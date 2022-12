Rokin Maxi jätti satumaiset jäähyväiset – ”Voi mahdotonta!”

15-vuotiaan veteraanin viimeinen kilpailu päättyi tunteikkaaseen voittoon.

Tämän tyylikkäämmin ei voi ravuri pitkää uraansa päättää. 15-vuotias Rokin Maxi hallitsi kunniakseen järjestettyä nimikkolähtöä omistajansa Markku Pasasen ohjastamana Vermossa keskiviikkona.

Moni silmäkulma kostui, kun raviratojen symppishevosta juhlittiin voittajana maaliintulon jälkeen.

Väkivahva veteraani taittoi matkaa johtavan rinnalla, kuinkas muutenkaan. Se taisteli kuin parhaina päivinään ja nitisti vakuuttavasti sekä johtaneen Viisorin että kirissä haastaneen Morisonin.

– Voi mahdotonta! Tavallisella hevosella en olisi pärjännyt, mutta kun oli näin hyvä hevonen edessä, minäkin pystyin voittamaan. Maxi tykkää juosta johtavan rinnalla, sitä ei tarvinnut hätistää yhtään, Pasanen riemuitsi.

Rokin Maxi kilpaili urallaan 229 kertaa. Voittoja se napsi 32, ja niistä tämä viimeisin jää varmuudella mieleenpainuvimmaksi. Palkintosumma pysähtyi lukemiin 213 825 euroa. Kuninkuuskilpailuun ori osallistui neljästi.

Pasanen ohjasti myös Rokin Maxin uran ensimmäisen kisan keväällä 2011.

– Pitkiä henkäisyjä pitää ottaa nyt, ei mahda mitään. Kiitos kaikille kannustajille, jotka ovat olleet mukana matkan varrella. Yritimme saada heille tällaisen palkinnon tähän loppuun ja onnistuttiin siinä, loviisalainen herkisteli voittajahaastattelussa.

Myös Pasasen tyttärellä, Rokin Maxin valmentajalla Nyyti-Maria Timosella tunteet olivat ymmärrettävästi pinnassa kisan jälkeen.

– Olen sanaton. Ura ei olisi voinut loppua paremmin. Tämä jää sydämeen. Maxi on kultainen hevonen.

Lämminveristen tammojen huipulla on nyt tilaa, kun moni tähtiravuri on sivussa eri syistä. Esimerkiksi Willow Pride ja Magical Princess ovat pitäneet taukoa kilpailemisesta. An-Dorra ja Stonecapes Queila puolestaan ovat siirtyneet jo siitostehtäviin.

Keskiviikon Tammatähdessä 5-vuotias El Indeed debytoi avoimessa lähdössä. Elina Laakkosen suojatti näytti, että 54 000 euroa tienanneen rahasarjalaisen rahkeet riittävät mainiosti tyhjiötä täyttämään. Se puolusti kiihdytyksessä keulapaikan sisäradalta ja veti letkaa kalkkiviivoille saakka. Viime kesän Tammavaltikan kakkonen Gal Gadot Racing puristi niukasti ohi ihan lopussa, mutta molemmat hevoset olivat oikein hyviä.

Gal Gadot Racing polki johtavan rinnalta komean talviajan 13,4a/2120 metriä. El Indeed noteerasi saman tuloksen.

– Kun hevonen saa hyvän fiiliksen päälle, se pystyy tällaiseen suoritukseen. Jo kotona siinä oli nähtävissä tiettyä kiukkua ennakkoon, mikä enteili hyvää tälle päivälle. Hevonen puristi ohi takahampaat yhdessä, ohjastaja-valmentaja Juha Utala kuvaili.

Vuoden voitokkaimman ravurin tittelistä vääntävät vielä Furiosa ja All Star Mint. Kaksikon tilanne keskiviikon jälkeen on 16–16, kun All Star Mint vei keskipitkän matkan kisan.

Molemmat kisaavat vielä kerran ennen vuoden vaihtumista, Furiosa Turussa perjantaina ja All Star Mint Vermossa lauantaina.

Hollolaisen Jarmo Kuuselan valmentamaa All Star Mintiä ohjasti keskiviikkona Jukka Torvinen. Torvinen valitsi taktiikaksi pitkän kirin kolmannella radalla.

– Vähän riskilläkin jäätiin takapareihin alussa ja ajettiin eka maili maltillisesti, että hevonen pysyy rauhallisena. Sitten lähdettiin tekemään iskua kuitenkin hyvissä ajoin sen puolesta, että eteen ei nousisi kukaan.

Make It Up oli keskiviikon ylivoimaisin voittaja. Harri Koivusen tallin 3-vuotias tamma karkasi vastustajiltaan tyylillä, jonka perusteella on vaikea ymmärtää, että ykköstila oli vasta uran ensimmäinen.

– Hevonen oli huippuhyvä tänään ja sai näyttää vielä tämän vuoden puolella, mihin pystyy. Toivottavasti ketsuppipullo aukesi nyt, ohjastaja Olli Koivunen sanoi.

Juha Kortekalliolla on taas kerran tallissaan lahjakas nouseva suomenhevonen. Harlamov puristi T65-voittoon johtavan rinnalta.

– Hevonen on ollut hyvässä nousukunnossa. Kun selvittiin alku ravilla ja päästiin johtavan rinnalle, paljon oli voitettu. Lopussa ei ollut mitään hätää, mietin vain missä kohtaa ajetaan ohi keulahevosesta, ohjastaja Henri Bollström sanoi.

T65-rivi päättyi Williamsburgin komeaan kirivoittoon. Hannu Torvinen ohjasti vaimonsa Anna Torvisen valmentamaa ruunaa, joka tavoitti karkumatkaa yrittäneen Got To Goon viime hetkellä.

Oikea T65-rivi

T65-1: 3 Gal Gadot Racing

T65-2: 9 Harlamov

T65-3: 6 Rokin Maxi

T65-4: 7 Make It Up

T65-5: 9 All Star Mint

T65-6: 11 Williamsburg

Kuusi oikein tuloksille: 757,30 euroa

Viisi oikein: 27,63 e