Legendan hieno vuosi sai ansaitsemansa tunnustuksen ravigaalassa

Pekka Korpi palkittiin kahdeksannen kerran vuoden valmentajana.

Raviväki pääsi laittamaan tallivaatteiden sijaan koreampaa pukua ylle lauantaina, sillä Lahden Sibeliustalon hienoissa puitteissa palkittiin vuoden 2022 menestyjiä.

Suurimmat suosionosoitukset keräsi vuoden valmentajaksi valittu Pekka Korpi. Gaalaväki nousi spontaanisti seisomaan ja antoi raivokkaat aplodit ravilegendalle.

– Tuntuu todella mahtavalta, tällaiset meinaavat ottaa vähän koville meikäläiselle, aina vaatimaton Korpi aloitti viitaten yleisön reaktioon.

Korven treenattavat juoksivat vuoden aikana rahaa sisään yli miljoona euroa. Edellisen kerran Suomessa vaikuttavan valmentajan hevoset ovat ylittäneet kyseisen merkkipaalun 13 vuotta sitten. Tempuntekijä oli, vähemmän yllättäen, Pekka Korpi.

Korpi tunnetaan armottoman kovan hevosmiestaidon lisäksi myös ihmisenä, joka ei valita turhista ja kunnioittaa myös muita lajin parissa toimivia.

– Vaikka menestystä ei joka vuosi tulisikaan, niin jokainen hevosihminen tietää miten kovaa työtä tämä vaatii. Pikkupojasta asti raviurheilu on ollut elämäntapa, eikä sitä oikein osaa muuksi muuttaa. Ei tässä ole oikotietä onneen, en ole ainakaan itse sellaista keksinyt. Tärkeintä on tehdä työt niin hyvin kuin osaa, koittaa löytää hyviä hevosia ja hoitaa hevoset hyvin. Sitä kautta se menestys tulee, jos on tullakseen.

Korven ykköstykit olivat Run For Royalty ja Corazon Combo. Ensin mainittu voitti kesällä lyhyen ajan sisään Suur-Hollolan ja kansainvälisen suurkilpailu St Michelin.

Ikäluokkastara Corazon Combo teki puolestaan loistojälkeä koko vuoden ja huipensi kautensa syksyllä Kriteriumin voittoon.

Molemmat orit palkittiin vuoden hevosina omissa kategorioissaan, Run For Royaltya juhlittiin vuoden vanhempana lämminverisenä ja Corazon Comboa puolestaan vuoden parhaana 3-vuotiaana.

– Jannen ajama St Michelin voitto jäi päällimmäisenä mieleen, Korpi sanoi.

Run For Royaltya ajoi Suur-Hollolassa ja St Michelissä Korven poika Janne Korpi.

Korpi, 74, ei ole jäämässä eläkkeelle ainakaan ihan hetkeen. Raviurheilua olisi vaikea kuvitella ilman Pekka Korpea.

– Hyviä nuoria treenareita on tulossa, mutta koitetaan lyödä vielä hanttiin ja painaa hommia. Menestysnälkää on aina ollut ja on myös edelleen. Aina sitä haaveilee vielä paremmista hevosista.

Vuosikymmeniä ravimaailman huipulla ollut Pekka Korpi valittiin vuoden valmentajaksi kahdeksannen kerran. Kellään muulla ei ole enempää kyseisiä pystejä. Ja niitä olisi iso määrä lisääkin, mutta ravigaala on järjestetty vasta vuodesta 1995 alkaen.

Pekka Korpi, Birgitta Honkaperä ja Ilkka Herlin pääsevät taatusti jatkossakin nauttimaan Corazon Combon hienoista suorituksista.

Vuoden ohjastajaksi valittiin jo neljännen kerran peräkkäin Santtu Raitala.

Loppuvuodesta seurattiin tiiviisti ylittääkö Santtu Raitala eeppisen 400 voiton rajapyykin. Tavoite täyttyi joulun alla juuri Lahdessa ja lopulliseksi voittomääräksi kirjattiin 402. Oikea määrä on vielä isompi, sillä Hippoksen tilastoista puuttuu pari ulkomailla ajettua ykköstä.

Edellisen, ja myös ainoan, kerran yli 400 voittoa Suomen kaviourilta on narutellut Jorma Kontio, vuonna 1989.

Santtu Raitalalla oli jälleen aihetta hymyyn.

Raitala ajoi vuoden aikana hevosenomistajille rahaa sisään yli 2,3 miljoonaa euroa. Se on kaikkien aikojen ennätysmäärä.

