”Järki-Tauno” tähtenä jo ruotsalaisen suurjuhlan palkintolavalla – ”Jalkoja tärisytti ja penkkiä kaipasi”

Lähes miljoonan euron voittojen jatkeeksi nokialainen eläkeläinen koki uuden ainutlaatuisen tunnekuohun.

Viime syksynä Ilta-Sanomat uutisoi nokialaisesta eläkeläisestä Tauno Hyriäisestä, jonka päähänpisto johti useiden satojen tuhansien eurojen setelipinoihin.

– Piti ottaa järki päähän, Hyriäinen kuvaili artikkelissa oivallustaan, jonka seurauksena hänen tililleen alkoi virrata huimia summia.

Eläkeläinen keksi viedä ravihevosensa Lara Bokon valmennukseen Ruotsin kärkivalmentajiin lukeutuvan Timo Nurmoksen talliin.

Nurmoksen hoivissa tammasta kehittyi todellinen superhevonen.

Nuoren tamman kilpatienestit ylittivät viime syksynä 4-vuotiskauden lopussa jo 900 000 euroa. Tänä vuonna siitä tulee ilman haavereita miljonääriheppa.

Viikonloppuna 71-vuotias ”Järki-Tauno” pääsi uuden tunteikkaan ja ikimuistoisen kokemuksen äärelle.

Hänet palkittiin poikansa Kristian Anderssonin kanssa Göteborgissa pidetyssä juhlavassa Ravigaalassa lauantaina.

Lara Boko valittiin Ruotsin viime vuoden parhaaksi ravitammaksi.

– Se oli valtavan hieno juhla. Jalkoja tärisytti ja penkkiä kaipasi lavalla, Hyriäinen sanoo hymyssä suin.

Tauno ja Helena Hyriäinen ovat kiertäneet ahkerasti Ruotsin raviradoilla katsomassa Lara Bokon juoksuja.

– Olen saanut kokea todella paljon upeita hetkiä tamman ansiosta, ja nyt tuli vielä tällainenkin kunnia.

Lara Boko palkittiin jo aiemmin tammikuussa Suomen Ravigaalassa viime vuoden 4-vuotiaana tammana. Lisäksi Hyriäisen edustama Oraviston Talli Oy valittiin vuoden hevosenomistajaksi.

Hyriäinen oli estynyt Suomen juhlatilaisuudesta, koska järjesti samaan aikaan Helena-vaimonsa 70-vuotissyntymäpäivät.

Kiitospuheet jäivät Hyriäiseltä pitämättä Göteborgissakin. Ei pelkästään sen takia, ettei vieras kieli taivu häneltä, vaan hänen mukaansa myös gaalan järjestelyaikataulujen vuoksi.

– Kun muut tenttasivat koulussa ruotsin kieltä, minä kasvatin hevosia. Sen kuitenkin juonnoista ymmärsin, että meidän hevosemme valittiin, ja lavalle piti mennä.

– Jos olisi ollut mahdollista, olisin halunnut lavalla kiittää Nurmosta ja Lara Bokon hoitajia, jotka ovat tehneet upeaa työtä tamman kanssa.

Hyriäisen pariskunnan käsissä on melkoinen aarre.

Kokonaan tuppisuuna suulaan Hyriäisen ei tarvinnut gaalassa olla. Hänen mukaansa Andersson laskee ruotsia kuin vettä vain ja toimii reissuissa tulkkina.

– Olihan se kyllä aluksi aika orpo tunne istua salissa, jossa emme tunteneet ketään.

Nurmos ja Lara Bokon uusi hoitaja Saara Jaakonsaari eivät saapuneet Ravigaalaan.

Hyriäisen aarre oli ehdolla kolmessa palkintokategoriassa: vuoden hevosena, vuoden 4-vuotiaana ja vuoden tammana.

Kaksi ensin mainittua titteliä vei ori Francesco Zet, joka voitti muun muassa 4-vuotiaiden pääkisan Derbyn. Lara Boko voitti samoissa raveissa Tammaderbyn.

– Lara Boko olisi ollut vuoden hevonenkin, jos se olisi juossut samoissa lähdöissä Francesco Zetin kanssa. Tammamme olisi juossut sen polvilleen, Hyriäinen rehvastelee pilke silmäkulmassaan.

Maltillisempi Andersson sanoo, ettei hän uskonut Lara Bokon voittavan mitään titteliä.

– Olin ihan varma, että ruotsalaiset vetäisivät kotiin päin, ja Lara Boko jäisi ilman palkintoa. Tane piti sen sijaan selvänä, että tamma palkittaisiin, Andersson sanoo.

Mika Forssin ajama Lara Boko on tienannut nuoresta iästään huolimatta jo yli 900 000 euroa.

Mitä kansainväliselle päätähdelle sitten kuuluu? Lara Bokon kasvattaja Boko Stable on hollantilainen, syntymä- ja asuinmaa Ruotsi, rekisteröintimaa Suomi ja kilpailuoikeuden omistajat sekä valmennusporras ovat suomalaisia.

Hyriäinen kertoo, ettei hän ole keskustellut Lara Bokosta valmentajan kanssa pariin kuukauteen.

– Nurmos laittoi alkutalvesta viestiä, että hän ajaa tamman kuntoa alas, ja keväällä voimme katsoa sen tilannetta tarkemmin uudelleen.

– Kauden kilpailuohjelma on täysin valmentajan päätettävissä, mutta toiveissani on, että Lara Boko nähtäisiin juoksemassa Suomessakin. Tamman kanssa ei tarvitse niin lukea kilpailusarjoja, vaan odotella kutsuja eri lähtöihin, Hyriäinen huomauttaa.

Andersson on sen sijaan ollut tiiviisti yhteydessä hoitaja Jaakonsaareen. Omistajan mukaan Lara Bokon hoitaja vaihtui, koska Marjo Kivimaa muutti viime kauden jälkeen takaisin Suomeen.

– Jaakonsaari on kertonut, että Lara Bokolla on ollut talvella kaikki hyvin. Jos osaan yhtään päätellä, en usko tamman kilpailevan vielä keväällä. Se on yhä jarrukärrytreenissä, minkä takia luulen sen starttaavan aikaisintaan kesällä, Andersson sanoo.

Kevättreenien jälkeen Hyriäisen kultakimpale voi alkaa jahdata toista miljoonaansa ja vuoden hevosen titteliä.