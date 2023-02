Veteraanitamma näytti nuoremmilleen kaapin paikan – ”Tosi kiva kilpahevonen”

Luultavasti viimeistä kauttaan juokseva Ice Wine emännöi Vermon Tammatähteä.

Yksitoistavuotias terästamma Ice Wine oli elementissään keskiviikkoiltana. Leo Mönttisen tallin lippulaiva ravasi pitkän uransa 27. voiton. Startteja sillä on 150.

Tuulennopea hevonen ratkaisi Tammatähdessä pelin edukseen heti kättelyssä ja suorastaan singahti takamatkalta keulaan jo lähtösuoralla. Ari Moilasen ajokki sai määrätä tahdin mieleisekseen ilman prässääjiä, minkä jälkeen karkasi maalisuoralla höyhenenkevyesti kilpasiskoiltaan.

Ice Winen perässä sisäradalla seuranneet Girls With Curls ja Touch Me Too veivät muut totosijat.

– Ice Wine on tosi kiva kilpahevonen. Se juossut kovissa lähdöissä ja voittanut paljon lähtöjä, Moilanen kehui.

– Hevosen kova lähtönopeus on iso etu etenkin näissä tammalähdöissä. Se pystyy saamaan sen avulla hyviä juoksuja ja pärjäämään niillä. En usko, että Ice Wine enää parantaa, ja tämä voi olla jo sen viimeinen kausi. Jos se pysyisi tällaisena, sekin olisi hieno homma.

Kovan kylmäverilähdön tähti oli Antti Ala-Rantalan ajama ja valmentama Kleppe Spödå. Vauhdikas tamma oli sopivissa olosuhteissa pikamatkalla kuin kala vedessä eikä päästänyt vastustajiaan missään vaiheessa kunnolla edes kupeelleen.

Norjassa syntynyt tupsujalka näytti olevan vielä maalissakin voimissaan. Hulluduunari kurkotti kalkkiviivoilla kakkoseksi ohi toisen radan letkaa vetäneen Julminin.

– Kleppe Spödå oli niin menollaan tänään, että päätti itse juosta keulassa. Hevonen oli treenannut kotona hyvin, ja kuiva keli sopi sille loistavasti, Ala-Rantala sanoi.

– Sain ajaa hiljaa ensimmäiset tuhat metriä. Tamma tuntui tosi makealta vielä viimeisessä kurvissa, ja lähdin ajamaan siellä alta pois.

Kolmen lahjakkuuden, Amarican Cooperin, Stop The Pressin ja Readly Eaglen odotettu kohtaaminen ei tarjonnut tiukkaa loppukirikamppailua. Sen vesitti viimeksi mainitun ylivertaisuus.

Vaikka Antti Teivaisen ajama Readly Eagle joutui taivaltamaan pitkät pätkät toisella radalla ilman vetoapua Stop The Pressin johtaessa kiivaalla tempolla, se pötki maalisuoralla väsymättä ylivoimavoittoon. Oriin aika täyden matkan volttilähdössä oli hurja 14,0.

Voittajalta hyvää vetoapua saanut American Cooper oli isojen erojen lähdössä selvä kakkonen, kun taas ylienerginen Stop The Press uupui neljänneksi kauas kärjestä.

– Readly Eagle on kyllä erikoisen hyvän tuntuinen hevonen. Vastassa oli pari muutakin kovaa hevosta, minkä takia voiton helppous kyllä yllätti, Pia Huusarin tallin suojattia ensimmäisen kerran ajanut Teivainen kehui.

– Otin alun rauhassa, ja menimme välillä sisäradalle. Kun nostin Readly Eaglen toiselle radalle, sillä oli jo viimeisellä takasuoralla yliote kärkihevosesta. Pääsimme keulaan loppukaarteessa, ja hevonen piti asemansa helposti maaliin asti.

Kehityskykyinen Tähti-Teijo ravasi viidennen voiton kuuteen viime starttiinsa.

Jyrki Tammimetsän valmennettava ei saanut mitään ilmaiseksi. Se laukkasi kiihdytyksessä, minkä jälkeen joutui kiertämään yli puolet matkasta parijonon ulkopuolella. Kaikesta huolimatta väkivahva ruuna porskutti lopussa varmaan voittoon.

– Tähti-Teijon esitys oli kyllä hyvä. Sen oli vain otettava tänäänkin pakollinen pikkulaukka alussa, mutta se pääsi sen jälkeen hyvin porukkaan, eikä menettänyt mitään. Ruuna on erittäin lapsellinen, vaikka on jo 8-vuotias. Sillä on vielä paljon parannettavaa, kun se rupeaa kunnolla keskittymään hommaan, Tammimetsä uskoi.

Myös Nemea Kato jatkoi voitokasta menoaan. Täysosuma oli keulapaikalta omille teilleen lopussa porhaltaneelle Christa Packalénin valmennettavalle kolmas putkeen.

– Nemea Kato on ollut jättihyvässä kunnossa pitkään, ja olin hyvin luottavainen ennen lähtöä. Kaikki oli tosi helppoa tänään, ohjastaja Hannu Torvinen kuvaili.

Melko suosikkipitoiset Toto65-kohteet päättyivät kärkipaikoilla peräjälkeen juosseiden Furioso Wohlrabin ja Eventful Swampin maalisuoran tiukkaan kiritaistoon. Tommi Kylliäisen ajama Furioso Wohlrab pystyi pitämään etulyöntiasemansa itsellään.

– Furioso Wohlrab lähti hyvin liikkeelle ja pääsi toivepaikalleen. Se on jaksava hevonen, jolla ajoin viimeisellä kierroksella kiihtyvällä tempolla. Kun toinen tuli lopussa kupeelle, ori lähti vastaamaan ja hoiti leiviskänsä hyvin, Kylliäinen iloitsi.

Oikea Toto65-rivi, Vermo 1.2.

Toto65-1: 4 Readly Eagle

Toto65-2: 13 Tähti-Teijo

Toto65-3: 6 Nemea Kato

Toto65-4: 7 Ice Wine

Toto65-5: 5 Kleppe Spödå

Toto65-6: 6 Furioso Wohlrab

Kuusi oikein -voitto-osuus 109,98 euroa. Viisi oikein 5,00 euroa.