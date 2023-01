Kivikova rata aiheutti polemiikin Porissa – huippuvalmentaja ei uskaltanut kilpailuttaa hevosiaan

Lauantain tähtilähdössä Hierro Boko maksoi komeasti kalavelkansa pelätylle ruotsalaisvieraalle.

Kovapintainen kavioura puhutti Porin Kavioliigaraveissa lauantaina. Jotkut valmentajat pitivät rataa niin kovana, että jättivät hevosensa turvallisuussyistä pois kilpailuista.

Yksi tällainen ennenaikaisesti kotimatkalleen lähtenyt oli orimattilalainen ammattitreenari Timo Korvenheimo, joka peruutti kaikkien viiden suojattinsa osallistumisen iltapäivän lähtöihin.

– Rata on ihan liian kova eikä siinä ole yhtään joustoa. Hevosemme olisivat huomenna kipeitä, jos juoksisivat täällä. Sen takia päätimme jättää ne pois, Korvenheimo perusteli rajua ratkaisuaan TotoTV:n haastattelussa.

Korvenheimo sanoi, että kaviouran päällä ei ollut jääpolannetta, vaan pelkästään jäinen hiekkakerros, mikä teki hänen mukaansa siitä liian riskialttiin hevosilleen.

Myös toisenlaisia kommentteja lauantain kaviourasta kuultiin valmentajilta.

Joni-Petteri Irri sanoi TotoTV:ssä, että rata oli hevosille ihan hyvä juosta. Hän kertoi kilpailuttavansa valmennettaviaan mieluummin Porin kaltaisella napakalla radalla kuin kovin lumisella alustalla.

Kovimmassa lähdössä, lämminveristen kultadivisioonassa, odotettiin vesi kielellä Selmer I.H.:n ja Hierro Bokon tuimaa kaksinkamppailua. Ja sellainen totisesti nähtiin.

Kun kaksikko kohtasi joulupäivänä Uumajassa, helpomman juoksun saanut ruotsalainen Selmer I.H. vei täpärääkin täpärämmän voiton, mutta Hierro Boko maksoi kotikentällä näyttävästi kalavelkansa.

Vaikka Jarmo Saarelan ajama Hierro Boko joutui taivaltamaan toisella radalla ilman vetoapua, se jaksoi silti vastata hänniltä pitkän kirin tehneelle Selmer I.H.:lle.

– Ei ole epäselvää, mikä on tämän hetken paras kärry- ja monté-hevonen Suomessa. Hierro Boko on tosi hieno hevonen, jolle käy kaikki, väärä rahakin. Se ei stressaa mistään ja on kuin uudesti syntynyt. Pitää nostaa hattua, valmentaja Hannu Korpi ylisti omistamaansa 9-vuotiasta ruunaa.

Kylmäveristen kovimmassa lähdössä paineltiin leveässä kärkirintamassa kaasu pohjassa alusta alkaen. Maaliin tultiin neljän radan tasaisessa rykelmässä, josta parhaiten kurotti keulassa koko matkan keulapaikalla kovaa painetta saanut Esa Mikkilän treenaama Hotlinki.

Hotlinki oli kovan kylmäverilähdön sankari.

Alkumatkalla laukannut Karlo kierteli väkivahvasti toiseksi ennen nappireissun saanutta Julminia ja voittajan rinnalla koko ajan raatanutta Moe Tjalvea.

– Kirittäjä vaihtui kolmannella radalla useampaan kertaan. Vauhti oli Hotlingille sopivaa, ja se jaksaa mennä. Yksinään se ei haluakaan niin juosta, vaan vaatii kirittäjiä, ohjastaja Hannu Hietanen sanoi.

Hietanen kuvitteli jo häviävänsä kesken taiston.

– Karlo oli jo reilusti edellämme, mutta Hotlinki tuli hyvin maaliin ja kuittasi vielä viime metreillä. Koska välissämme oli hevonen, en nähnyt ihan tarkkaan eroja, mutta luulin kyllä, että Karlo oli ensimmäisenä maalissa.

