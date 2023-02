Kavioliiga: Tiesitkö tämän kotiradan voittohurjastelijasta? ”Oli itsellekin aikamoinen yllätys”

Solkenaan ykkösiä ravannut ruuna tähdittää kovien suomenhevosten nippua Oulussa lauantaina.

Mikä mahtaa olla valtakunnan toiseksi voitokkain suomenhevonen Parvelan Retun jälkeen, kun lasketaan yhteen ykköstilat kahdelta edelliskaudelta?

Ravikuningas Evartti? Ei.

Ikäluokkakilpailut tylysti harjannut V.G. Voitto? Ei.

Viime vuoden voitokkain suomenhevonen Suvionni? Ehei.

Toissa vuoden voitokkain, Hottine? Ei sekään.

Vastaus on pudasjärveläisen Sanna Loukusan tallin Pärttyl, yhteensä 21 voittoa kausilta 2021 ja -22.

Parvelan Retun saldo on tasan sama eli 21 naulaa, mutta syntynyt pienemmällä kilpailumäärällä (29–36), joten megastara saakoon kunnian listan ykkösenä. Kukaan muu ei pääse tilastossa edes lähelle näitä kahta.

Pärttylin aloitus Loukusan valmennuksesta toissa keväänä oli ihan mahdoton. Kymmenestä kilpailusta tuli peräti yhdeksän voittoa.

– Oli itsellekin aikamoinen yllätys, kuinka hyvin hevonen lähti menemään kovan valmentajan (Jouko Tarvainen) jäljiltä. Aloituksesta tuli jonkinlaisia paineita jopa.

– Ehkä onnistumisen takana oli, että saatiin ruuna riittävän rennoksi. Kun hevonen ei ole kireänä, paketti pysyy paremmin kasassa, treenari Loukusa sanoo.

Onko ammattisalaisuus, miten valmentaja hakee ja löytää ravuriin rentoutta?

– Ei siinä ole salaisuutta. Yritetään vain pitää hevosen mieli sellaisena, ettei sen tarvitse stressata. Pärttyl sai esimerkiksi olla paljon ulkona ja välillä myös yksin. Kilpahevonen vaatii omaakin aikaa. Ei ole hyvä, jos koko ajan on joku vieressä häsläämässä. Ihminen varsinkaan.

Pärttyl on voittokulkunsa ohella 2,5-kertaistanut voittosummansa reilussa puolessatoista vuodessa. Se on kova saavutus rahasarjojen läpi kahlanneelta 10-vuotiaalta ruunalta.

– Tehtävät kovenevat koko ajan, mutta en näe syytä, etteikö hevonen voisi menestyä jatkossakin. Täytyy oikein koputtaa puuta, miten terve se on ollut jaloistaan. Ja vaikka ruunalla on jo ikää, se on pystynyt kehittymään pikkuisen joka vuosi.

Mikä on Pärttylin paras ominaisuus? Missä olisi vielä kehittymisen varaa?

– Parasta on kilpailupää ehdottomasti. Se on mitä mahtavin! Hevonen yrittää aina viimeisen asti eikä jätä leikkiä koskaan kesken. Nopeutta saisi tulla lisää, tosin voi olla, että sitten laukkariski kasvaisi.

Pärttylillä on vakio-ohjastaja, lähes 900 voiton Jukka-Pekka Niskanen. Kokenut ja rauhallinen hevosmies sopii ruunan rattaille kuin valettu.

– Voittanutta joukkuetta ei ole tarvinnut vaihtaa ja Pärttylillä on omat juttunsa, mitkä kuskin on hyvä tietää. Ruuna esimerkiksi tykkää kyttäillä radanvarsia ja on herkkä vieruskavereille. Mutta tärkeintä on ollut se, miten ”Uppi” malttaa antaa hevosen tehdä rauhassa työnsä kilpailuissa.

Huippuraviurheilun uusi divisioonajako sopii Pärttylille lähes täydellisesti. Se mahtuu vajaan 80 000 euron voittosummallaan vielä pitkään hopeadivisioonaan, minkä raja on 120 000 euroa.

– Niitä lähtöjä on tosiaan mielenkiintoista ajella. Lisäksi kesällä on tarkoitus yrittää uudelleen Ylivieskan Ruunakunkkareissa.

Jäikö viime vuoden kilpailusta jotakin hampaankoloon? Molemmissa osalähdöissä tuli laukka.

– Ei oikeastaan. Oli vähän huonoa tuuriakin harmillisten hyppyjen muodossa, mutta hevonen suoritti kuitenkin ihan hyvin ja oltiin siihen kokonaisuutena tyytyväisiä. Lisäksi saatiin vahvistusta ajatukselle, että ruuna pystyy kilpailemaan myös isoja poikia vastaan.

Lauantaina Oulussa Pärttyl lähtee jahtaamaan pronssidivisioonalaisia 20 metrin takamatkalta. Vastassa on muun muassa 13 kertaa toissa kaudella voittanut Hissun Turbo, jonka päivän kuntokin on kohdillaan.

Tuoreet näytöt puuttuvat, kun alla on pienestä jalkakolhusta johtunut poisjäänti tapaninpäivän T75-lähdöstä. Sanna Loukusa ei ole asiasta huolissaan.

– Harjoituksista ei tarvinnut pitää taukoa. Ihan normaalisti on päästy treenaamaan ja Pärttyl on tuntunut hyvältä kotona, joten uskoisin että starttiväli ei vie mahdollisuuksia. Reippailla vauhdeillakin on ajettu, kun meillä on harjoitusrata tässä ihan lähellä.

Komistuuko komea voittosaldo siis entisestään Äimärautiolla?

– Täysi lähtö hyvin menneitä hevosia on vastassa, mutta lähdetään kokeilemaan. Kakkosrata voltista menee siinä missä muutkin lähtöpaikat, kun Pärttylillä ei pysty satsaamaan starttiin, vaan sen pitää antaa lähteä omaa vauhtiaan.