Miljoonaperijä sai sarkastiset terveiset sairaalaan Lahdesta – ”Lisää luistelua!”

Knows Bestin huima juoksu lievensi valmentajansa Hannu Laakkosen kipuja ainakin hetkellisesti.

Jokimaan Kavioliiga-ravien kirkkain tähti oli kultadivisioonan musertavalla tyylillä voittanut kotiradan Knows Best.

Hevonen oli edellisessä kilpailussaan sairas ja taipui, mutta pisteli nyt paussin jälkeen parastaan.

Vauhdikas ruuna ei jättänyt käyttämättä hyväkseen loistavaa ykkösradan lähtöpaikkansa, vaan nappasi heti johtopaikan haltuunsa. Se sai vetää Tommi Kylliäisen ajamana matkalla leppoisaa tahtia, minkä jälkeen latasi lopussa huiman 08,5-vauhdin mittariin.

Vastustajat eivät pysyneet alkuunkaan Knows Bestin kyydissä, ja tämä leikkasi maaliviivan ylhäisessä yksinäisyydessään ohjastajansa vain tuuletellessa.

Seuraavat sijat menivät yhdessä rintamassa kirineille Hierro Bokolle, Mr Big Starille ja Cash Makerille.

– Knows Best meni niin pontevasti maaliin asti, että ajattelin vilkutella yleisölle, Kylliäinen sanoi.

– Hevosella oli tänään toisenlaiset silmälaput, ja kun vedin ne alas 500–600 metriä ennen maalia, sille tuli kauhea potku. Knows Bestillä on tosi kova kapasiteetti. Samanlaista voittosummaa ja muita sen numeroita ei juokse ihan joka hevonen.

Kylliäistä pyydettiin radan voittajahaastattelussa lähettämään myös terveisiä Knows Bestin valmentajalle Hannu Laakkoselle, jonka olkapää oli juuri operoitu sairaalassa. Rikkaaseen liikemiessukuun kuuluva Laakkonen joutui haaveriin harrastaessaan jääkiekkoa.

– Lisää luistelua! Kylliäisen sarkastiset terveiset kuuluivat.

Knows Bestin omistaja on valmentajan veli on Mikko Laakkonen.

Pronssidivisioona oli suosikki Claude P. Hillin heiniä.

Jo viikko sitten Mikkelissä juhlinut ruuna sai tehdä keulassa oman juoksunsa ja pakeni reippaassa loppukirissä kevyesti vastustajiltaan. Sisäradalta pussista päässyt Yolo Savoy spurttasi maalisuoralla terävästi kakkoseksi.

Viime kauden voitokkaimman ravurin All Star Mintin vuoden avausstartti sujui sen sijaan mollivoittoisesti. Kovista treenikeleistä viime viikkoina kärsinyt ruuna taipui voittajan kupeelta lauman viimeiseksi.

Ohjastaja Ari Moilanen povasi Antti Ala-Rantalan valmentamalle Claude P. Hillille ruusuista tulevaisuutta. Mukavasti jo synnyinmaassaan Ruotsissa menestynyt 6-vuotias ruuna ostettiin Suomeen syksyllä.

– Voitto oli todella helppo. Claude P. Hilliltä voi odottaa jatkossa mitä vaan. Se on tosi kiva ja helpporavinen hevonen, joka on ravivarma ja kova lähtijä. Ruuna rauhoittuu myös hyvin matkalla, eli sillä on paljon hyviä ominaisuuksia, Moilanen suitsutti.

Toto75-kierroksen suursuosikkeihin kulunut Mas Flash ei vastannut huutoon. Vaikka ruuna sai hääriä mielensä mukaan piikkipaikalla, siltä ei löytynyt lopussa lainkaan paukkuja vastata vain kaksi prosenttia rastitun suuryllättäjän Hold Me Cloudin kiriin.

Henry M Bollström tuuletti ensimmäistä Toto75-voittoaan Hold Me Cloudin kärryillä.

Eeva-Liisa Kallion valmentamaa Hold Me Cloudia ajoi vakiokuski Henry M Bollström, joka on töissä Vermon ravikoulussa. Lauantain voitto oli miehen ensimmäinen T75-lähdöissä.

– Fiilis on huikea. Hold Me Cloud on mennyt hyvin viime aikoina, ja nyt saimme kunnon onnistumisen, onnellinen Bollström iloitsi.

– Hevonen oli sisäradalla koko ajan hyvän tuntuinen. Sen pariin viimeiseen vähän vaisumpaan juoksuun oli selitys, ja kun ne saatiin tässä välissä oiottua, tässä on tulos.

Hold Me Cloud on erikoistunut yllätysvoittoihin. Kun se ravasi loppukesällä Mikkelissä uransa toisen voiton kahden vuoden kuivan jakson jälkeen, kukaan ei osannut pelata sitä voittajapelissä.

Takamatkalta puolimatkassa kärkipaikalle kiertäneen Elanin huikea voittoputki näytti katkeavan maalisuoran alussa, kun tarkan selkäreissun saanut Maisteri Jutila spurttasi ahnaasti ulkokautta.

Elan havaitsi uhkaajansa ja pidensi vielä askeltaan niin, että teki tähän uudelleen melko selkeän eron.

Täysosuma oli kovassa kehityskaaressa olevalle Mika Mäkelän tallin suojatille kuudes peräjälkeen.

– Elan paineli keulassa hyvin ohjille. Se on kuitenkin pitkäliikkeinen, jota ei voi päästää heti täyteen vauhtiin. Maisteri Jutila kävi välillä jo edellämme, mutta luotin, että Elan vielä kontraa viimeisellä satasella, ohjastaja Antti Teivainen kertoi.

– Ruuna vähän haparoi ennen maalia, ja ajoin vain varman päälle lopun. Vauhtia sillä olisi kyllä ollut vielä.

Viikko sitten Mikkelissä suosikkina keulasta kärkisijojen ulkopuolelle taipunut Dighthislass otti vahingon takaisin.

Kylliäisen suojatti näytti pötkivän jopa ylivoimanvoittoon, mutta kiritilan sisäradalta saanut Calista spurttasi niin tulisesti, että tamman voitto jouduttiin varmistamaan maalikuvasta.

– Dighthislass ei ollut Mikkelissä väsynyt, vaan se lopetti kilpailemisen, kun kaveri putosi sen rinnalta. Sitä samaa se teki kyllä vähän tänäänkin. Tammalla oli hyvä paine, kun käänsin sen kiriin, mutta ajoin turhan aikaisin irti muista. Voimia sillä oli lopussa, Kylliäinen vakuutti.

T75-voittoihin ravasivat myös Tero E. Mäenpään tallin Patulainen, joka piti laukkojen sävyttämässä Villivisan varmasti takanaan loppusuoralla ja Jari Kinnusen Jakob K. Boko, joka torjui varmoin ottein rinnaltaan myös kiitettävän esityksen tehneen Kiikku’s Trooperin vastarinnan.

Oikea Toto75-rivi, Lahti 21.1.

Toto75-1: 4 Claude P. Hill

Toto75-2: 9 Hold Me Cloud

Toto75-3: 7 Elan

Toto75-4: 10 Dighthislass

Toto75-5: 1 Knows Best

Toto75-6: 2 Patulainen

Toto75-7: 4 Jakob K. Boko

Seitsemän oikein -voitto-osuus 2900,91 euroa. Kuusi oikein 15,05 euroa.