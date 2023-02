Roosasta, 21, tuli toimitusjohtaja perinteiselle miesten alalle – tällaisen vastaanoton hän sai

21-vuotias Roosa Haataja on Suomen nuorin raviratayhtiön toimitusjohtaja. Positiiviseksi, toimeen tarttuvaksi ja yhteistyökykyiseksi henkilöksi kehuttu Haataja kertoo saaneensa hyvän vastaanoton miesvoittoisella alalla.

Kajaani

Uudellamaalla lähes koko ikänsä asunut Roosa Haataja teki lokakuussa 2021 rohkean ratkaisun. Parikymppinen Haataja päätti seurata unelmiaan ja palata synnyinseuduilleen Kainuuseen.

Reilu vuosi myöhemmin Haataja on 21-vuotiaana Suomen nuorin raviratayhtiön toimitusjohtaja. Työ Kajaanissa sijaitsevan Kainuun Ravirata oy:n toimitusjohtajana alkoi tammikuun 9. päivänä.

– Olen jossain vaiheessa sanonut, että en varmaan koskaan työskentele hevosten kanssa, mutta tässä sitä ollaan. Ja ihan hyvältä vaikuttaa, Haataja sanoo.

Karkkilassa kasvanut Haataja on kuitenkin ollut hevosten kanssa tekemisissä lapsesta saakka. Ratsastus on kulkenut mukana rakkaana harrastuksena, ja raveissa hän kävi ensimmäisen kerran jo pikkutyttönä.

Tiiviimpi yhteys ravimaailmaan palasi viime kesänä. Haataja työskenteli ravipäivien aikana toimihenkilötiimissä muun muassa tuomariston sihteerinä, jätti erinomaisen kuvan itsestään ja sai kehotuksen osallistua julkiseen toimitusjohtajahakuun, mikäli asia yhtään kiinnostaa.

– Mietin ensin, että en ole koskaan ajatellut olevani toimitusjohtaja yhtään missään, mutta kyllä minä sitten kuitenkin hain, Haataja kertoo.

Haataja siirtyi raviratayhtiön palvelukseen pankkimaailmasta, missä hän työskenteli vakituisessa työpaikassa palveluneuvojana. Plussat ja miinukset listattuaan hän päätti hakea toimitusjohtajaksi.

– Vaikka edeltävä työ oli oikeasti hyvä, niin silti uudet haasteet ja työn vastaaminen sataprosenttisesti sitä, mitä koulutukseni on, veivät voiton, hän kertoo.

Haataja opiskelee hevosalan liiketoiminnan tradenomiksi Hämeen ammattikorkeakoulussa. Opinnot hän suorittaa etäopiskeluna ja valmistuu näillä näkymin puoli vuotta etuajassa.

Myös kaupallinen ala on aina kiehtonut Haatajaa, jonka ensimmäinen määräaikainen työpaikka Kajaanissa oli investointiavustajana. Opiskelukin on pitkälti samanlaista kuin perinteisillä liiketoiminnan tradenomeilla.

– Ainoa vaan, että olemme syventyneet tiettyyn osa-alueeseen. Jos olemme tehneet esimerkiksi kustannuslaskelmia, olemme ajatelleet, mitä ne hevosalalla maksavat, Haataja sanoo.

Hän kokeekin olevansa yleispätevästi koulutettu alallaan. Mielenkiinto on toki ohjannut kurssivalintoja.

– Lähdin kouluun sillä ajatuksella, että opiskelu on mielenkiintoisempaa kun se keskittyy omaan mielenkiinnon kohteeseen.

” ”En ole ehdoton sille, että minä olen oikeassa vaan kaikkia pitää kuulla.”

Roosa Haataja viihtyy uudessa työpaikassaan Kainuun Ravirata oy:n toimitusjohtajana. ”Kun tämä on vähän pienempi maakuntarata, koen, että tämä on jotenkin semmoinen tosi maanläheinen”, hän sanoo.

Nuori toimitusjohtaja kertoo olevansa ulospäin suuntautunut, helposti lähestyttävä, yhteistyökykyinen ja kaikkien kanssa toimeen tuleva ihminen. Hän haluaa ottaa toiset huomioon niin työssä kuin vapaa-ajalla.

