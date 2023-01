Main ContentPlaceholder

Ravit

Unique Creationin kruunujahti jatkuu kuumana – nyt tuli jo arvokas 75-voitto!

Loppuvuodesta Ruotsiin siirtynyt ruuna purjehtii jo kolmen voiton putkessa. Myös Wish Me Magic ja Love No Pain onnistuivat suomalaisomistajiensa riemuksi Halmstadin kierroksella.

Keskellä kirivä Unique Creation oli vahvin lauantain hopeadivisioonassa.

Toissa kaudella Suomessa peräti 16 kertaa voittaneen Unique Creationin voittotahti hyytyi hyvistä suorituksista huolimatta viime vuonna, mutta Ruotsiin siirtyminen on osoittautumassa uudeksi käänteentekijäksi 7-vuotiaan ruunan kohdalla. Kaksi helppoa ykköstä edellisissä starteissaan ottanut Orlando Vicin poika joutui lauantain hopeadivisioonassa kaivamaan jo enemmän rekisteristään, mutta pääosan matkasta toista rataa ilman vetoapua tarponut ruuna runttasi loppumetreillä vakuuttavasti ohi keulan Eros Zolan. – Hevonen avasi tänään hyvin. Eros Zolan ohi ei silti ollut asiaa ja juoksusta tuli kova, mutta suoritus oli vahva. Toivottavasti volttilähdötkin kävisivät jatkossa, sillä mitä pidempi matka sen parempi tälle, valmentaja Johan Untersteiner arvioi. Ensimmäisen Ruotsin-kisansa Unique Creation pilasi voltista lähtölaukkaan. Anne ja Kaarina Metzin omistaman voimanpesän tili karttui lauantain voitolla noin 11 000 euron edestä ja samalla varmistui jo paikka maaliskuun lopun finaalikierrokselle. Suomalaisvoitto saatiin myös kahdessa muussa kohteessa. Hanna Lähdekorven valmentama Wish Me Magic ratkaisi oman lähtönsä Stefan Perssonin ajamana 40 metrin takamatkaltakin varmaan tyyliin päätöskierroksella ja otti jo toisen arvokkaan voiton tammikuulle. Kari Lähdekorven 6-vuotias on jo keräämässä toista kruunumiljoonaansa. Tammatasoituksessa Fincumet Group Oy:n Love No Pain sai takamatkalta kirilenkillä erinomaista vetoapua ja kuittasi lopussa selvään voittoon. Carl Johan Jepson ajoi Tomas Malmqvistin treenaamaa tammaa. Petri Puron kasvattama Con Crowe hoiti tehtävänsä kierroksen suurimman suosikin arvoisesti ja oli alun vaativista tapahtumista huolimatta lopussa omaa luokkaansa Klass I:ssä. 5-vuotiaan ruunan omistaa mm. Tetrick Wanian takaa tuttu saksalainen Karin Walter-Mommert, jolle heti seuraavassa kohteessa 75-voiton toi Frankie Godiva.