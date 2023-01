Huippulahjakkuus ei suostu häviämään – "Tämä on erikoinen persoona"

Reload Pellini on voittanut kaikki seitsemän starttiaan.

Vermon uudenvuodenaaton ravit jouduttiin siirtämään rataolosuhteiden takia Lahteen, mutta keskiviikkona maan pääradalla päästiin juoksemaan vuoden avauskisat hyvällä hiekkkapintaisella talvibaanalla.

Toto65-kierroksen pelatuin hevonen Reload Pellini säikäytti kannattajiaan loppusuoralla haparoimalla muutaman askeleen, mutta huippulahjakkuus kontrasi lopulta vuorenvarmasti ykköseksi.

– Tämä on erikoinen persoona luonteeltaan. Hevonen on oppinut kilpailujen mukaan tiettyihin rutiineihin, ja kun ne rutiinit menee hyvin, niin se tietää mitä pitää tehdä. Mutta esimerkiksi tänään, kun oli tuo screeni keskikentällä, niin se katseli sitä lämmityksessä ja sinkoili sinne sun tänne, ohjastaja Santtu Raitala sanoi.

Reload Pellini on voittanut kaikki seitsemän starttiaan.

– Tässä on kyse todella hyvästä hevosesta. Jo se kertoo kaiken, että noin on pystynyt uransa aloittamaan.

Valmentaja Juho Ihamuotila totesi jo ennen lähtöä, että Reload Pellinin kanssa kaikki ei ole sujunut niin helposti kuin statistiikasta voisi päätellä.

– Tämä ei todellakaan ole niin yksioikoinen hevonen kuin vaikuttaa, kerrankin jouduttiin tulemaan Teivossa volttiringistä pois, kun se ei toiminut.

Reload Pellinin omistaa Mikko Laakkonen. Voittosumma kohosi illan 3 000 euron ykköspalkinnon myötä noin 10 000 euroon. 5-vuotias vaikuttaa niin lahjakkaalta tapaukselta, että tilillä on ns. vielä paljon tilaa.

Viime vuonna huimat 402 täysosumaa narutellut Raitala pääsi kääntämään seremoniarinkiin myös Haastajadivisioonan-karsinnassa Mr Stahlin kanssa. Ruuna irrotti hitaan matkavauhdin jälkeen keulasta 10,0-vauhtisella päätöspuolikkaalla omille teilleen.

– Tämä rentoutui tosi hyvin kärkipaikalle. Viimeinen kierros tultiin koko ajan kiihtyvässä tempossa lujaa. Tosi mallikas suoritus hevoselta, Raitala sanoi Ville Mäkelän valmennettavasta.

Raitalan hattutempun täydensi aivan omaa vauhtiaan kärkeen kirinyt Caviar Creation.

– Hevonen meni hyväntuntuisesti kolmannessa sisällä, mutta pitkään tuntui, ettei tänään irtoa kiritiloja. Kun tuuria rupesi käymään, niin ruuna kiri oikein iloisesti, Raitala sanoi.

Caviar Creationin valmentaja on Matias Salo.

Illan ykkössarja oli rajattu enintään 150 000 euroa tienanneille. Porukan kuopus, 6-vuotias Quite A Lover näytti kaapin paikan vanhemmilleen runnomalla eleettömästi ykköseksi, vaikka taivalsi kirikierroksen toisella ilman selkää.

– Oli tosi hyvä fiilis jo ennen lähtöä, sillä ruuna tuntui niin terävältä. Sillä on ollut vähän ongelmaa, ettei ole saatu tehoja kunnolla ulos. Nyt se tuntui jo etukäteen siltä, että tänään hevonen tekee kunnolla hommia, Quite A Loverin ohjastaja Jukka Torvinen kehui.

Tampereelle rekisteröidyn Hyvä Paha Hukka-tallin omistaman ja Anne Kankaan treenaaman ruunan suoritus palkittiin 5 000 eurolla.

Jo viikko sitten tiukasti yhteen ottaneet El Indeed ja Gal Gadot Racing järjestivät myös tällä kertaa yleisöön menevän voittokamppailun.

Nyt parhaimmaksi osoittautui väkisin ykköseksi vyörynyt El Indeed.

– Ihan käsittämättömän hienon suorituksen teki tänään. Vaikka rata on tosi hyvä, niin voittotulos on tosi kovaa valuuttaa. Mielenkiintoista nähdä miten tämä keväällä ja kesällä lähtee menemään. Tässä on ainesta tammahuipulle, Hannu Torvinen kehui Elina Laakkosen valmennettavaa.

El Indeed noteerasi huippuajan 12,6a/2140 metriä, joka oli päivän kovin voittotulos.

Toto65-kohteiden ainoan kylmäverikoitoksen vei nimiinsä Teemu Okkolinin ohjastama ja valmentama Dzingel.

- Tämä hevonen elää voimillaan ja tuntuu, että koko ajan siihen tulee myös vauhtia lisää, 9-vuotiaan Dzingelin omistaja ja hoitaja Oona Halme sanoi.

Oikea Toto65-rivi, Vermo 4.1

Toto65-1: 7 Quite A Lover

Toto65-2: 8 Dzingel

Toto65-3: 2 Mr Stahl

Toto65-4: 6 Reload Pellini

Toto65-5: 7 El Indeed

Toto65-6: 3 Caviar Creation

Kuusi oikein -tuloksille: 50,56 euroa

Viisi oikein: ei voitto-osuutta.