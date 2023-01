Kauhasen tallilla ollaan valmiita uusiin divisiooniin – yhteen merkittävään muuttujaan selvyys vasta kilpailussa

Winners Lane ja Yolo Savoy päättävät kilpailutaukonsa Kavioliigassa lauantaina.

Jarno ja Minna Kauhasen valmennustallilla laitettiin syksyn lopulla kilpailukirjojen kannet kiinni ja keskityttiin treenaamiseen. Hevoset eivät kilpailleet marraskuun alun jälkeen lähes kahteen kuukauteen.

Hollolalaispariskunnan suojatit tähtäävät Kavioliiga-ravien uusiin divisiooniin. Hevosten kilpailumahdollisuuksia selkiyttävä divisioonajärjestelmä rahakkaine finaalilähtöineen palasi kilpailukalenteriin vuodenvaihteessa.

– Kelit ovat olleet kohtuulliset. Jäätä ja lunta olisi saanut olla enemmänkin, mutta olosuhteet eivät kelpaa selitykseksi, jos hevoset eivät ole kunnossa. On saatu treenata ihan hyvin, Jarno Kauhanen kertoo.

Kaksi Kauhasten valmennettavaa kilpailee Porissa lauantaina. Winners Lane päättää kilpailutaukonsa haastajadivisioonan karsinnassa ja Yolo Savoy pronssidivarissa.

– Hevoset ovat treenanneet parina ja tehneet samanlaisia harjoituksia. Pari kertaa on ajettu vetoja kotona ihan raikkaasti, joten niiden pitäisi olla kilpailukuntoisia. Varsinainen huippuvire löytynee sitten vasta kauden edetessä.

6-vuotiaan Winners Lanen kohdalla Jarno Kauhasta askarruttaa, kuinka talviradoilla tarvittavat hokkikengät sopivat ruunan kavioihin. Asiasta ei ole aiempaa kokemusta. Ruuna tuli talliin vajaa vuosi sitten ja kausi päätettiin aloittaa vasta huhtikuussa, kun kenkien riisuminen oli jo sallittua.

– Viime talvena tuli tuntuma, että hokit eivät puoltaneet ruunaa. Nyt treeneissä kotona ei ole ollut mitään ongelmia, mutta tilanteen kilpailuissa näkee varmaksi vasta radalla lauantaina, kun mennään rapeaa kyytiä mailin matkalla. Jos homma ei toimi, voi olla että on otettava aikalisä ja palattava asiaan keväällä. Mielellään kyllä ajettaisiin kilpaa, kun divaritkin alkavat pyöriä.

Hokkikenkien vaikutus Winners Lanen raviaskellukseen selviää lauantaina. Tommi Kylliäinen jatkaa ohjissa.

Hokkien sopivuuteen vaikuttaa monta muuttujaa. Pelkästään "nastojen" pituudesta ei voi vetää johtopäätöksiä. Asiaan vaikuttavat myös muun muassa olosuhteet, hevosen juoksutyyli ja kavion malli.

– Ei voi yleistää, koska hevoset ovat yksilöitä ja muuttujat vaikuttavat niihin eri tavoin. Winners Lanen kohdalla voi olla pieni haitta, jos hokki puree ja tarraa kovasti rataan, koska kyseessä on hieman ahdasliikkeinen hevonen. Tarratessa niin sanottu liukuvaihe jäisi pois ja ravista tulisi vaikeampaa kuin kesällä avojaloin. Liikkeestä siis tulee erilainen, kun on hokit alla.

– Kavion maahan osuessa syntyvä muutaman sentin mittainen liukuvaihe mukavoittaa hevosen juoksemista, eläinlääkärinä työskentelevä Kauhanen selittää.

Winners Lanen ikätoveri Yolo Savoy on vastuuvalmentajalle mieleinen hevonen. Kyseessä on suoritusvarma ja rehti kilpailija.

– ”Jollelle” hokit eivät ole ongelma, se on testattu monta kertaa. Ruuna menee kaikilla balansseilla ja alustoilla. Se on erittäin luotettava ja kaikin puolin mukava starttihevonen, joka kaiken kukkuraksi elättää itsensä ja saattaa tuottaakin jonkin tonnin omistajille. 2-vuotiaasta lähtien on kilpailtu ja koko ajan tuntuu, että hevonen parantaa otteitaan. Se voi petrata täksi vuodeksikin.

Lauantain kisassa Yolo Savoylle lankesi ikävä lähtöpaikka ryhmälähdön eturivin uloimmalla kaistalla. Todennäköisenä taktiikkana on luottaa kirikykyisen hevosen loppuvetoon jälleen kerran.

– Tuolta pitänee ottaa lähtö rauhassa alussa ja kokeilla lopussa. Hevonen on onneksi näyttänyt, että pystyy kirimään takapareistakin. Vauhdinjako sitten sanelee, miten korkealle on mahdollisuuksia. Jos matkavauhti on hölkkää, sitten ei keritä, vaikka ruuna olisi hyväkin.