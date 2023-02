Valmentaja sai toisen tilaisuuden vauhtijuhlissa säkenöineen suojatin kanssa – ”Tulee valmiina”

Huiman tuloksen 10,4a/1609 metriä polkenut Exclusive Matter on palannut Jarno Kauhasen talliin.

Viime heinäkuussa ravivalmentaja Jarno Kauhasta harmitti. Juuri kun Exclusive Matter oli ehtinyt loistaa St. Michel -raveissa ja treenari oli nostanut sen julkisesti yhdeksi tallinsa parhaista hevosista koskaan, yhteistyö päättyi äkillisesti.

Lyhyt versio tapahtumaketjusta on, että ensin Kauhanen omasta aloitteestaan päätti yhteistyön Exclusive Matterin omistajan Kari Lähdekorven kanssa. Hevonen vaihtoi hetkeksi Hannu Korven valmennukseen, mutta loukkasi pian jalkaansa tapaturmaisesti tarhassa ja joutui jättämään Suurmestaruuden loppukilpailun väliin.

Ennen loukkaantumista Lähdekorpi oli jo ehtinyt myydä hevosen Einari Vidgrén oy:lle, ja uuden omistajan oli tarkoitus kilpailuttaa hevosta myöhemmin kotitallista Vieremältä Matti Nisosen valmentamana.

Mutta nyt Kauhasta hymyilyttää taas. Hän sai monen mutkan kautta ruunan takaisin valmennukseensa ja pääsee yrittämään uudelleen yhteistyötä erittäin mieluisan hevosen kanssa.

Exclusive Matter palasi Hollolaan jo viime vuoden puolella.

– Vidgrénin Juhan kanssa on oltu puheissa aika ajoin, kun heidän Winners Lanensa on meillä liisingissä. Exclusive Matteristakin puhuttiin ja Juha ehdotti syystalvella, että ottaisin vähän toipilaan ruunan takaisin treeniin. Ei sitä tarvinnut kauaa miettiä, kun edellisestä yrityksestä hevosen kanssa jäi hampaankoloon yhteistyön katkettua niin äkkiä, Kauhanen kertoo.

Tapaturman aiheuttama haava ei ollut pikku juttu, minkä voi päätellä jo siitä, että Exclusive Matter oli ensin kuntoutuksessa Kaisa Tupamäki-Kukkamolla. Kauhaselle palatessa jalka oli jo terve taas, ja talven harjoitukset ovat sujuneet positiivisesti.

– Tosi hyvin on saatu treenata talvi ja mitään ongelmia ei ole ollut. Kotona on ajettu kaksi kertaa reippaammin, mutta ratahiitillä ei ole käyty. Tuntuma on, että hevonen tulee valmiina starttiin.

Exclusive Matter päättää pitkän kilpailutaukonsa Kavioliigan hopeadivisioonassa Kuopiossa lauantaina. Vastus on kova, kuten hopeassa aina.

– Se ei voi olla heti parhaimmillaan, ja toivonkin ettei ole, kun alla on pitkä tauko. Jos paras vire olisi heti käsillä, sitten tulisi vaikeuksia jatkossa. Mutta ruuna tuntuu hyvältä ja pärjäämään lähdetään. Mitään pussijuoksua sisäradalla ei lähdetä ajamaan. En sano, että Kuopiosta haetaan voitto, mutta siihenkin on mahdollisuus.

– Uskon hyvään juoksuun ja hyvään sijoitukseen, Kauhanen summaa odotukset.

Muuttujiakin riittää, kuten se että ilman ratahiittiä valmentajalla ei ole täyttä varmuutta hevosen kilpailuvireestä, tai se että Exclusive Matter ei ole kilpaillut koskaan aiemmin pitkät hokit kengissä. Mutta ruunan kykyihin valmentajalla on kova usko.

– Meillä on ennenkin ollut tallissa hevosia, jotka ovat menneet kymppiä tai allekin, mutta yksikään ei ole tehnyt sitä noin puolivaloilla kuin tämä Mikkelissä viime heinäkuussa. Ohjastaja Tommi Kylliäinenkin sanoi, että sisään jäi todella paljon.

Tuoretta kehitystäkin on ollut havaittavissa.

– Hevonen tuntuu nyt paremmalta kuin viime kesänä kilpailemista aloittaessa. Nyt ei ole sellaista vammaa taustalla kuin silloin oli, ja kun koko ajan on saatu treenata hyvin, ruuna tuntuu jotenkin voimakkaammalta. Jos se tekee nyt samanlaisen ryhtiliikkeen harjoituksista raveihin, kyllä sen ihan hyvä pitäisi olla.

Kauhanen muistuttaa, että läheskään kaikkea olennaista Exclusive Matterista ei vieläkään tiedetä. Hän ehti kilpailla sen kanssa vain kahdesti ennen vaihdoksia.

– Joskus hevoset ylittävät itsensä vähäksi aikaa ja tekevät muutaman huippusuorituksen, mutta sitten normaalitaso on jossain alempana. Vielä ei tiedetä, onko ruunan kanssa näin. Lopputalven ja kevään kilpailut antavat vastauksen.