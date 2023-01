Kavioliigaravit keskeytettiin ratakatastrofin vuoksi

Mikkelissä ehdittiin ajaa kaksi lähtöä ennen keskeytystä.

LauantaiN kavioliigaravit Mikkelin Kalevankankaalla on keskeytetty kahden lähdön jälkeen. Kun kolmannen lähdön piti startata, muutama valjakko tuli pois radalta olosuhteiden vuoksi.

– Hevosessa ei ollut mitään vikaa. Mielestäni tuollaisissa olosuhteissa ei voi ajaa kilpaa. Jotakin pitää tapahtua, että ravit pystytään viemään turvallisesti läpi, huippuohjastaja Santtu Raitala jyrisi TotoTV:ssä.

Rivakka vesisade on sulattanut talviradan pintaa.

– Tällä hetkellä tilanne on se, että välillä on lumi- ja polannetta ja sitten toisaalla se (radan pinta) on tosi useasta paikasta mennyt hyvin syvältä läpi puhtaaseen hiekkaan. Ymmärrykseni mukaan ainoa ratkaisu nyt on se, että puhdasta hiekkaa on joka puolella. Silloin rata on tasapuolinen kilpailla ja siinä ei ole isoja turvallisuusriskejä, Raitala jatkoi.

Radalla palaveerataan tällä hetkellä kilpailueläinlääkärin ja ravien valvojan johdolla, voidaanko kisoja ajaa. Parhaillaan tiekarhu ja pyöräkuormaaja kuorivat radan pinnasta lunta ja jäätä pois.

Mikkelin raviradan toimitusjohtaja Kari Tiainen kertoi TotoTV:ssä kello 14.20, että raveja jatketaan kunnostustoimenpiteiden jälkeen. Hevoset saavat jäädä pois olosuhteiden vuoksi ilman ilmoittautumiskarenssiin joutumista.

– Otetaan polannetta pois ja ajetaan sohjo pois. Kun rata on saatu kuntoon, raveja jatketaan. Toivotaan että saadaan sellainen rata, että ei ole tarvetta poisjäänneille.

Tiaisen mukaan vesisadetta tuli reilummin kuin ennusteet povasivat.

– Rata on tänään kymmeneltä kuorittu ja alkuraveissa se sai laajan hyväksynnän. Kova sade on aiheuttanut sen, että polanne lähtee epätasaisesti pois. Sen takia otetaan se nyt kokonaan pois.

Viikon T75-rivin on määrä ratketa ravien lähdöissä 5–11. Ensimmäisen T75-kohteen piti startata kello 14.45, mutta ravit ovat reilusti aikataulusta jäljessä. Pian ravien keskeytyksen jälkeen kolme T75-lähtöjen hevosta jäi pois: Pyörylän Paroni, Caijus ja Mr Reddington.

Olosuhteet olivat kuuma puheenaihe myös edellislauantain kavioliigaraveissa Porissa. Tuolloin rata oli joidenkin valmentajien mielestä liian kova.