Erikoinen tilanne raveissa – tähtivalmennettava voi saada kovaa löylyä omalta hevoselta: ”Uskaltaisikohan tähän sanoa...”

Kiikku’s Trooper ja Hertus ovat vältelleet toisiaan, mutta keskiviikkona ne kiihdyttävät rinta rinnan samaan kisaan.

Kuusivuotias Kiikku’s Trooper on hollolalaisen Christa Packalénin laatutallin tähtiravureita. Vahva ruuna on sijoittunut tuoreimmissa kilpailuissaan yhdeksän kertaa peräkkäin kolmen parhaan joukkoon, vaikka on kohdannut sarjojensa etevimpiä hevosia jatkuvasti.

Keskiviikkona Vermossa vastaan asettuu toinen tavallista menestyksekkäämpi nousukas, ranskalainen ikätoveri Hertus. Juha Utalan valmennettava on voittanut seitsemästä edellisestä kilpailustaan kuusi.

Harvinaisen kohtaamisesta tekee, että Kiikku’s Trooperin valmentaja Packalén omistaa Hertus'n yhdessä äitinsä Susanna Packalénin kanssa.

Muitakin yhdistäviä tekijöitä löytyy. Juha Utala on Christa Packalénin kummisetä ja Susanna Packálen Kiikku's Trooperin kasvattaja.

Jäikö joku yhteys vielä mainitsematta, Christa Packalén?

– Ei kai, olihan tuossa jo... eipäs kun jäi! Äiti on mukana myös Kiikku’s Trooperin omistajaporukassa. Jos oikein muistan, hänellä on 30 tai 40 prosenttia siitä.

Kiikku’s Trooper ja Hertus ovat kohdanneet kerran aiemmin, St. Michel-raveissa viime kesänä. Silloin molemmille tuli laukka. Mitä muistat siitä kisasta?

– Oliko näin? Ehdin jo jollekin mainostaa, että tämä olisi ensimmäinen kohtaaminen, mutta noinhan se perhana olikin. Mikkelissä taisi käydä niin, että molemmat yrittivät edetä johtavan rinnalle ja kun sinne ei ollut asiaa, plörinäksi meni molemmin puolin.

Herättääkö valmennettavan ja omistuksessa olevan hevosen kohtaaminen ylimääräisiä ajatuksia?

– Totta kai on mielenkiintoista nähdä, miten keskinäisessä matsissa käy. Hevoset ovat juosseet samoissa sarjoissa ja niitä on yritetty ilmoitella niin, etteivät joutuisi samaan lähtöön. Mutta nyt kävi näin, kun Vermossa oli jaettava sarja. Molemmat ovat hirmu jaksavia juoksijoita.

Seuraava kysymys olisikin ollut, että miten vertaisit Hertus’ta ja Kiikku’s Trooperia?

– Ne ovat tosiaan samantyyppisiä hevosia, valtavan vahvoja molemmat. Hertus on todella omalaatuinen persoona kaikin puolin, niin mieleltään kuin raviltaan. Siksi se onkin kummisedällä valmennuksessa.

– Kiikku’s Trooper taas on helpompi treenattava. Erityisen suoritusvarman hevosen kanssa on aina tosi kiva lähteä raveihin. Ruunan kanssa tietää, että se antaa aina parhaansa.

Osasit taas mennä jo kohti seuraava kysymystä. Joku voi ihmetellä, miksi myös Hertus ei ole valmennuksessasi?

– Se oli aluksi meillä, mutta sitten alkoi tuntua, että kohta sattuu jotain ja piti soittaa kummisetä apuun. Hertus oli käytökseltään jopa vaarallinen, siltä katosi ajaessa ratti ihan täysin välillä. Ruuna osaa tehdä sellaista vieläkin, mutta Juha on hirmu taitava sen kanssa ja osaa välttää ongelmatilanteita. Hänellä on pitkä kokemus ja lehmän hermot, ja hän tietää missä riskit piilevät.

Christa ja Susanna Packalén ovat tuttuja näkyjä ravien voittajaseremonioissa. Kuvan Let’s Get It Up voitti JTT-finaalin lokakuussa.

Tuliko sinulle ammatillista epävarmuutta, kun lahjakas hevonen piti lähettää toisaalle?