– Minulla on ehkä ollut jopa jossain määrin paha tapa se, että ajattelen liikaa muita kuin itseäni, mutta olen ehdottomasti kehittynyt siinä ja uskallan tuoda oman mielipiteeni esiin.

– En kuitenkaan ole ehdoton sille, että minä olen oikeassa vaan kaikkia pitää kuulla. Pystyn asettumaan toisen ihmisen asemaan, Haataja jatkaa.

Kainuun Ravirata oy:n hallituksen puheenjohtaja Tapio Karjalainen kuvailee Haatajaa oikein positiiviseksi ja toimeen tarttuvaksi henkilöksi, joka on tehnyt vaikutuksen olemuksellaan ja valoisuudellaan.

– Roosa on varmasti hyvä henkilö tuohon tehtävään, kun saa hyvää taustatukea. Nythän hänelle on jo aika paljon lyöty länkiä niin sanotusti, Karjalainen sanoo ja lisää aiemmin yllättyneensä Haatajan iästä.

– Hänen käytöksestään ja esiintymisestään voisi kuvitella hänen olevan iäkkäämpi.

Sittemmin Karjalainen sai toki tietää Haatajan olleen jo monessa mukana. Mennyt kesä näytti koko raviratayhtiön hallitukselle, että nuoressa naisessa on ainesta. Valinta toimitusjohtajaksi oli yksimielinen.

” ”Olo on tervetullut, vaikka olen nuori ja lähtenyt miesvoittoiselle alalle.”

Raviratayhtiön omistamat rakennukset ja itse rata ovat Karjalaisen mukaan hyvässä kunnossa. Mittavat uudistukset alkoivat vuonna 2006, ja viimeisin suurempi ponnistus, dopinghuoneeksi kutsuttu sataneliöinen näytteenottotila, valmistui vuosi sitten.

– Katospaikkoja on yli 80, ja varikko on ihan Suomen parhaita. Väljä, hyvä ja liikenteellisesti hyvällä paikalla, Karjalainen kehuu 5-tien varressa noin kymmenen kilometriä Kajaanista pohjoiseen sijaitsevaa rataa.

Taloudellisessa mielessä raviradan pyörittäminen on Karjalaisen mukaan tiukkaa vääntöä. Vuosi 2021 meni hieman miinukselle, viime vuodelta on odotettavissa lähes nollatulos.

– Siihen me pyritään. Ei me voittoa jaeta, olemme voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. Ihan sellainen kohtuullisessa kunnossa oleva. Kyllä me toimeen tullaan ja siitä me lähdetään.

Haataja kehuu työpaikkaansa Suomen kauneimmaksi raviradaksi ja tapaamiaan ihmisiä lämminhenkiseksi porukaksi, jossa vallitsee ”semmoinen kiva yhdessä tekemisen meininki”.

– Olen saanut tosi positiivisen vastaanoton. Olo on tervetullut, vaikka olen nuori ja lähtenyt miesvoittoiselle alalle, hän lisää.

Samalla Haataja murtaa sitä stereotypiaa, johon moni niputtaa raviratojen johtajat. Hän on kaukana keski-ikäisestä raviharrastajasta – änkyrästä hevosmiehestä, kuten Karjalainen pilke silmäkulmassa vitsailee.

” ”Roosa on iältään tuossa tehtävässä tietysti niitä nuoria harvinaisuuksia.”

Toimitusjohtaja Roosa Haataja on toinen Kainuun Ravirata oy:n palkkalistoilla olevista henkilöistä, joten työnkuva on monipuolinen. Taustatukea hän saa joukolta vapaaehtoisia.

Muutos on kuitenkin ravistellut ravialaa jo vuosien ajan. Myös raviratojen johto on nuorentunut ja naisia on tullut enemmän mukaan johtotehtäviin, Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Minna Mäenpää kertoo.

– Toki Roosa on iältään tuossa tehtävässä tietysti niitä nuoria harvinaisuuksia, hän lisää.

Suomalaisten raviratojen toimitusjohtajina on Mäenpään mukaan useampia naisia, ja kun kahdella raviradalla vaihtui tämän vuoden alussa puheenjohtaja, kohdistui valinta molemmilla radoilla naiseen.

– Se näkyy selkeästi trendinä. Tietysti naisia on tullut paljon mukaan ja ollut monissa tehtävissä raviurheilun parissa, mutta viime vuosina naisia on noussut johtotehtäviin niin operatiivisessa toiminnassa kuin luottamuspuolella, Mäenpää sanoo.

