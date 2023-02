Henna Halme helpottaa pelureiden tuskaa – ”Odotan ehdottomasti pärjäämistä”

Veijo Heiskasen ja Pekka Korven tallin lahjakkaat aloittelijat hämmästyttävät Vermossa.

Henna Halme on luottavainen ennen keskiviikon starttiaan.

Hevospulan runtelemalla keskiviikon Toto65-kierroksella on jouduttu turvautumaan tuiki harvinaiseen ratkaisuun. Yksi kohdelähdöistä on pienipalkintoinen aloittelevien lämminveristen lähtö, eli niin sanottu nollasarja.

Koska lähdön kahdeksasta osallistujasta 3-vuotias Quadriofoglio vasta avaa uransa ja vuotta vanhemmalla Space Odditylla on takana vain yksi startti lähes puolentoista vuoden takaa, pelaajat ovat enemmän tai vähemmän huuli pyöreänä.

Pelurit ja vihjaajat ovat kaksikon taustavoimien kommenttien varassa, joten otetaan puhelin kouraan.

Puheluissa paljastuu, että valmennustiimit pitävät kumpaakin hevosta lahjakkaana.

Space Odditya ohjastaa Henna Halme, joka on hevosen omistajan ja valmentajan Veijo Heiskasen avovaimo. Rivien välistä on tulkittavissa, että Halme on jopa pettynyt, ellei 4-vuotias ruuna menesty.

Ruotsissa syntynyt Space Oddity on ollut alusta asti lahjakas hevonen.

Se aloitti kilpailemisen 2-vuotiaana suurin odotuksin, mutta epäonnistui laukkojen takia. Ruuna ehti väläytellä harha-askelten jälkeen hyviä vauhtivarojaan, vaikkei ehtinyt neljättä sijaa ylemmäksi.

Veijo Heiskasen ja Henna Halmeen tallista on tullut viime päivinä kovia hevosia kilpailuihin.

Halme kertoo, että jopa kuuluisa ruotsalainen ravivalmentaja Björn Goop iski silmänsä näyttävään varsaan.

– Goop kävi ostomielessä koeajamassa Space Odditya, kun se oli 2-vuotias. Hevoselle tuli kuitenkin harmittavasti terveysongelmia, Halme kertoo.

Halme sanoo, että ruunan jalasta piti leikata luupalanen. Kaupanhieronta luonnollisesti tyssäsi siihen.

Space Oddity kilpailutauko venähti paljon pidemmäksi kuin alun perin luultiin.

– Sen jalka piti operoida vielä myöhemmin uudelleen, Halme sanoo.

Taustavoimien usko ei loppunut pitkässä odottelussa. Space Oddity on vihdoin toipunut kilpailukuntoon.

– Ruuna on ollut koko ajan lahjakas, mutta sen hoidot veivät pitkän ajan. Se on hieno ja kiva hevonen, jota on nyt päästy treenailemaan kunnolla.

Hevonen läpäisi koelähdön kotiradallaan Vermossa toissa viikolla.

– En ollut ajanut Space Odditylla ensimmäisen kilpailun ja koelähdön välissä yhtään, mutta Veijo on tykännyt sen treeniotteista. Olin hevoseen oikein tyytyväinen koelähdössä, jossa se juoksi toisen kierroksen helposti 1.16-vauhtia, Halme huomauttaa.

– Space Oddity on nopea ja jaksavan oloinen hevonen. Uskon sen pystyvän menemään hyvissä olosuhteissa ainakin 1.18-tuloksen ja odotan siltä ehdottomasti pärjäämistä keskiviikkona.

Pekka Korpi on ollut tyytyväinen Quadriofoglion treeniotteisiin.

Uransa avaavan Quadriofoglion valmentaja on legendaarinen Pekka Korpi. Hurjasukuinen 3-vuotias ori on myös syntynyt Ruotsissa.

Sen isä on amerikkalainen superhevonen Trixton, joka voitti 3-vuotiaana maailman arvokkaimman ravikilpailun The Hambletonianin.

Quadriofoglion emä on myös USA:ssa syntynyt Indoor Voices, joka nousi viime vuosikymmenellä Ruotsin tammahuipulle. Korven suojatti on 10,4-ennätyksisen emänsä ensimmäinen jälkeläinen.

Quadriofoglio juoksi 22,0-aikaisen koelähdön 2-vuotiaana, muttei vielä kilpaillut silloin. Valmentaja on ollut mielissään nuoren suojattinsa treeniotteista.

– Oriilla on hyvä suku ja rakenne, ja harjoitustenkin perusteella kaikki näyttää hyvältä. Se on mukavan oloinen varsa, josta odotan ihan hyvää hevosta. Muutamien starttien jälkeen näkee kuitenkin vasta paremmin, kuinka hyvä siitä voisi kehittyä, Korpi tuumii.

Korpi ei osaa arvioida, pystyykö Quadriofoglio voittoon ensimmäisellä kerralla.

– Treenikelit ovat olleet vähän huonot, eikä Quadriofogliolla ole ajettu harjoituksissa koelähtöä kovempaa. On vähän vaikea sanoa, kuinka hyvin se voisi keskiviikkona pärjätä, koska en tiedä, miten hyviä aloittelijoita kavereilla on.

– Voittoa lähdetään kilpailuista kuitenkin aina hakemaan, ja ihan hyvää juoksua hevoselta odotan.