Ravien jymy-yllätyksen tarjosi lämminveritammojen lähdössä Markus Takaluoma, joka kiritti alle yhden prosentin rastitun Ambrielin maaliviivalle ensimmäisenä. Tamma jäi viime vuonna kokonaan ilman voittoja, mutta aloitti nyt uuden kautensa parhaalla mahdollisella tavalla.

Suosikki Ice Wine kiersi pitkältä takamatkalta jo kärkeen maalisuoralle tultaessa, mutta sen jälkeen pitkä kiri ymmärrettävästi vähän painoi tamman jaloissa. Ambrielin askeleet olivat loppumetreillä kevyimmät, ja myös Calista ja Club Nord Elit ehtivät ohi suosikista.

Takaluoma ei ollut lainkaan yhtä yllättynyt yhdessä miniänsä Anni Karppasen kanssa valmentamansa tamman voitosta kuin pelurit.

– Ambriel oli jo viimeksi Seinäjoella aika hyvä ja se ollut myös treeneissä tosi hyvä. Se tuli oikein hyvin loppua tänään. Voitto tuntuu mahtavalta, Takaluoma sanoi seremonioissa.

Haastajadivisioona huipentui maalisuoralla dramaattisiin vaiheisiin.

Keulassa juossut Winner’s Lane näytti pötkivän selvään voittoon, mutta suoran puolivälissä ruuna kadotti ravinsa, ja toisen radan letkan kärjessä peräkkäin taivaltaneet Dainamin ja Got To Goo ehtivät suosikin edelle.

Kari Venäläisen ajama Got To Goo puristi kaksikosta vähän tiukemmin viime metrit ja vei voiton.

– Juoksumme meni seiskaradalta ihan parhain päin. Got To Goo tulee aina hyvin maaliin asti, mikä on iso apu näissä lähdöissä. Vermossa se rupesi vain vähän odottelemaan, kun jäi yksin, Venäläinen kommentoi Nina Pettersson-Perklénin tallin ruunan viimekertaista kakkossijaa.

Vaikka tempo oli nousijadivisioonassa sangen maltillista, takajoukossa tarkkaillut Stonecapes Violet ehti rakettikirillään vielä ylivoimavoittoon.

Antti Veteläisen valmentama 4-vuotislupaus tekee myös hyväntekeväisyystyötä.

Puolet suurkimpan omistaman tamman voittorahoista menee Tampereen Lastenklinikka Tuki ry:lle. Stonecapes Violetin ansiot nousivat 4 000 euron arvoisen voiton jälkeen 18 000 euroon.

Mandela Zon löysi kiriväylän sisäradalta ja kiri hallittuun voittoon.

Toto75-voittoihin ravasivat myös Reima Kuislan tallin Mandela Zon ja Martti Hämäläisen valmentama Pate Pollea.

Väkivahva Pate Pollea teki tapansa mukaan sisukkaan pitkän kirin, joka kantoi vaiherikkaassa ja lukuisten laukkojen sävyttämässä juoksussa ykköseksi. Sitä ajoi kovassa ohjastusvireessä viime viikkoina ollut Saarela.

Kova rata ei sopinut suursuosikki Tulipiirrolle, jonka poisjättämistäkin taustavoimat pohtivat kovasti, eikä ori ottanut ohjastajansa mukaan normaalisti vauhtia.

Mandela Zon jäi tukaliin asemiin, kun kärkihevonen väsyi sen edessä viimeisellä takasuoralla.

Santtu Raitala onnistui kuitenkin löytämään ajokilleen sopivasti kiriväylän muiden välistä, ja valjakko ehti varmaan voittoon ennen vielä kauempaa huikeasti spurtannutta Claude P. Hilliä ja lähtölaukkansa hyvin paikannutta Trouble Leaderia.

Oikea Toto75-rivi, Pori 7.1.

Toto75-1: 7 Got To Goo

Toto75-2: 11 Stonecapes Violet

Toto75-3: 10 Ambriel

Toto75-4: 4 Mandela Zon

Toto75-5: 14 Pate Pollea

Toto75-6: 1 Hotlinki

Toto75-7: 3 Hierro Boko

Seitsemän oikein -voitto-osuus 12 833,98 euroa. Kuusi oikein 24,35 ja viisi oikein 2,41 euroa.