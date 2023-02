Ruotsalaisveteraani ei kunnioittanut isäntiä Oulussa – ”Taistelee edelleen hienosti”

Selmer I.H. keräsi superlatiivit lauantain tähtilähdössä.

Lämminverihuippujen Selmer I.H.:n ja Hierro Bokon tiukat kamppailut saivat jatkoa Oulun Kavioliiga-raveissa.

Voitot olivat ennen lauantain kultadivisioonaa tilanteessa 1-1, ja Oulussa ruotsalainen Selmer I.H. nousi niskan päälle.

Hannu Torvinen ajama Selmer I.H. ei saanut mitään ilmaiseksi, vaan joutui juoksemaan energisenä kärkipaikalla porhaltaneen J.H. Mannerheimin kupeella.

Vetojuhdan eväät ehtyivät viimeisellä takasuoralla, mutta Selmerillä riitti virtaa vielä mainiosti ja se pakeni väsymässä selvään voittoon. Hierro Boko kiri takajoukosta lujaa lähimmäksi voittajaa.

Torvisella oli vahva usko 400 kilometrin päästä Skellefteåsta saapuneeseen ajokkiinsa.

– Selmer I.H. oli tänään tosi rento ja valmis iskemään heti, kun oli tarve. Se vastasi hienosti siihen, kun annoin sille pienen merkin takasuoralla, Torvinen kertoi.

– Ruuna on tosi hyvä kilpailija, joka on näyttänyt pystyvänsä juoksemaan kovemmissakin lähdöissä. Vaikka sillä on jo ikää, se taistelee edelleen hienosti, ohjastaja ylisti Gabriella Laestanderin 9-vuotiasta valmennettavaa.

Kovatasoisessa pronssidivisioonassa Claude P.Hill jatkoi voittokulkuaan. Hurjakuntoinen ruuna ei ole hävinnyt sen jälkeen, kun valmentaja Antti Ala-Rantala valitsi kolme viikkoa sitten suojatilleen kuskiksi itsensä sijasta Ari Moilasen.

Tällä kertaa Claude P.Hillin ykkössija meni ylivoimavoittojen jälkeen täpärälle, sillä pitkän kirin parijonosta tehnyt Mandela Zon haastoi keulassa juossutta ruunaa tiukasti perille asti.

Moilasen mukaan Claude P.Hillillä olisi ollut varaa parempaankin, vaikka se näytti antavan kaikkensa tuimassa taistossa.

– Ruuna vastaili mukavasti, mutta se tuntuu menevän keulapaikalla vielä puolihuolimattomasti, eikä sillä ollut kaikki pelissä. Uskon, että se tulee pärjäämään pitkälle, Moilanen suitsutti kolmannen peräkkäisen Toto75-voiton ravannutta ajokkiaan.

Tammadivisioonan kuningatar oli Endless Story. Lähdöstä uumoiltiin Endless Storyn ja Sole Oleen kaksinkamppailua, ja sellainen myös nähtiin.

Etumatkalta startannut Sole Olee teki kaikkensa, mutta sen rinnalla pusertaneen Endless Storyn kokemuksen myötä karttunut kovuus tuli loppusuoralla vääjäämättömästi esille. Muu tammalauma jäi melko kauas kaksikosta.

Ohjastaja Santtu Raitala uskoi koko ajan voittoon, vaikka hänen ajokkinsa joutui taivaltamaan Sole Oleen ulkopuolella.

– Endless Storylla on hurjan hieno kilpailupää. Se tietää, missä maalisuora sijaitsee ja todennäköisesti aina ohittaa siellä sisäpuolellaan juoksevan, kun sillä on kaikki kunnossa, Raitala ihasteli Pirjo Miettusen tallin tammaa.

Hoitaja Elina Miettunen vahvisti kuskin näkemyksen.

– Endless Story on fiksu hevonen, jolla on kultainen kilpailupää. Toivottavasti pääsemme ajamaan sillä hyvin kilpaa, ja se tekisi tänä vuonnakin hyvän kauden, Miettunen sanoi.

Reipastempoisessa kylmäveristen kovassa lähdössä voitto meni Hissun Turbolle.

Mikko Väisäsen valmentama ruuna sai takamatkalta loistavan juoksun keulassa ravannutta Tangen Svenniä ankarasti prässänneen Virin Urhon takana. Tiukin haaste lopussa Tuomas Pakkasen ajamalle Hissun Turbolle oli tulossa Pärttyliltä, mutta se sortui epäonnekseen laukalle päätössatasella. Näin väkivahva Virin Urho vei kakkossijan.

Hissun Turbo juhli kylmäveristen kovimmassa lähdössä.

– Hissun Turbolla on hyvä asenne kilpailemiseen ja se tulee aina vahvasti perille. Kisasta olisi tullut kyllä tosi tiukka tänään, ellei Pärttyl olisi laukannut, Pakkanen myönsi.

– Hissun Turbo on kehittynyt koko ajan. Jos se saa treenata terveenä, miksei se voisi vieläkin parantaa jatkossa.

T75-voittoihin ravasivat suosikkipitoisella kierroksella myös Hymynpilke, A Kind Of Magic ja Marttistrip.

Jarmo Hännisen tallin Hymynpilkkeen voittoreseptinä takamatkalta oli, että se sai liftata päätöslenkin lähdössä laukanneen suosikin Siirin Veetin imussa kolmannella radalla.

Tapio Kalajan valmentama A Kind Of Magic hoiti leiviskänsä T75-kohteiden suurimpana suosikkina. Pitkän kirin tehnyt B.W.Spica kamppaili rehdisti, mutta vakavaa uhkaa siitäkään ei lopulta ollut johtopaikalla porhaltaneen A Kind Of Magicin voitolle.

Oulun voitto oli Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Suomen radoilla kilpailevalle Marttistripille jo seitsemäs putkeen. Petri Salmelan tallin ruuna sai hääriä mielensä mukaan johtopaikalla ja karkasi lopussa höyhenenkevyesti vastustajiltaan.

Oikea Toto75-rivi, Oulu 4.2.

Toto75-1: 2 Claude P.Hill

Toto75-2: 11 Hymynpilke

Toto75-3: 1 A Kind Of Magic

Toto75-4: 8 Endless Story

Toto75-5: 8 Hissun Turbo

Toto75-6: 6 Selmer I.H.

Toto75-7: 4 Marttistrip

Seitsemän oikein -voitto-osuus 15,62 euroa. Kuusi ja viisi oikein ei voitto-osuutta.