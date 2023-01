Orimattilan huippukyvykäs kaksikko on avainroolissa Vermossa.

Tapio Perttunen odottaa Stop The Pressistä paljon jatkossa.

Konkarivalmentaja Tapio Perttusella on kaksi kovaa rautaa tulessa Vermon keskiviikkoraveissa.

Ruotsista viime vuonna hänen valmennukseensa Orimattilaan tulleiden Stop The Pressin ja Global Bewaren kapasiteetti riittää voittoon, mutta molempien yllä leijuu kysymysmerkkejä, joiden takia treenari ei arvaa luvata varmaa voittoa.

Ei edes lähtönsä jättisuosikille Stop The Pressille, joka on tehnyt vastustajistaan selvää jälkeä kaikissa starteissaan.

Kummankin Perttusen suojatin viime juoksusta on pitkä aika. Niillä on ollut omat murheensa, jotka ovat pitäneet ne viikkotolkulla pois kilparadoilta.

Kun ravihevonen palaa tauolta, pelaajien hälytyskellot aina pirisevät enemmän tai vähemmän. Vekkaria on Perttusen kommenttien jälkeen syytä kuunnella keskiviikkonakin.

Ruotsin valmentajamarkkinoiden huipulla jo vuosikaudet operoinut Timo Nurmos lähetti omistamansa Stop The Pressin Perttusen treeniin viime kesänä.

Kipakkaluonteinen ruuna ei ollut kilpailut omistajansa luona kertaakaan, mutta aloitti uudessa kotimaassaan heti lupaavasti. Se voitti neljä ensimmäistä juoksuaan näytöstyyliin, mutta juuri ennen viidettä kisaa sille tuli terveysmurheita.

Stop The Press on aloittanut uransa ylivoimavoitoilla.

Valmentaja joutui lokakuun lopulla jättämään Stop The Pressin pois Vermon lähdöstä vain muutamia tunteja ennen h-hetkeä.

– Ei mitään muuta kuin jalassa oli hieman nestettä. Varmaan tarhassa tullut. En halua ottaa mitään riskejä sen kanssa. Varmaa kahden tai kolmen viikon päästä jatketaan, Perttunen sanoi Hevosurheilulle samana päivänä.

Valmentaja ennakoimat viikot vaihtuivat kuukausiksi. Stop The Press on nyt 2,5 kuukautta haaverin jälkeen valmis jatkamaan kilpailemista.

– Ruunalle on tullut taukoa, koska se satutti vähän jalkaansa, Perttunen kommentoi.

Terveytensä ja treeniotteidensa puolesta hirmuluokkainen 5-vuotias on valmis jatkamaan voittokulkuaan. Eräs seikka kuitenkin mietityttää Perttusta.

– Stop The Press on kyllä treenannut ihan normaalisti, mutta riskinä on, että kuumakallella hevosella voi olla liikaa paineita paussin jälkeen. Sellainen voi kostautua aina myös pitkän päälle, hän huomauttaa.

– Vaikka ruunalla riittää kapasiteettia ja se on ollut vakuuttava, sille ei voi luvata mitään varmaa voittoa. Mukana on muitakin hyviä hevosia.

Kuusivuotias Global Beware on Stop The Pressiä uudempi tulokas orimattilalaistallissa. Se ehti kilpailla syntymämaassaan kolmen kauden aikana 20 kertaa ennen kuin myytiin syksyllä huutokaupassa Suomeen.

Ruotsin lähdöissä kovan kapasiteettinsa näyttäneen ja seitsemän kertaa voittaneen ruunan nykyinen omistaja on lahtelainen kimppatalli No Balls Stable.

Omistajistaan huolimatta Global Beware ei ollut ”munaton” ensimmäisessä Suomen startissaankaan. Se kiri marraskuussa Vermossa hänniltä lentämällä kakkoseksi.

– Global Beware teki positiivisen juoksun, kun aloitti meiltä. Se on todella mielenkiintoinen hevonen, josta odotan jatkossa paljon. Ruuna on Ready Cashin pojaksi rauhallinen, ja sillä on hyvin jaksoa ja nopeutta, Perttunen kehuu.

Tapio Perttunen odottaa mielenkiinnolla myös Global Bewaren uran jatkoa.

Global Bewaren ura ei jatkunut yhtä positiivisesti avausstarttinsa jälkeen. Sillä on Stop The Pressin tavoin alla poisjäänti ja tauko.

– Ruuna jäi yhdestä kilpailusta pois. Sitä treenattiin vielä lisää ja vähän hoidettiin, koska en ollut silloin täysin tyytyväinen siihen. Nyt jatketaan taas kilpailemista.

– Global Beware on treenannut ihan hyvin, mutta kovin lujaa sillä ei ole ajettu. Sillä on Vermossa huono lähtöpaikka, mutta kolmen joukkoon sillä pitäisi olla mahdollisuudet.

Perttunen uskoo suojateistaan enemmän Stop The Pressiin.

– Se on kaksikosta ehkä valmiimmassa iskussa keskiviikkona.

Valmentaja kertoo, että lahjakkuuksien on tarkoitus kilpailla useamman kerran talvella.

– Jos Stop The Pressillä ja Global Bewarella on kaikki hyvin ja radat pysyvät hyvinä, niillä ajetaan talvella kilpaa. Mikäli olosuhteet sen sijaan menevät heikoiksi, startata ei kannata varsinkaan tällaisilla hevosilla, joilta odottaa paljon tulevaisuudessa.