Elanilla jo viisi voittoa putkessa – myös valmentaja on tulikuuma

Mika Mäkelän suomenhevoset tehtailevat ykköstiloja kaviourilla.

Mika Mäkelä lukeutuu viime kuukausien supermenestyjiin kotimaisten ravivalmentajien markkinoilla.

Suomenhevosiin erikoistuneen treenarin suojatit ovat kilpailleet syyskuun alun jälkeen yhteensä 36 kertaa. Voittoja on tullut peräti 19, eli useammin kuin joka toisella yrittämällä.

Keskiviikkona voiton vihtiläisen talliin toi Elan, joka tekee kovaa nousua suomenhevosten huipulle. Vahva ruuna hallitsi kolmen kilometrin kisaa kärkipaikalta hovikuski Antti Teivaisen ohjastamana.

Voitto oli hevoselle viides peräkkäinen ja tuli 40 metrin takamatkalta.

– Lähtö oli pieni ja alku mentiin jonomuodostelmassa, joten ajattelin että varmaankin päästään keulaan. Lopussa Elan oli vähän laiska ja muutaman viikon tauko ehkä näkyi otteissa. Ihan tosissaan saatiin tulla, mutta aika varmasti ruuna piti voittoon, Teivainen sanoi.

Kuskin mukaan Elan on allround-hevonen, jolle käyvät kaikki matkat.

Keskiviikon kovimmassa lämminveristen lähdössä Global Beware esittäytyi vakuuttavasti Vermon yleisölle. Syksyllä Ruotsista Tapio Perttusen talliin muuttanut raamikas ruuna jyräsi todella väkevästi ykköseksi johtavan rinnalta.

Suoritus oli sen verran rajua luokkaa, että on helppo povata voittoja tulevan paljon lisää.

– Tiedettiin, että tämä on tosi hyvä hevonen, kunhan vain saadaan se edes sinne päin. Nyt hevonen on juossut pari starttia Suomessa ja tosi hyvältä vaikuttaa. Tästä hevosesta on suuret odotukset, Perttunen paljasti.

Ohjastaja-valmentaja kiitteli muun muassa suojattinsa sukua ja rauhallisuutta. Ranskalaismatadori Ready Cashin jälkeläiset eivät yleensä ole varsinaisia viilipyttyjä.

Perttuselta odotettiin toistakin T65-voittoa omalla valmennettavalla, mutta tauolta palannut Stop The Press oli liian innokkaana kärkipaikalla ja askel painoi lopussa.

5-vuotias tamma koki uransa ensimmäisen tappion viidennessä kilpailussa. Sen aiheutti peesistä niukasti edelle maalikameran kuvassa tuikannut Markku Niemisen tallin Callela Ladybird.

Kilometriaika 14,8a/2120 metriä on huipputulos nuorelle tammalle tammikuisessa vesikelissä.

– Tuntui loogiselta ajaa Stop The Pressin perästä, kun se on tosi meneväinen hevonen. ”Leppiskin” oli ihan innokkaana tänään ja tykkäsi mennä perässä, joten mikäpä siinä oli ajella. Hevonen on mennyt hirmusteppejä eteenpäin syksyn ja alkutalven mittaan, ohjastaja Santtu Raitala kehaisi.

Enintään 70 000 euroa tienanneiden lämminveristen ryhmäajossa Fazimo oli selityksittä vahvin. Se raatoi kärjen rinnalla, nitisti keulassa juosseen Hadeksen ja torjui Bolt Kronoksen heittämän kirihaasteen.

Juha Utala valmentaa ja ohjastaa 6-vuotiasta ruunaa, joka tuntuu venyvän jatkuvasti vastuksen mukana.

– Äkkiä tuli selväksi, että johtavan rinnalle joudutaan. Ajeltiin siinä rauhassa ja ruvettiin kiristelemään tahtia viimeiselle ringille lähtiessä. Takasuoralla tuntui että keulahevonen on lyöty, mutta siellä oli paljon muitakin tulijoita vielä, Utala sanoi.

Sarjaa alempana voittajahevonen juoksi myös johtavan rinnalla eli niin sanotulla kuolemanpaikalla. Vincent C.D. puristi siitä lopun selvästi etevimmin. Sitä seuranneella pelisuosikki Eventful Swampilla ei ollut paras päivänsä vetisissä olosuhteissa.

Ohjastaja Antti Teivainen kertoi, että Pia Huusarin valmentama Vincent C.D. on mieluummin jaksava kuin nopea, joten hän halusi ajaa johtavan rinnalle vauhtia vaatimaan.

– Se oli tänään oikea taktiikka. Lopussa ajoin sen verran että päästiin hevosenmitta edelle, minkä jälkeen ori vain nosteli korvia pystyyn, että homma on ohi.

Aloittelevien lämminveristen 2620 metrillä She's A Jedi tienasi 4000 euroa ja yli tuplasi voittosummansa ykköstilan ansiosta. Minna Rampan valmennettava oli ylivoimainen kärkipaikalta Seppo Markkulan ohjastamana.

– Ekat pari sataa metriä ajettiin tosi kovaa. Vähän pelkäsin, miten se painaa jaloissa lopussa, mutta hevonen lähti aika helposti loppukurvissa ja voitti selvästi, Markkula sanoi.

Oikea T65-rivi

T65-1: 7 Fazimo

T65-2: 6 Elan

T65-3: 6 Vincent C.D.

T65-4: 3 She's A Jedi

T65-5: 8 Global Beware

T65-6: 2 Callela Ladybird

Kuusi oikein tuloksille: 38,05 euroa

Viisi oikein: 2,63 e