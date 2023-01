Kaikkien aikojen vaikein T75-rivi? Veteraanitamma antoi todellista sokkihoitoa

M.A. Piste oli vahvin kylmäveristen avoimessa lähdössä. Markus Dahlström sai tuulettaa kahta T75-voittoa oman tallin hevosilla.

Raviurheilussa kaikki on mahdollista, kun palaset loksahtavat täydellisesti kohdilleen. Tammalähtöjä vuoden päivät ilman voittoja tahkonnut M.A. Piste laittoi kovat oriit ja ruunat nippuun lauantaina Lappeessa, vaikka mikään ei puoltanut hevosen menestymistä ennakkoon.

Kotiradallaan kilpaillut M.A. Piste lähti kisaan joukon ylivoimaisesti pienimmällä voittosummalla ja starttasi ikävältä ulkoradan lähtöpaikalta. Menestystoiveita ei nostanut, että edellisessä kisassaan Lahden Jokimaalla hevonen oli jätetty sijalle 12.

Voiton avaimena oli juoksun nykivä tempo. Kärki kangistui, kenttä kääntyi lopussa ja voimahevoset juhlivat. Viimeisen voitelun sokkivoitolle antoi Sheikki, joka laukkasi voittajan näköisenä kesken kirin hiukan ennen maalia.

M.A. Pistettä ohjasti tuttuun tapaan Kari Rosimo. Kuski paljasti, että oljenkorsia jäi käyttämättäkin vielä.

– Saatiin hyviä selkiä eteen koko ajan ja hevonen tuli tällä kertaa sitkeästi maaliin asti. En uskaltanut edes avata sen korvia lopussa laukan pelossa.

Jouni Hinkkasen valmennettavan ykköstila on yksi viime vuosien suurimmista yllätyksistä T75-pelissä. Peliprosentti oli vaivaiset 0,28, ja voittajakerroin toton puolellakin 73 vain kahdeksan hevosen kisassa.

Hinkkaselle kärkisija ei tullut ihan samanlaisena paukkuna kuin katsojille ja vedonlyöjille.

– On päästy hyvään starttirytmiin, mikä on notkistanut hevosta ja pitänyt vireessä. Viikolla harjoituksissa tamma tuntui sellaiselta, että jotain on odotettavissa.

Hinkkasen mukaan 12-vuotias M.A. Piste on kypsynyt pitkän kaavan mukaan. Monena vuonna on tullut pakollisia kilpailutaukoja, jotka ovat katkaisseet kehityksen.

Valmentaja tähtää suojattinsa kanssa ensi kesän kuningatarkilpailuun Kouvolaan. Viime elokuussa Forssassa M.A. Piste oli kokonaiskilpailun kahdeksas.

Lämminveristen Kohti divisioonia -lähdössä Mas Filbert ja Markus Dahlström järjestivät myös totopaukun. Pelaajien suosikki She’s A Jedi kohti pitkään, mutta kärjen järjestys vaihtui kalkkiviivoilla.

– Tuntui että ollaan aika kaukana, mutta toisaalta kärki oli vetänyt aika reipasta ja spurttaillut matkalla. Tämä on sitkeä hevonen, joka on tullut aina hyvin loppuun asti, Dahlström sanoi.

Savonlinnalaisen ikimuistoinen päivä toi toisenkin yllätysvoiton lähes vastaavalla kaavalla. Tulisesti kirinyt Didi Dam tavoitti karkumatkaa yrittäneen Alien Hillin loppusuoralla.

– Kahden voiton päiviä ja kolmen voiton päiväkin on tullut joskus, mutta vähän erilaisista raveista. En edes haaveillut tällaisesta ennakkoon, Dahlström iloitsi.

M.A. Pisteen, Mas Filbertin ja Didi Damin totopaukut tarkoittivat sitä, että harvinaislaatuisesti kaikki T75-rivit olivat ulkona täysosumajahdista jo kolmen kohteen jälkeen. Lopulta edes kuusi oikein -tuloksia ei löytynyt ja viidellä oikein sai yli 1600 euroa.

Suosikkivoittajiakin sentään saatiin. Ari Moilanen ajoi Sanna-Kaisa Liukkosen valmentaman Maisteri Jutilan komeaan kirivoittoon.

– Hevonen on vähän semmoinen, että jää odottelemaan muita. Tänään se kuitenkin teki aika hyvän eron. Ruuna on nostanut tasoaan viime kilpailuissa, Moilanen tuumi.

Nousijadivisioonan ykkönen Siirin Veeti oli myös kuumimpia pelihevosia ja kiersi vastustajansa vauhdikkaasti. Iikka Nurmonen ajoi Ossi Nurmosen valmennettavaa. Voitto oli lahjakkaalle 6-vuotiaalle ruunalle neljäs peräkkäinen.

– Hevonen menee hetkittäin tosissaan ja välillä vähän lapsellisemmin. Piti koittaa pitää sitä tarpeeksi pitkään hereillä ja ajaa ravia maaliin, Iikka Nurmonen sanoi.

Lauantain kovimmassa lämminveristen kultadivarin hevosilla ei ollut vaikeuksia rynnistää kärkeen 20 metrin takamatkalta. Sahara Sandstorm jyräsi voittoon ja Hazelhen Hermes varmisti Timo Korvenheimon valmennettavien kaksoisvoiton.

– Tämä hevonen on tosi kova työmyyrä! Ei ole paljoa näköä tai kokoa, mutta ruuna on vahva ja kova yrittämään. Kiva että se onnistui, vaikka juoksusta ei tullut helppoa, ohjastaja Ari Moilanen sanoi.

Pronssidivisioonassa Isto Kuisman tallin Delightful Moment kiitti ohjastaja Hannu Torvista selkäjuoksusta ja kiersi vastustajansa napakalla kirillä.

– Täyden kympin esitys hevoselta ja kuski tarjosi hienon juoksun vetävissä selissä. Ruuna oli tänään niin rauhallinen ja seesteinen, että menestys ei yllättänyt yhtään, Kuisma kommentoi.

Oikea T75-rivi

T75-1: 4 Mas Filbert

T75-2: 8 M.A. Piste

T75-3: 3 Didi Dam

T75-4: 8 Maisteri Jutila

T75-5: 10 Delightful Moment

T75-6: 10 Siirin Veeti

T75-7: 13 Sahara Sandstorm

Seitsemän oikein: ei oikeita rivejä

Kuusi oikein: ei oikeita rivejä

Viisi oikein: 1611,71 euroa