Ravitoimittajien Ry:n hallitus valitsi muut palkinnonsaajat. Vuoden hevosen ja sykähdyttävimmän ravihetken pääsi valitsemaan yleisö. Ääniä annettiin kaikkiaan 3585.

Vuoden hevoseksi äänestettiin Evartti.

Kaksi kertaa kuolemankielissäkin käynyt ori voitti kolmannen ravikuninkuutensa putkeen ja tienestejä kertyi vuoden aikana yli 250 000 euroa.

On lähes uskomatonta miten nyt 12-vuotiaaksi varttunut Evartti on selvinnyt kaikista ongelmista ja pystyy vielä suorittamaan absoluuttisella huipputasolla.

– Nämä ovat niitä hetkiä, jotka vetävät sanattomiksi. Raveihin lähtiessä Evartin kanssa ei ajatella paljonko se juoksee rahaa. On jo suuri palkinto, kun orin kanssa päästään raveihin. Sanoin silloin, kun oli vaikeuksia, että jos huonosti käy, niin sitten voi loppua minunkin ravielämä. Nyt ollaan tässä, liikuttunut Jutta Ojanperä totesi.

Vuoden sykähdyttävimmäksi ravihetkeksi äänestettiin Evartin ja Parvelan Retun ikimuistoinen kamppailu Forssan kuninkuusravien päätösmatkalla.

Voitokkaimman hevosen tittelistä käytiin loppuvuodesta armotonta vääntöä. Kisa ratkesi vasta uudenvuodenaattona, jolloin All Star Mint puristi kotiradallaan Lahdessa 75-lähdössä ykköseksi. Voittoja tuli kauden aikana peräti 17.

– Välillä teki mieli lopettaa koko raviharrastus, kun oli niin paljon vastoinkäymisiä. All Star Mint eli Taukki, joksi sitä kotioloissa kutsun, taisi ajatella, että piristetään isäntää ja aletaan juosta voittoja. Sen se tekikin ja nyt menee taas hyvin, ruunan valmentaja Jarmo Kuusela jutteli iloisena kiittäen All Star Mintin ohella myös koko raviväeltä saamaansa kannustusta.

Tauno Hyriäisen vetämä Oraviston Talli Oy palkittiin vuoden hevosenomistajana ja heidän kultakimpaleensa Lara Boko vuoden parhaana 4-vuotiaana tammana.

Hyriäinen ei päässyt ravigaalaan hyvästä syystä, hän järjesti samaan aikaan vaimolleen 70-vuotissynttärit.

Ravigaalassa palkitut:

Valmentaja: Pekka Korpi

Ohjastaja: Santtu Raitala

Hevonen: Evartti

Sykähdyttävin ravihetki: Evartin ja Parvelan Retun kamppailu kuninkuudesta

Hevosenomistaja: Oraviston Talli Oy

Kasvattaja: Isto Mäki-Tulokas

Hevosenhoitaja: Saana Koivunen

3-vuotias lämminverinen ori/ruuna: Corazon Combo

3-vuotias lämminverinen tamma: Halley Wania

4-vuotias lämminverinen ori/ruuna: Shackhills Twister

4-vuotias lämminverinen tamma: Lara Boko

Vanhempi lämminverinen ori/ruuna: Run For Royalty

Vanhempi lämminverinen tamma: Willow Pride

4-vuotias suomenhevonen ori/ruuna: Lipassi

4-vuotias suomenhevonen tamma: Huisi Hippu

5-vuotias suomenhevonen ori/ruuna: V.G. Voitto

5-vuotias suomenhevonen tamma: Sarikan

Vanhempi suomenhevonen ori/ruuna: Evartti

Vanhempi suomenhevonen tamma: Suven Sametti

Monteohjastaja: Janita Antti-Roiko

Montehevonen: Fighter Kiss

Voitokkain ohjastaja: Santtu Raitala

Voitokkain hevonen: All Star Mint

Kunniamaininta: Tuukka Variksen nousu läpimurron kynnykselle.

Kunniamaininta: Starinita Oy, hevoshuutokauppakulttuurin edistäminen

Kunniamaininta: Dusktodawn Boogien sensaatiomainen kausi

Komeettavalmentaja: Emma Väre

Komeettaohjastaja: Ville Koivisto

Ravirata: Forssa

Kesärata: Kaukonen

Montekypärät-kilpailusarjan voittaja: Miisa Pulkkanen

Salamakypärät-kilpailusarjan voittaja: Jere Hurme

Ravituomaristo: Vermo

Nuorisokerho: Laivakankaan ravinuoret