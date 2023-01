Mikäli tuttavan auto ei olisi alkanut piiputtaa, entisen veturinkuljettajan elo olisi paljon köyhempää.

Asiat voivat muuttua eläinten kanssa yhdessä hujauksessa.

Vielä keväällä hollolalainen Jarmo Kuusela, 63, oli luopumassa rakkaasta harrastuksestaan, mutta ensi lauantaina entinen veturinkuljettaja paistattelee salamavalojen räiskeessä juhlagaalan estradilla.

Kuuselan kasvattama, omistama ja valmentama All Star Mint palkitaan Lahden Sibeliustalossa järjestettävässä Ravigaalassa viime kauden voitokkaimpana ravihevosena.

Voimakaspotkuisen lämminverisen turpa leikkasi maaliviivan ensimmäisenä peräti 17 kertaa.

All Star Mint, lempinimeltään Taukki, kävi ikimuistoisen taiston vuoden voitokkaimmasta ravurin tittelistä Furiosan kanssa.

Kilpajuoksu ratkesi hollolalaisen voittorohmun eduksi kalkkiviivoilla uudenvuodenaattona Lahden raveissa.

Maalikamerakuvan perusteella varmistunut voitto nosti Kuuselan suojatin ohi 16 täysosumaa juosseen Furiosan. Tasatilanteessa Furiosa olisi vienyt tittelin, koska sillä oli enemmän kakkossijoja.

Jo 55-vuotiaana ammattinsa vuoksi eläkkeelle jäänyt Kuusela on pollea hevosensa saavutuksesta.

– Se, että harrastajan ravuri peittoaa kokeneiden ammattivalmentajien hevoset, on merkittävä asia. Raviurheilussa kun kaikki ovat samalla viivalla, nuoret ja vanhat, miehet ja naiset, ammattilaiset ja harrastelijat.

Joko kauluspaita on silitetty ja kravatti valittu?

– Kyllä. Viime lauantaina kävin vaateostoksilla, Kuusela vastaa iloisena.

All Star Mint on eläkeläiselle lasten ja lastenlasten ohella kaikki kaikessa.

Kuusela ei ole aikaisemmin ollut Ravigaalassa edes katsojana, mutta heti ensimmäisellä kerralla hän on yksi arvokkaan tilaisuuden juhlakaluista.

– Se on kyllä iso juttu tällaiselle harrastajalle. Jännittää kovasti, hän myöntää.

Vaikka Kuusela on eronnut vaimostaan kymmenkunta vuotta sitten, hänen ei tarvitse mennä gaalaan ypöyksin.

Hänen tyttärensä ja poikansa sekä hevosen taustajoukkoihin kuuluvia henkilöitä lähtee tueksi. Kuuselan seurueeseen kuuluu kuusi ihmistä.

– Meiltä meni kyllä kaikki niin täydellisesti loppuvuonna. Alunperin Taukin piti juosta viimeisellä viikolla vain kerran, mutta kun näytti, että sillä on mahdollisuus voitokkaimman titteliin, ilmoitin sen kahteen starttiin.

Kuuselalla on jo pieniä apulaisia.

Taukki voitti ensin keskiviikkona Vermossa ja kolme päivää myöhemmin uudenvuodenaattona Lahdessa.

– Uudenvuodenaaton ravit siirrettiin vielä rataolosuhteiden takia Vermosta tänne kotiradallemme Jokimaalle. Taukki voitti maalikuvassa. Kaiken kukkuraksi Ravigaala on tässä lähellämme. On meillä ollut hyvät tuuritkin kevään jälkeen, hollolalainen hevosmies sanoo.

Seitsemänvuotiaan ruunan voittosumma on jo yli 70 000 euroa.

Kaikki taukit eivät ravaa hetkessä kymmeniä tuhansia euroja.

Tunnelmat Kuuselan tuvassa olivat aivan toiset viime keväänä. Hän koki ison menetyksen rakkaassa harrastuksessaan.

Taukin pikkusisko menehtyi pian synnytyksen jälkeen, koska ei ollut tarpeeksi elinvoimainen.

Varsan kuolema suretti Kuuselaa niin paljon, että hän pohti vakavasti hevosista luopumista.

– Kun myös terveyteni silloin reistasi diabeteksen takia, ajattelin jo laittaa kaikki hevoseni pois.

” Tuumailin, että mitä tekisin yksinäni ilman hevosia pienessä maapaikassa, jossa on talli. Päätin sen jälkeen jatkaa harrastusta.

– Sovin jo Taukin liisaamisesta Jani Huuskolle, mutta se peruuntui yllättävästi. Jani ei päässyt hakemaan hevosta, koska hänen autonsa hajosi, Kuusela kertoo.

Eläkeläinen sai lisää aikaa pohtia asioitaan. Hän muutti mieltään.

– Tuumailin, että mitä tekisin yksinäni ilman hevosia pienessä maapaikassa, jossa on talli. Päätin sen jälkeen jatkaa harrastusta.

Taukin lisäksi eläkeläisen päivät kuuluvat tämän 3-vuotiaan pikkusiskon Gloria Mintin ja sisarusten emän Posh Matchin kanssa. Posh Match on uudelleen kantavana Jontte Boysta, joka oli tamman menehtyneen varsan isä.

Taukki on tuonut Jarmo Kuuselalle sylikaupalla ilonhetkiä.

Gloria Mint ei ole vielä ehtinyt kilpailla, mutta täydessä treenissä sekin on.

Hevosen viisautta tai ei, Taukin meno radalla muuttui kuin salamaniskusta keväällä. Se alkoi ravata voittoja kuin liukuhihnalta.

– Ehkä Taukki päätti, että juostaan nyt voittojakin tuolle miehelle.

