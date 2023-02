Huippulahjakkuuksien kohtaamisesta kolmannen korvapuusti? ”Meilläkin on ihan kunnon hevonen”

Pia Huusarin tallin Readly Eagle haastaa voitokkaat ennakkosuosikit keskiviikkona.

T65-ravien mielenkiintoisimmassa lähdössä on viivalla vain seitsemän hevosta, mutta laatu korvaa määrän. Nuoret nousukkaat American Cooper ja Stop The Press ovat hevosia, joille on helppo povata ruusukkeista tulevaisuutta kaviourilla. Ensin mainittu on jo voittanut kuusi 11 kilpailustaan ja jälkimmäinen neljä viidestä. Vedonlyöjät ennakoivat, että kaksikko vie parhaat palat Talvicupin karsintalähdöstä Vermossa keskiviikkona.

Kisa ei silti välttämättä ole kahden kauppa. Readly Eaglelta löytyy kuntoa ja kapasiteettia ennakkosuosikkien yllättämiseen.

Ori kohtasi Stop The Pressin jo kolme viikkoa sitten Vermossa ja pysyi takana maaliin saakka, mutta hävisi vain puolella valjakonmitalla.

– Readly Eagle teki mielestäni aika kovan esityksen viimeksi. Jos viimeisessä kurvissa ei olisi tarvinnut kiertää kuolemanpaikan hevosta, ori olisi voittanut lähdön ja lyönyt kaksi etupuolella matkannutta tosi hyvää vastustajaa, valmennustiimiin kuuluva Roi Iltanen arvioi.

Iltanen huolehtii tällä hetkellä raviperheen kotitallin toiminnasta Haminassa. Vastuuvalmentaja-puoliso Pia Huusarin vastuulla on Ruotsin-yksikkö Taxingessa talven kilpailukiertueen ajan.

Iltanen uskoo, että Readly Eaglen vire on nousussa. Hevonen oli pitkään sivussa, kun ravisäveltä ei tahtonut löytyä. Keskiviikon kisa on 6-vuotiaalle hevoselle vasta uran seitsemäs.

– Sen pitäisi parantaa joka starttiin, kun välissä oli yli vuoden kilpailutauko. Treenien perusteella oriille teki hyvää, kun se joutui ensimmäistä kertaa vähän hapoille viimeksi. Hevonen on mennyt taas eteenpäin.

Iltanen kunnioittaa suosikkikaksikkoa, mutta ei pelkää niitä, vaikka lähtöratojen arvonnassa tuli tappio. American Cooper sai sisäradan ja Stop The Press kolmosen, eli ne starttaavat Readly Eaglen sisäpuolelta lähtövoltissa.

– Viime startin perusteella uskon että Perttusen Tapsan hevonen (Stop The Press) on lyötävissä vaikka ulkopuolelta. Niemisen Markun ruunasta (American Cooper) en tiedä, suoraan sanottuna ei ole hajuakaan. Mutta keskiviikkona se nähdään.

Lähdön kolme parasta saa varman paikat Talvicupin finaaliin, joka ravataan Vermossa puolentoista viikon päästä lauantaina. Finaalin voittaja tienaa kymppitonnin.

Vaikka Still Alive Media Oy:n omistama ja Antti Teivaisen ohjastama Readly Eagle ei tänään onnistuisikaan, sitä ei kannata unohtaa jatkoa ajatellen.

– Tämän kisan rata-arpajaiset hävittiin, mutta ei lähdetä silti lyötynä matkaan. Meilläkin on ihan kunnon hevonen. Toivotaan että päästään jatkoon, niin finaali olisi sitten ihan uusi lähtö taas, Iltanen sanoo.