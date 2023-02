Kari Venäläinen tonnikerhoon – nimesi leikkikalut idolinsa hevosten mukaan

Arvostettu suomalainen raviklubi sai uuden jäsenen, jonka kengitystaidot tunnetaan Keski-Euroopassa asti.

Kari Venäläinen on tuhannen voiton mies.

Kari Venäläinen, 55, heilutti ohjastajien tuhannen voiton klubin ovia Porin raveissa perjantai-iltana. Merkkipaalulle hollolalaisen raviammattilaisen kyyditsi Jouni Miettisen valmentama Landen Vinkka.

Venäläinen on arvostetun kuskikerhon jäsen numero 62. Pelkästään miehistä koostuvan klubin johtaja on yli 11 000 voittoa narutellut Jorma Kontio, joka on myös Pohjoismaiden voitokkain ravikuski.

Ensimmäisenä suomalaisena tuhannen voiton rajan ylitti Tuomo Mäkelä vuonna 1972.

Useimmin voittajaesittelyyn kurvannut naisohjastaja on 284 lähtöä voittanut Marja-Leena Paavilainen.

IS Ravit istutti ohjastamisen lisäksi taitavana kengittäjänä tunnetun Venäläisen parinkymmenen kysymyksen piinapenkkiin.

Mistä hevoskipinäsi syttyi?

– Sylikummini Rainer Härmän tallilla ihan pikkupoikana.

Ensimmäiset työpaikkasi?

– Aloitin 16-vuotiaana Risto Lankilla, joka on oppi-isäni. Sen jälkeen olin töissä Ari Hartikaisella, Esa Holopaisella ja kaksi vuotta Italiassa Holger Ehlertin tallilla.

Minkälaisia Italian vuodet olivat?

– Päätyöni oli kengittäminen, mutta ajoin myös hiittejä.

Viihdyitkö saapasjalkamaassa?

– Se oli hyvää aikaa, ja tykkäsin tosi paljon olla siellä. Italiassa oli hienoja hevosia ja raha liikkui siellä siihen aikaan.

Kari Venäläinen viihtyi Italiassa.

Miksi palasit Suomen vuonna 2000?

– Koska esisoislapsemme syntyi. Siitä lähtien olen ollut itsenäisenä yrittäjänä Hollolassa. Kengitän ja lainaohjastan, mutta omaa tallia en ole koskaan pitänyt. Hollola on kotini. Täällä on paljon hevosihmisiä ja viihdyn hyvin.

Ketä raviammattilaista arvostat eniten?

– Olen ihaillut Korven Pekkaa niin kauan kuin muistan. Minulla oli pienenä monta Meadow Trish-leikkihevosta. Olen siitä onnellinen, että olen saanut viimeiset 20 vuotta tehdä hänen kanssaan yhteistyötä, eli ajaa ja kengittää Pekan hevosia.

Merkittävin saavutuksesi raviurheilussa?

– Voi kun sekin vielä tulisi! Kuopio Stakesin voitto Jypin pelaajien omistamalla Will Be Feverillä sekä Derbyn ja kuningatarkisan kakkossijat Financierilla ja Oktaavialla ovat ainakin jääneet hyvin mieleen.

Paras hevonen, jota olet ajanut?

– Express Duo, jota pääsin ajamaan sen viimeisinä kausina. Sillä on ollut iso merkitys myös suomalaisena siitosoriina.

Entä paras hevonen, jota olet kengittänyt?

– Passionate Kemp (kaikkien aikojen eniten tienannut suomalaisravuri).

Isoin onnistumisesi kengittäjänä?

– Koko Skyfall Shinen ura. Onnistuin tekemään ruunalle kaviot uudestaan muovin oloisesta materiaalista, minkä jälkeen se on voinut ravata kengillä ja ilman kenkiä.

Työasennon takia kengittäjän ja myös ohjastajan selkä on koetuksella. Ovatko paikkasi kestäneet?

– Pitää koputtaa puuta, kun olen pysynyt niin hyvin terveenä.

Kengittäminen on Venäläiselle varmempi tulonlähde kuin ohjastaminen. Kuva on vuodelta 2005.

Kumpi lyö paremmin leiville, ohjastaminen vai kengittäminen?

– Minulla kengittäminen selvästi paremmin. Se on varmempaa tulonlähdettä. Saan olla onnellinen, kun minulla on asiakkaina Korven lisäksi Markku Niemisen ja Irrien suurtallit. Niistä kertyy jo yli sata hevosta.

Työaikasi?

– Tunteja tulee liikaa, mutta olen koettanut pitää kengittämisen sentään viidessä päivässä viikossa. Viikonloppuisin tulee myös ohjastuskeikkoja.

Jos voisit kääntää aikaa taakse päin, minkä asian tekisit toisin?

– Olisin palannut Italiaan. Tässä iässä en enää viitsi tehdä sitä, se juna meni jo.

Mitä 1000 voittoa merkitsee sinulle?

– Onhan se saavutus ja merkittävä määrä voittoja. Tuhat voittoa ajaneita ei ole kuitenkaan ihan kauhea määrä, vaikka ravikuskeja on paljon.

2000-luvulla kilpaillut Pearly Hill on ollut yksi Venäläisen menestysajokkeja.

Onko vapaa-ajan harrastuksia?

– Olen armoton penkkiurheilija ja tykkään seurata erityisesti jääkiekkoa. Olen hiihdellyt joskus enemmän ja joskus vähemmän.

Perhe?

– Avopuoliso ja kaksi lasta

Miltä meno näyttää raviurheilussa?

– Tavallaan alan tulevaisuus arveluttaa, muttei auta purnata. Ravit eivät lopu Suomesta, vaikka ammattimainen toiminta vähentyisi. Ravi-ihmiset niin sitkeitä, että kestävät mitä vaan.

Mitä toivot tulevaisuudelta?

– Jotta maailman tilanne rauhoittuisi ja voisin jatkaa elämistä terveenä.