Santtu Raitala ja Lara Boko olivat viime vuonna kaviourien kroisokset.

Raviurheilijat takoivat viime vuonna suuria seteleitä, niin kaksi- kuin nelijalkaisetkin.

Hevoslauman ylivertainen kroisos oli Lara Boko. Ruotsissa vaikuttavan, mutta suomalaisomistuksessa ja -rekisterissä olevan tamman tienestit olivat viime kaudella hulppeat 511 777 euroa.

Nokialaisen eläkeläisen Tauno Hyriäisen omistaman Lara Boko kokonaisvoittosumma on jo yli 900 000 euroa. Se on pitänyt ikäluokkakisoissa kilpasiskojaan monesti lähes pilkkanaan.

Jos aikuisten sarjoihin tällä kaudella hyppäävän 5-vuotiaan tamman menestys jatkuu myös absoluuttisella huipulla, sillä on mahdollisuus ylittää jopa kaikkien aikojen rikkaimman suomalaisravurin Passionate Kempin voittosumma.

Passionate Kemp tienasi satumaisella urallaan lähes 1,7 miljoonaa euroa. Kemppi-tallin kasvatti on puhtaasti sinivalkoinen Suomessa syntynyt ravuri, kun taas hollantilaisen Boko Stablen kasvattaman Lara Bokon syntymämaa on Ruotsi.

Nokialaiset omistajat Tauno ja Helena Hyriäinen ovat kiertäneet Ruotsin radoilla jännittämässä Lara Boko juoksuja.

Hyriäinen odottaa luonnollisesti innolla Timo Nurmoksen valmennuksessa olevan kultakimpaleensa jatkoa entistä kovemmissa lähdöissä.

– Mahani on kyllä jo aika täynnä, vaikka se on iso. Olisi tietysti hienoa, jos Lara Boko pystyisi seuraavina kausina pärjäämään absoluuttisella huipulla oriitakin vastaan, Hyriäinen sanoi IS Ravien haastattelussa marraskuussa.

Lämminveristen rahatilaston himmeämmät mitalisijat menivät kotimaan ikäluokkatähdille Dusktodown Boogielle ja Corazon Combolle.

Nelivuotias Derby-voittaja Dusktodown Boogie ansaitsi 273 325 ja vuoden nuorempi Kritriumin sankari Corazon Combo 238 625 euroa.

Täysi-ikäisen lämminveristen rikkain oli Suur-Hollola -ajon ja St. Michelin voittaja Run For Royalty, jonka 196 800 euron ansiot riittivät rahatilastossa nelossijaan.

Ravikuningas Evartti oli suomenhevosten raharohmu.

Suomenhevosten rahakuningas oli Evartti, joka on useamman kerran pelastunut tuonelan porteilta entistä vahvemmaksi kilpahevoseksi.

Kesällä jo kolmannen ravikuninkuuden peräkkäin voittaneen pihtiputaalaisoriin tienestit olivat 254 650 euroa, mikä ylitti melko selvästi sen edellisen kausiennätyksen. 12-vuotiaan Evartin kokonaisansiot ovat 727 445 euroa.

Kaikkien aikojen rikkain suomenhevonen on viisinkertainen ravikuningas Viesker. Viime kesänä 33-vuotiaana kuollut ravilegenda keräsi ympäri Pohjoismaita yli 1,1 miljoonan euron voittosumman.

Antti Ojanperän tallin Evarttia kuninkuuskilvassa parhaiten kirittänyt Parvelan Retu oli suomenhevostilaston kakkonen 157 900 euron voittosummallaan. Seuraaviksi sijoittuivat ruunaruhtinas Stallone (115 818), 5-vuotias ikäluokkatähti V.G. Voitto (107 800) ja ravikuningatar Suven Sametti (106 850).

Viime vuoden eniten voittoja ravannut ravuri oli 17 kertaa kunniakierrokselle päässyt All Star Mint.

Ihmisistä selvästi ansioituneimmat raviurheilijat viime vuonna olivat tähtiohjastaja Santtu Raitala ja valmentajaikoni Pekka Korpi.

Raitalan kausi oli hämmästyttävä. Hän hätyytteli jopa legendaarisen Jorma Kontion lyömättömänä pidettävää yhden vuoden voittoennätystä 417.

Santtu Raitala oli omaa luokkaansa niin voittojen kuin voittosummienkin määrässä.

Joulukuussa jo tahtiaan höllännyt Raitala pääsi 402 voittoon. Hänestä tuli toinen suomalaisohjastaja, joka on ylittänyt 400 voiton rajan kauden aikana.

– Jorman 417 voittoa kaudessa kuulostaa ällistyttävän kovalta lukemalta, ja on mukava päästä nyt hänen kanssaan samaan joukkoon 400 voitolla, Raitala tunnelmoi maagisen virstapylvään rikkoontumisen jälkeen.

Rahatilastossa Raitala laittoi ennätysnumerot uusiksi. Hän ajoi hevosenomistajille 2 352 077 euroa palkintoja. Summa ylitti hänen nimissään edelliseltä vuodelta olleen ennätyksen reilulla 300 000 eurolla.

Pihtiputaalaisen Raitalan ero seuraaviin oli valtava. Toiseksi eniten euroja kahmi Hannu Torvinen (1 413 484) ja kolmanneksi eniten Ari Moilanen (1 239 405). Muut kuskit jäivät alle miljoonaan euroon.

Pekka Korven valmennettavat tienasivat yli miljoona euroa.

Korpi oli vielä Raitalaakin ylivoimaisempi voittaja valmentajatilastossa. 73-vuotiaan vihtiläisen suojatit rikkoivat miljoonan euron haamurajan 1 002 770 euron tienesteillään. Hänen tallinsa suurimmat raharohmut olivat edellä mainitut Corazon Combo ja Run For Royalty.

Valmentajatilaston kakkonen oli Markku Nieminen 578 438 euron ja kolmonen Tapio Perttunen 570 573 euron voittosummallaan.

Viime vuoden parhaat raviurheilijat palkitaan 2,5 viikon päästä Lahdessa järjestettävässä Ravigaalassa.