Sukupolven vaihdos näkyy luonnollisesti myös miespuolisten toimitusjohtajien nuorennusleikkauksena.

– On ollut tosi mukavaa huomata, että alalta löytyy vetovoimaa myös näistä tehtävistä ja nuoret haluavat hakeutua näihin, Mäenpää iloitsee.

Mäenpää aloitti Hippoksen toimitusjohtajana viime vuoden toukokuussa. Sitä ennen hän toimi vuodesta 2013 alkaen järjestön kasvatuksen ja omistamisen johtajana.

Johtamaansa yhtiötä ja ravirataa Haataja haluaa kehittää siten, että harrastus- ja kilpailumahdollisuudet säilyvät Kainuussa jatkossakin. Tulevana kesänä ravipäiviä on kahdeksan.

– Talkooväen ikääntyminen aiheuttaa haastetta. Kaipaan tänne muutakin nuorta verta kuin minut sekä ennen kaikkea sitä, että lähialueen ihmisiä saisi katsojiksi ravipäiviin, hän sanoo omaa väkeä unohtamatta.

– Haluan kaikkien toimihenkilöidemme kokevan itsensä tervetulleeksi ja tärkeäksi niin yksilönä kuin tiiminä. Ne ovat asioita, mihin haluan erityisesti paneutua ja keskittyä.

Kajaanista vuoden ikäisenä Ouluun ja sieltä muutaman vuoden vanhana Karkkilaan muuttanut Haataja on viettänyt kaikki lomansa Kainuussa lapsesta saakka.

– Koko hevosurheilutaustani sai Kainuussa alkunsa, kun edesmenneellä ukilla oli ravihevosia lähinnä harrastustoimintana Hyrynsalmella. Kun olemme lomailleet täällä, hän otti meidät tuonne yleisöön.

Kainuussa on olemassa puitteet vaikka Kuninkuusravien järjestämiseen. Katsojamäärät ovat yleisesti ottaen olleet laskemaan päin, mikä on haasteena muuallakin.

– Jos olet vaikka lapsena kulkenut jonkun ravihevosia omistaneen naapurin mukana ja se suhde katkeaa, niin ei sinulla tule lähdettyä yksinkään. Jos se ydin katkeaa, niin se on vähän kuin siinä, Haataja sanoo.

” ”Koen tämän itse lämminhenkisenä paikkana.”

Roosa Haataja kertoo suhtautuvansa ihmisiin ennakkoluulottomasti ja lisää kestävänsä palautetta hyvin aiemman asiakaspalvelutaustansa ansiosta. ”Otan sen vastaan, omaksun sen ja jos omalla toiminnalla voin asiaan vaikuttaa niin vaikutan”, hän sanoo.

Lääkkeeksi toimitusjohtaja kertoo uuden väen aktivoinnin. Hän toivoo saavansa radalle yleisöä vauvasta vaariin, ja moni ystävä tai tuttu onkin jo kertonut tulevansa tulevana kesänä ensimmäistä kertaa raveihin.

– Koen tämän itse lämminhenkisenä paikkana. Toisaalta haaveilen, että saisi pidettyä tutustumiskierrosta koko alueeseen, etteivät ihmiset tule tänne vain ravipäivinä. Miten se tapahtuu, on vielä vähän mysteeri.

Haataja saa apua ja tukea niin yhtiön hallitukselta kuin eläkkeelle jääneeltä entiseltä toimitusjohtajalta Auvo Moilaselta, joka jatkaa yhä radanhoitotöitä. Suurimmat kiitokset hän antaa perheelleen.

– Olen heille äärimmäisen kiitollinen. Se on aina se ydinjuttu. Olen tosi läheinen perheeni kanssa, ja he ovat tukeneet ja kannustaneet ihan alusta asti.

– Ja edeltävillä työnantajilla on yhdet tärkeimmistä avaimista siihen, että olen tässä pisteessä, hän lisää ja kertoo esimerkin ammattikouluajoiltaan.

– Toimin myymäläpäällikkönä vaateliikkeessä, ja sieltä on ehdottomasti tarttunut ne suurimmat avaimet. Olen niin kiitollinen kuin vain voin olla kaikista niistä esihenkilöistä, jotka minut ovat tähän pisteeseen lopulta saattaneet.