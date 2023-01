Ravivihje: Prix d'Amerique 2023

Alkaako Idao de Tillardin valtakausi? Amerique juostaan aikataulun mukaan kello 17.25.

Taustalla hoitajansa huomiosta nauttiva Idao de Tillard on suurin ennakkosuosikki Prix d’Ameriqueen. Valmentaja Thierry Duvaldest on ollut tyytyväinen silmäteränsä viimeistelyharjoituksiin.

Suosikki: 6 Idao de Tillard ei ole alle 30 starttia käsittäneellä urallaan juuri harha-askeleita ottanut ja saa ykkösvihjeen vuoden 2023 Ameriqueen. Ori voi olla seuraava ranskalainen maailmantähti. Valmistelut ovat sujuneet täydellisesti. Jouluaaton karsintalähdön 5-vuotias voitti järkyttävän hienon esityksen päätteeksi ja myös parin viikon takainen viimeistelystartti sujui voitokkaasti. Vastustajien kauhuksi Idao de Tillard voi olla tänään parempi kuin koskaan. Taustajoukot ovat koko ajan sanoneet, että värkeissä on vielä reilusti varaa. Ori on sen oloinen kapistus, ettei sille välttämättä pärjää mikään hevonen tässä maailmassa. Itseoikeutettu ykkösvihje.

Haastajat: suosikkia vuotta vanhempi 2 Horsy Dream hakee jo viidettä peräkkäistä voittoa. Kaksi tolppaa on peräisin Ameriquen karsintalähdöistä. Ori ei ehkä ole sen tyyppinen hevonen, joka pystyy vääntämään Ameriquen voittoon esimerkiksi johtavan rinnalta, mutta sopivalla selkäjuoksulla se pystyy korkealle. Ohjastaja Eric Raffin tietää miten nämä hommat hoidetaan. Jos, ja kun, Idao de Tillard joutuu matkalla laittamaan työhanskat käteen, niin muillakin on saumansa.

Viimeksi lokakuussa kilpaillut 13 Don Fanucci Zet on erittäin mielenkiintoinen seurattava. Ruotsin tähdistöön lukeutuva ori ei vakuuttanut ensimmäisellä Ranskan valloitusyrityksellään vuosi sitten, mutta nyt on uusi päivä. Valmentaja Daniel Redén on toistellut, että mitään menestyspaineita ei ole. Kyse on kuitenkin niin taitavasta miehestä ja kunnianhimoisesta ihmisestä, ettei Don Fanucci Zetia ole millekään hupireissulle ilmoitettu, sama asia pitää ottaa huomioon myös tallikaveri 7 Honey Mearasin kohdalla. Don Fanucci Zet näytti viimeistelylenkeillä Redénin sosiaaliseen mediaan laittamilla videoillaan ns. miljoonalta.

Ranskan ykkösvalmentaja Jean-Michel Bazire sai tämän vuoden Ameriqueen "vain" yhden hevosen, 9 Hooker Berryn. Tähän päivään on taatusti satsattu isosti. Ori voitti joulukuussa toisen karsintalähdön eli Prix du Bourbonnaisin ja sen jälkeen mielessä on ollut vain yksi päivä, tammikuun viimeinen sunnuntai.

Philippe Allairen tallin 8 Italiano Vero ja 11 Hohneck ovat jääneet yllättävän vähälle mediahuomiolle Ameriquen alla. Molemmilla on menestymiseen riittävä kapasiteetti. Italiano Vero ei ole aivan ikätoverinsa Idao de Tillardin veroinen jyrä, mutta ei se hirveästi perässä ole.

14 Flamme du Goutieria voisi kutsua jo ihmetammaksi. Se voitti vuosi sitten maailman suurimman montelähdön eli Prix de Cornulierin ja oli Ameriquessa kolmas. Viikko sitten 8-vuotias oli jälleen paras Cornueliessa. Oikein mistään ei pidä enää yllättyä Flamme du Goutierin kanssa.

3 Hussard du Landret ylitti maalilinjan toisena ensimmäisessä karsintalähdössä, mutta kuskin ajolinjojen takia se siirrettiin viidenneksi. Ori kuitenkin varmisti paikan Ameriqueen toisessa karsintalähdössä ja tuon jälkeen 6-vuotiaalla on ollut tähtäin vain ja ainoastaan Ameriquessa. Parin viime startin heikkoja sijoituksia ei pidä yhtään tuijottaa, pesäpallotermein merkki ei ole ollut päällä. Nyt on.

Yllättäjät: Norjan värejä edustava 10 Moni Viking jaksaa vuodesta toiseen. Ori oli karsintalähdössä yllättävän pehmeä ja pääsi mukaan ison voittosummansa puolesta. 10-vuotias varmasti parantaa, mutta parantaako kuitenkaan riittävästi.

Viidettä kertaa Ameriquessa juokseva 16 Delia du Pommereux on ollut parhaimmillaan neljäs. 10-vuotias konkaritamma oli niin hyvä uudenvuoden karsintalähdön voitossaan, että tarkalla juoksulla se voi pystyä totoon.

Pienimmällä voittosummalla kisaan lähtevään 1 Hip Hop Hauforiin on hieman vaikea suhtautua. Ori voitti marraskuussa Ameriquen ensimmäisen karsintalähdön. Tuon jälkeen tekeminen on ollut tasapaksua. Onko kyse ollut siitä, että orilla on vain tähdätty Ameriqueen vai siitä, ettei 6-vuotias yksinkertaisesti riitä kun vastassa on oikeasti isokenkäisiä.

4 Ampia Mede SM keikkuu jatkuvasti tasaisen varmasti kärkisijoilla, mutta voittokulku on katkennut aiempaa kovemmissa lähdöissä. Voitto yllättäisi.

12 Vernissage Grif, 15 Cokstile ja 18 Vivid Wise As omaavat niin pitkät meriittilistat suurkilpailumenestyksistään, että niiden läpikäymiseen menisi koko päivä. Miljonäärit eivät olleet parhaimmillaan karsintalähdöissään ja parantaa pitäisi merkittävästi. Taustajoukoilla on kyllä osaamista.

5 Decoloration oli neljäs kahdessa karsintalähdössä ja varmisti vihdoin paikkansa kaksi viikkoa sitten Prix de Belgiquen kakkossijallaan. Tamma täyttää paikkansa. Isompi menestys yllättäisi.