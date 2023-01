Prix d'Ameriquen viimeinen esikisa oli Horsy Dreamin näytöstä – suuri ennakkosuosikki Calgary Games jäi pois

Calgary Games lähtee takaisin Ruotsiin.

Ranskan pääradalla Vincennesissa oli kovat piipussa sunnuntaina, sillä Prix de Belgiquessa oli jaossa viimeiset kolme suoraa paikkaa Prix d'Ameriqueen, Euroopan arvostetuimpaan ravikilpailuun.

Kisan piti olla suuri revanssi Calgary Gamesille, joka laukkasi jouluaaton karsintalähdössä. Lauantaina saatiin kuitenkin lukea ikäviä uutisia. Timo Nurmoksen valmentama superhevonen joutui jäämään pois.

Travrondenille antamassa haastattalussa Nurmos raportoi orin kärsivän kurkunpääntulehduksesta ja seuraavaksi se suuntaa takaisin Ruotsiin keskittymään siitospuuhiin.

On arvoitus nähdäänkö Calgary Gamesia enää radoilla.

Itse kisassa Horsy Dream sai loistoreissun kolmannessa ulkona ohittaen loppusuoralla kevyesti kärjessä viilettäneet Beadsin ja Gu d'Heripren, eikä saanut oikein kunnon haastetta muiltakaan.

Ori oli jo varmistanut paikan Prix d'Ameriquessa voittamalla jouluaaton Prix Ténor de Baunen. Viimeistään tämän iltapäivän esityksen jälkeen Horsy Dream nousi yhdeksi kuumimmista suosikeista klassikkokisaan.

Eric Raffinin ajokin voittoaika oli 13,3/2850 metriä. Tienestejä tuli 54 000 euroa. 6-vuotiasta valmentaa Pierre Belloche.

– Tämä hevonen pystyy ilman muuta olemaan kolmen joukossa myös Prix d'Ameriquessa, kaikki vaikuttaa nyt todella hyvältä, Raffin sanoi radan voittajahaastattelussa.

Hurjasti kirinyt jättiyllättäjä Hirondelle Sibey ylitti maalilinjan toisena, mutta tamma otti loppusuoran alussa muutaman peitsin sekaisen askeleen ja hylättiin.

Näin toisen sijan peri Decoloration, joka vihdoin varmisti paikkansa Prix d'Ameriquessa. Kahdessa edellisessä karsintalähdössä 10-vuotias konkaritamma sijoittui neljänneksi, kun kolme parasta saivat paikan auringosta.

Viidentenä maalilinjan ylittänyt Hohneck täydensi totokolmikon, sillä neljänneksi tullut Gu d'Heripre hylättiin epäpuhtaan ravin takia.

Belgiquen sankareilla on ollut hieman kirous päällä, sillä 2000-luvun voittajista ainoastaan yksi on jatkanut paria viikkoa myöhemmin myös Ameriquen voittoon. Se on vähiten kaikista kuudesta karsintalähdöstä. Bold Eagle pystyi temppuun seitsemän vuotta sitten.

Ameriqueen ovat varmistaneet paikkansa seuraavat hevoset: Ampia Mede SM, Decoloration, Delia du Pommereux, Etonnant, Flamme du Goutier, Hip Hop Haufor, Hohneck, Hooker Berry, Horsy Dream, Hussard du Landret, Idao De Tillard ja Italiano Vero.

Näiden kahdentoista armoitetun lisäksi Prix d'Ameriqueen pääsee kuusi hevosta. Loput paikat täytetään tietyin reunaehdoin voittosumman mukaan.

Calgary Gamesin tämänpäiväisen poisjäännin myötä saatetaan nähdä tilanne, ettei Prix d'Ameriquessa ole mukana yhtään ruotsalaishevosta. Edellisen kerran näin on käynyt vuonna 1986 eli 37 vuotta sitten.

Jättimäisellä 450 000 euron ykköspalkinnolla ajettava Prix d'Amerique juostaan kahden viikon päästä.