– Ei ollenkaan! Tämä ei ole ensimmäinen hevonen, mistä olen soittanut Juhalle ja kysynyt apua. Haastavat hevoset ovat hänen ehdoton vahvuutensa. Ja aina kun kyselen, mitä hän on hevosen kanssa tehnyt, opin itse samalla. Tämä oli paras vaihtoehto. Ja siis Hertus’han asuu tässä meillä kotona edelleen, äidin tallilla. Ruuna viedään kahdesti viikossa Juhalle ajettavaksi, ja kukaan muu ei aja sillä.

Kuulostaa harvinaiselta järjestelyltä.

– Sitähän se on, mutta tämä on todettu toimivimmaksi systeemiksi. Matkaa ei kuitenkaan ole montaa kilometriä, joten kuljettaminen ei ole älytön homma. Olemme varmoja, että tämä on paras vaihtoehto Hertus’n kanssa. Tärkeintä on, että saadaan hevonen mahdollisimman toimivaksi ja se pääsee näyttämään kapasiteettinsa kilpailuissa.

– Ja vaikka en tiedä varmaksi, oletan että Juha jotenkin nauttii siitä, että saa touhuta näin haastavan tapauksen kanssa.

Toivottavasti tässä ei nyt käy niin, että kun mainostetaan Utalan pärjäävän mahtavasti ongelmatapausten kanssa, kohta ei talliin muunlaisia hevosia tarjotakaan.

– Varmasti hän tykkää mukavista ja toimivista hevosista myös, sitä en epäile yhtään. Mutta yhtä varmasti hänestä on kiva miettiä, miten saada palaset loksahtamaan kohdilleen. Kuten aiemminkin sanoin, tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun olen kysynyt häneltä mielipidettä omien keinojen loputtua. Ja aika usein hän on löytänyt oikeat narut.

Utalalta on kysytty voittajahaastatteluissa monta kertaa, lähteekö Hertus vielä Ranskaan kilpailemaan. Mikä on osaomistajan kanta?

– Ei ole ainakaan ihan heti lähdössä. Hevosen käytös on sellaista, että melkeinpä Juhan pitäisi lähteä mukaan. Hertus oli parilla eri valmentajalla Ranskassa aiemmin, ja molemmat laittoivat sen pois käytöksen takia. Jos hevonen jatkaa kehitystään, ei lähteminen poissuljettua ole, mutta tässä kohtaa tuntuu mielekkäimmältä ajella koti-Suomessa.

Keskiviikon kilpailun asetelmat näyttävät ennakkoon sellaisilta, että Kiikku’s Trooper saattaa johtaa ja Hertus viskellä löylyä rinnalla. Jos näin myös käy, kumpiko on todennäköisempi menestyjä?

– Uskaltaisikohan tähän sanoa, että jos meidän tallin hevonen pääsee keulaan, niin Hertus ei kyllä tule ohi...

Ilman muuta uskaltaisi!

– No siis, tiedän kyllä että jos Hertus pääsee rinnalle voimillaan myllyttämään, keulahevosella ei ole kaksiset oltavat. Mutta kun Trooperilla on myös tosi hyvä jakso ja enemmän vauhtia näistä kahdesta, niin vaikea siitä on ohi tulla, siis jos keulaan pääsee. Sekään ei jätä ensimmäisenä leikkiä kesken.

Juoksunkulkuun on aina monta vaihtoehtoa tietysti. Mutta kuulostaa siltä, että tallipeliä ainakaan ei ole luvassa?

– Ei missään tapauksessa! Ei, ei, ei. Kilpaa ajetaan, oli hevoset kenen tahansa.

Kuinka pettynyt olet, jos keskiviikkona ei tule kaksoisvoittoa?

– En ollenkaan. Lähdössä on muitakin kovia hevosia, ei meidän hevoset siellä kahdestaan juokse. Kiikku’s Trooperin pitäisi olla yhtä hyvä kuin aiemmin. Sen jalkoja hoidettiin hieman viime kisan jälkeen. Aavistuksen tavallista pidemmällä starttivälillä ei pitäisi olla vaikutusta suorituskykyyn.

Onko Hertus’n viime kuulumisista tietoa?

– Minusta ruuna ei ollut viimeksi Kuopiossa ihan niin hyvä kuin aiemmin. Tiedän, että sitä hoidettiin hieman viime startin jälkeen, joten ehkä nyt on taas parempaa luvassa.