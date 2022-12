Tässä on vuoden voitokkain ravuri Suomessa – ”En tiedä, miten se on mahdollista”

All Star Mint voitti peräti 17 ravilähtöä tänä vuonna.

Pitkä ja tasainen vääntö vuoden voitokkaimman ravurin tittelistä ratkesi kauden viimeisissä raveissa uudenvuodenaattona. All Star Mint taisteli T75-lähdön niukkaan voittoon Jokimaalla ja nappasi 17:nnen ykköstilansa.

Pitkään tilastossa edellä ollut Furiosa ylsi kuuteentoista naulaan.

All Star Mintiä valmentaa Jarmo Kuusela, joka tuuletti viime tingassa varmistunutta saavutusta riemukkaasti.

– Vähän jännitti, kun meni noin tiukoille. Hienolta tuntuu!

Kuuselalta kysyttiin voittajahaastattelussa, kuinka hän aikoo kiittää suojattiaan saavutuksesta.

– Kiitän ja silittelen hevosta aina. Meillä on sellainen yhteys katseilla, että kyllä ruuna huomaa, että olen tyytyväinen.

All Star Mint kilpaili päättyvänä vuonna 28 kertaa ja tienasi reilut 55 000 euroa palkintorahoja. Kausi alkoi jo tammikuun alussa, joten hevosen kunto kesti ihailtavasti.

– En tiedä, miten se on mahdollista. Hevonen vain kehittyy ja venyy koko ajan. En osaa sanoa vielä, missä sen rajat menevät. Kilpailutaukojakin on suunniteltu, mutta on tehnyt mieli jatkaa, kun ruuna on näyttänyt että haluaa kilpailla.

Kuusela on paitsi All Star Mintin valmentaja ja omistaja, myös sen kasvattaja.

– All Star Mint viettää päiviään samalla laitumella emänsä ja siskonsa kanssa. Kun ruunan laittaa pihalle kotona, sitä ajattelee että herranen aika, tämähän on vuoden voitokkain hevonen. Että tällaisessa maalaispaikassakin meikäläisellä kasvaa tällainen, iloinen hollolalainen päivitteli.

Jarmo Saarela ohjasti All Star Mintiä lauantaina ensimmäistä kertaa.

– Sitkeä, hyvä hevonen. Tiukille meni voitto, mutta ruuna taisteli ykköseksi, ohjastaja kommentoi.

Suurimman osan ruunan voitoista tänä vuonna ohjasti Tapio Perttunen.

Vuoden voitokkain hevonen palkitaan Ravigaalassa tammikuussa.

Joulucupin finaaleissa voittajat palkittiin peräti 12 500 eurolla. Suomenhevosten paras oli Petri Mäkisen ja Alli Vähäniityn Viulan Voitto. Ori kiri hallittuun voittoon kovavauhtisessa juoksussa.

– Takasuoralla huomasin, että suosikki ei ollut enää ihan tuore. Loppua ajoin vain varmistellen. En uskalla laskea menemään tai pyytää hevoselta yhtään, kun se on joskus hypännyt lopussa. Toistaiseksi Viulan Voitolle jää aina voimia sisään.

Viulan Voitto teki tilin Joulucupin finaalissa.

Lämminveristen cupin vei Hila’s Elton. Elämänsä kuntoon puhjennut 8-vuotias ruuna kiitti lauantain menestysohjastajaa Jarmo Saarelaa säästeliäästä juoksusta ja kurotti ykkösenä maaliin.

– Päästiin hyvin läpi takamatkalta alussa ja hyvien vastustajien vetäviin selkiin. Loppusuoralla tuntui että Edwin Orden karkaa, mutta hyvin ruuna tsemppasi maaliin. Hevonen on saanut lisää vahvuutta.

Hila’s Eltonia valmentaa forssalainen Cathy Johansson, jonka tallille kausi on ollut menestyksekkäin vuosikausiin.

– Ihan mielettömän hienoa! Hila's Elton on iso ja aika raskastekoinen hevonen, jolla oli pitkään kasvuongelmaa nivelten kanssa. Vielä nelivuotiaanakaan sitä ei pystynyt ajamaan käytännössä ollenkaan.

Kovien lämminveristen neljällä kilometrillä puhuivat Hierro Bokon kirivoimat. 60 metrin takamatkalta startannut ruuna tavoitti johtaneen Ashley Facen hieman ennen maalilinjaa.

Hiljainen alkuvauhti hieman huolestutti ohjastaja-valmentaja Hannu Korpea, mutta toiveet nousivat, kun tempoa tuli lisää.

– Ruuna oli tosi laiska vastustajan selässä, mutta kun vetäisin vetolaput, rupesi tapahtumaan taas.

Yksi 8000 euron arvoisen voiton salaisuuksista oli harvinainen varustemuutos.

– Hevosen jalan lyönnit ovat nousseet jo kintereeseen asti ja siksi tänään piti laittaa erikoispitkät suojat alle. Lopussa se kolisteli jalkoja kärryihin niin, että laukka oli hilkulla.

Kolmella kilometrillä Hertus oli odotettu voittaja. Juha Utalan suojatti pääsi kisaamaan kotiradallaan ja hallitsi juoksua kärkipaikalta.

Utalan mukaan Hertus oli hieman turhan pontevana lähdössä, mutta sen jälkeen kaikki meni nappiin ja voitto tuli melko helposti. Kehittyvä ranskanruuna tuntuu petraavan otteitaan jatkuvasti.

Suomenhevosten kolmen kilometrin kisasta tuli kolmannen korvapuusti. Voittoputkia rakennelleet Suvionni ja Rannan Pomo saivat taipua, kun kärjen takana matkalla vaaninut Villivisa kurkotti kärkeen kalkkiviivoilla.

– Ajattelin ennakkoon, että jos hyvin menee, ollaan kolmansia tai neljänsiä. Loppukurvissa alkoi tuntua, että voimia on. Toivoin että tilaa tulee, ja sitä tulikin juuri sopivaan aikaan, ohjastaja-valmentaja Timo Tuominen kertasi.

Lauantain kovimmassa suomenhevosten Mikko Väisäsen valmentama Hissun Turbo kiri yllätysvoittoon ohi joukkoa johtaneen suursuosikki Pauhiksen. Tuomas Pakkanen ohjasti Hissun Turboa tuttuun tapaan.

– Odottelin mitalisijaa jos juoksu onnistuu, mutta juoksunkulku meni vieläkin paremmin mitä kuvittelin. Silloin ruuna tulee aina hyvin loppua, Väisänen sanoi.

Valmentaja arveli, että 9-vuotiaasta Hissun Turbosta on ykkössarjojen hevoseksi varsinkin talvikeleillä. Voittosummaa on nyt kasassa hiukan vajaat 120 000 euroa.

– En tiedä riittävätkö vauhdit kesällä ihan absoluuttiselle huipulle, mutta kärjen takanakin on hyvin rahaa tarjolla.

T75-ravit päätettiin perjantaina siirtää Vermosta Lahden Jokimaalle hankalien olosuhteiden vuoksi. Kisat käynnistyivät jo aamukymmeneltä.

Oikea T75-rivi

T75-1: 2 All Star Mint

T75-2: 8 Viulan Voitto

T75-3: 1 Villivisa

T75-4: 8 Hertus

T75-5: 7 Hila's Elton

T75-6: 9 Hissun Turbo

T75-7: 9 Hierro Boko

Seitsemän oikein tuloksille: 5445,79 euroa

Kuusi oikein: 64,96 e

Viisi oikein: 5,42 e