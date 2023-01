Callela Ladybird syttynyt lunastamaan suuria odotuksia – taustalla onnistunut operaatio

Antti Teivaisen hattutemppu tuplasi veikkaajien voitot.

Markku Niemisen tallin Callela Ladybird on yksi viime viikkojen nousukkaista kaviourilla.

Kovasukuinen 4-vuotias tamma kilpaili viime vuonna avauskaudellaan seitsemän kertaa ilman voittoja, mutta viimeisen 1,5 kuukauden aikana sille on kertynyt niitä jo viisi. Tuorein täysosuma Callela Ladybirdille tuli keskiviikkona Vermossa jännittävien vaiheiden jälkeen.

Suursuosikiksi pelattu Santtu Raitalan ajokki joutui vetämään Makeadreamcometruen painostamana reipasta tahtia. Maalisuoralla kovin haaste tammalle tuli oivan selkäreissun saaneelta Xenia Comerylta.

Callela Ladybirdillä oli tällä kertaa tuuritkin matkassa. Haastaja kiri sitä lujempaa, mutta sekosi askelissaan reilu 100 metriä ennen maalia ja vaihtoi laukalle.

Tämän jälkeen Callela Ladybirdillä ei ollut enää hätää. Sisukas Makeadreamcometrue kamppaili kakkoseksi, kun Make It Up juuttui voittajan taakse pussiin.

Raitala ei osannut kertoa, kuinka taistossa olisi käynyt, jos Xenia Comery olisi säilyttänyt ravirytminsä.

– Oli tosi tasaista siihen asti, kunnes Emma Väreen hevonen laukkasi. On vaikea sanoa, kumpi olisi voittanut, jos se olisi mennyt ravia, sillä Callela Ladybirdkin oli vielä lisäämässä vauhtiaan. Olisi ollut kyllä jännä nähdä, kuinka olisi käynyt, Raitala kommentoi.

Väreellä oli vahva näkemys kaikkia askarruttaneeseen kysymykseen.

– Xenia Comery kompuroi laukalle, koska sillä on vähän epänormaalit liikeradat. Sillä oli vielä kovasti paineita, ja voitto meni laukkaan, Väre vakuutti.

Raitala on hyvin tyytyväinen, kun Callela Ladybird on talvella päässyt näyttämään oikeat kykynsä.

– Tammasta on nyt tosi hyvä fiilis, sillä siitä on odotettu paljon. On kiva, että se on noussut huippuvireeseen ja pystyy juoksemaan nyt koko ajan tällä tasolla.

Valmentaja Nieminen kertoi, että Callela Ladybird alkoi parantaa reippaasti kurkkuoperaation jälkeen.

Raitala voitti heti perään Teuvo Nikulaisen valmentamalla Savon Sisulla, joka oli myös suosikki. Ruuna vastaili keulasta varmasti rinnallaan juosseelle ykköshaastajalle.

Hämmästyttävästi koko uransa ilman voittoja jäänyt Fantom Factor onnistui vihdoinkin. Hevosen ensimmäinen täysosuma tuli keskiviikkona 38. startissa.

Henna Halme tarjosi takarivistä startanneelle ajokilleen kelpo reissun, jonka jälkeen valjakko löi tiukassa taistossa Raitalan ajaman Smokin Riden.

Tämän lähdön ”xeniacomery” oli Morris Match, joka laukkasi loppukaarteessa, kun oli jyräämässä kärkeen johtaneen Jacques Hynemanin rinnalta. Ruunan ohjastaja Olli Koivunen vakuutti, että hänen ajokiltaan paloi hypyssä voitto, koska se oli siinä vaiheessa vielä hyvävoimainen.

Halmeella oli voittajahaastattelussa hymy herkässä.

– Fantom Factorin kiristä tuli aika pitkä, mutta se tsemppasi tosi hyvin perille. Olemme ihmetelleet, miksi ruuna ei ole aikaisemmin voittanut, mutta onneksi se nyt näytti, että osaa voittaakin, Halme sanoi puolisonsa Veijo Heiskasen treenamasta hevosesta.

Halme lähetti terveisiä myös Fantom Factorin omistajalle Pauli Savolaiselle.

– Oikein paljon onnea omistajalle, kun pitkä odotus nyt palkittiin.

Pitkän matkan Voimaliigassa kiriruuti oli kuivinta Way To Golla.

Antti Teivaisen ajama mielialaruuna sai maukkaan reissun kärkiparin Amperage Hanover-Morris suojissa sisäradalta, mistä se spurttasi ratkaisumetreillä helposti kärkeen ohi ensin vetojuhdat ohittaneen Ashley Facen.

– Way To Gon ohjat tuntuivat tänään hyvältä. Sen varusteita muutettiin ja sen annettiin juosta vapautuneesti ilman sekkiä. Muutos toimi. Hevonen meni suorassa ja oli energinen jo lämmityksessä, Teivainen sanoi Kristian Lellan hevosesta.

Vermon viime vuoden voitokkain ravuri Rannan Pomo aloitti uuden kauden tyylilleen uskollisena.

Mika Mäkelän valmentama ruuna joutui polttamaan alussa voimiaan, kun revitti Teivaisen hoputtamana takarivistä keulaan 500 metrin kohdalla. Valjakko sai sen jälkeen vetää vauhdin alas ja karkasi loppusuoralla kevyesti vastustajiltaan.

– Rannan Pomo oli saanut pikkuisen huilata viime startin jälkeen ja oli oikein hyvä tänään. Se on joskus kuumentunut, mutta oli nyt rauhallinen ja rento jo lämmityksessä. Pääsimme nopeasti unelmapaikallemme, ja voitto oli helppo, Teivainen kuvaili.

Teivainen kruunasi huippuiltansa Ari Vianderin tallin Vicky Savoylla, jonka loppuriuhtaisu oli omaa luokkaansa.

Koska Teivainen oli etukäteen nimetty illan hattutemppujackpotin ohjastaja, Veikkaus maksoi hänen kolmen voittonsa johdosta Toto65-pelissä 215,57 euron päävoiton pelaajille tuplana.

Oikea Toto65-rivi, Vermo 18.1.

Toto65-1: 3 Callela Ladybird

Toto65-2: 5 Savon Sisu

Toto65-3: 11 Fantom Factor

Toto65-4: 7 Way To Go

Toto65-5: 10 Rannan Pomo

Toto65-6: 10 Vicky Savoy

Kuusi oikein -voitto-osuus 431,14 euroa. Viisi oikein 5,16 euroa.