Apean omistajan mieli kirkastui. Hän kertoo eläneensä kuin unessa.

” Eihän sitä alkuun edes tajunnut, mitä tuo hevonen tekee, kun se vain voitti ja voitti.

Taukki saavutti ensimmäisen voittonsa kesäkuun puolivälissä. Se voitti kesän ja alkusyksyn 15 startistaan 13. Loppuvuoden rykäisy toi vielä neljää ”tolppaa” lisää.

– Eihän sitä alkuun edes tajunnut, mitä tuo hevonen tekee, kun se vain voitti ja voitti. Vasta loppuvuonna rupesin ajattelemaan sitä kunnolla, kun kamppailimme voitokkaimman hevosen tittelistä. Siihen vähän satsattiinkin.

Mikä sitten aiheutti Taukin muodonmuutoksen vanhempana? Varsatähti ruuna ei ollut.

– Se ei ollut nuorena tarpeeksi voimakas. Voiman puute näkyi. Taukki oli myös lyönyt etupolveensa, mikä aiheutti kilpailuissa ulos päin painamista. Sitä ongelmaa sillä ei ole enää ollut.

Taukki onnistui 4-vuotiaana voittamaan Huuskon ohjastamana jo viisi kertaa pienemmissä ympyröissä. Harppaus viime vuonna arvokkaampien lähtöjen sankariksi oli kuitenkin huima.

Ruunan murheena oli ollut alkuvuonna kivulias vuohisrupitauti. Kuusela otti kevään kangerteluiden jälkeen legendavalmentaja Tapio Perttusen hevosensa kuskiksi.

– Tapsalla on ollut iso merkitys. Hän opetti Taukin voittamaan, ja voitot alkoivat sitten ruokkia toisiaan.

– Täytyy kuitenkin kiittää myös kaikkia muita Taukin kuskeja sen uran varrelta. Olen saanut kaikilta hyviä neuvoja. Huuskolla on ollut myös iso rooli kengittäjänä. Aion kiittää heitä kaikkia Ravigaalassa, Kuusela lupaa.

Kuusela kehuu Tapio Perttusen isoa merkitystä All Star Mintin ohjastajana.

Kuusela ei voi vetää lauantaiaamuna ykkösiä heti yöpuvun jälkeen päälleen. Haalarihommia on ennen juhlia tiedossa Jokimaalla.

Taukki avaa uuden kautensa lauantain Kavioliiga-raveissa.

– Tarkoituksena oli jättää hevonen vuoden alussa talvitauolle. Perttunen kuitenkin suositteli, että tauko kannattaa pitää vasta myöhemmin rospuuttokeleillä, koska Taukille on hänen mukaansa myös hyviä sarjoja tarjolla.

– Minusta kyllä näyttää siltä, että rospuuttokelit tulivat jo, omistaja sanoo naurahtaen.

Hän viittaa viime viikkoina vaihdelleisiin ilmoihin, jotka ovat aiheuttaneet kovasti päänvaivaa raviratojen ratamestareille.

Yhdet kilpailut on jouduttu perumaan, koska kaviouraa ei saatu hiulattua tarpeeksi turvalliseksi hevosille, ja muutamien ravien peruminen on ollut hilkulla.

All Star Mint ei ole suinkaan Kuuselan ensimmäinen menestysravuri. Esimerkiksi hänen omistamansa Lord Mint juoksi 2010-luvun vaihteessa 17 voittoa.

Kuusela kertoo, että kaikki lähti liikkeelle parikymmentä vuotta sitten entisestä ravurista Gloria Waltterista, jonka hän osti tyttärelleen Minnalle ratsuksi.

– Sitä ennen kävin raveissa vain totoilemassa. Ajattelin, että Gloria Waltterilla voisi teettää tytön harrastuksen ohella myös varsoja.

Gloria Waltter on Lord Mintin emä. Se eli Kuuselan luona peräti 32-vuotiaaksi.

32-vuotiaaksi elänyt Gloria Waltter oli Kuuselan ensimmäinen hevonen.

Kuuselalla on yksi unelma tälle kaudelle, Jokimaan pääkisa Suur-Hollola -ajo keskikesällä.

– Täytyy koputtaa puuta, että Taukki pysyy tänä vuonnakin terveenä. Se ei voi enää juosta samalla tahdilla voittoja entistä kovemmissa sarjoissa.

– Hevosen on kehityttävä edelleen, mutta miksei se voisi niin tehdäkin. Taukin hyvyyteen on uskottava, ja Suur-Hollola on jonkinlainen tähtäin.

” Taukista on tullut minulle tosi tärkeä. Se on yksineläjälle perheenjäsen.

Omistaja vakuuttaa, ettei hän aio enää luopua Taukista.

– Sitä ei ole paljon kyselty, mutta eipä se ole myytävänäkään. Taukista on tullut minulle tosi tärkeä. Se on yksineläjälle perheenjäsen.

Molemmat ovat tyytyväisiä nykyhetkeen, mies sekä hevonen.

– Taukin silmistä näkee, että sillä on hyvä olla ja se haluaa kilpailla.

Kuusela kehuu, että All Star Mint on viisas eläin. On pakko kysyä, miksi sen lempinimi on sitten Taukki.

– Se on kova tuijottamaan. Siitä sen kutsumanimi tulee. Taukki on sellainen herkkis, joka tarkkailee ympäristöään ja reagoi heti kaikkeen uuteen.

– Mutta viisas se on. Tosin taitavat kaikki muutkin hevoset olla viisaita omistajiensa mielestä, Kuusela arvelee hymyssä suin.

Lauantai-iltana raviväki tuijottaa Kuuselaa Sibeliustalon juhlalavalla.