viime vuonna. Sitä varten sille pitäisi saada joku startti alle.

Erkon Pokaali ravataan Vermon Finlandia-raveissa toukokuun ensimmäisenä viikonloppuna. Viime keväänä Parvelan Retu taipui kuudenneksi, eikä Evarttikaan yltänyt kärkisijoille. Voittoon tuuletti silloin jymy-yllättäjä Veeran Poika.

– Retun aika oli hyvä, mutta sijoitus ei. En tiedä, mistä hevosen heikompi suoritus johtui, eikä sillä kyllä montaa huonoa päivää ole eläessään ollut.

Koko viime kevät spekuloitiin sitä, osallistuisiko ori Elitloppet-ravien Elitkampeniin. Valmentaja ei ollut missään vaiheessa innostunut kylmäveristen superkisasta, eikä Parvelan Retua siinä myöskään nähty.

– Päätös oli lopulta hyvin helppo heikommin sujuneen Erkon Pokaalin jälkeen, Laine sanoo.

Aiotteko tänä keväänä lähteä kilpailemaan Ruotsiin?

– En ole siitä kamalan innostunut vieläkään, mutta tässä vaiheessa ei voi sanoa mitään varmaa. Ei juuta eikä jaata, Laine vastaa.

Oriveden ihmehevonen on ollut talven terveenä.

Kaikki merkit viittaavat siihen, että 55 juoksustaan 46 voittaneella kilpailuhenkiselle ravurille olisi tulossa jälleen huippukausi. Sitä varten sen ei tarvitse edes kehittyä.

– Olisi hyvä, jos Retu olisi samanlainen kuin viime vuonna. Ei ole kuitenkaan mahdotonta, vaikka se vielä kehittyisi, valmentaja arvelee 8-vuotiaasta kultakimpaleestaan.

Laine paljastaa, että Parvelan Retulle saatetaan tehdä jonkinlaisia muutoksia tällä kaudella.

Niistä voisi olla apua esimerkiksi siihen, että ravikuninkaan seppele matkaisi kuninkuusraveista Orivedelle eikä neljättä kertaa peräkkäin Evartin mukana Pihtiputaalle.

– Jokohan oriin korvat uskaltaisi aukaista? Siltä on vedetty kilpailuissa kyllä korvahuput pois, mutta pallot ovat jääneet aina korviin.

– Myös jonkinlaisia silmälappuja on Retulla mahdollista kokeilla. Toisaalta se on niin yrittävä hevonen, ettei varustemuutoksista ole sille välttämättä kamalasti hyötyä.

Kuninkuuskilpailu on luonnollisesti Parvelan Retun vuoden päätähtäin.

– Se oli tosi hyvä siinä jo viime kesänä, mutta Evartti oli vain älyttömän kova ja on sitä varmasti tänä vuonnakin. Voitonnälkää meille ainakin jäi Forssan kuninkuuskisasta.