Väsymätön huippuori jättää jäähyväiset kaviourille Vermossa – "Mieli on haikea"

Rokin Maxi pyöräyttää vauhtimyllynsä pyörimään vielä kerran ennen ansaittuja eläkepäiviä.

Keskiviikkona Vermon Toto65-raveissa suurimman huomion varastaa hevonen, joka ei ole tottunut valokeiloissa suuremmin paistattelemaan.

Ei, vaikka kilpailu-ura on kestänyt kunnioitettavat 11 vuotta ja startteja on vyöllä huimat 228 kappaletta. Näistä 31 on päättynyt voitokkaasti ja totokolmikon sijoituksia kertynyt yhteensä 70. Tilipussi on karttunut matkan varrella reilulla 210 000 eurolla.

Ori on myös osallistunut kolme kertaa kuninkuusravien pääkilpailuun ja kahinoinut lähes kaikissa rotunsa arvostetuimmissa lähdöissä.

Kyse on tietenkin raviratojen armoitetusta duunarista Rokin Maxista, jonka kilpailu-ura saapuu pääteasemalle Vermon ravien kuudennessa lähdössä. Keskiviikon jälkeen edessä siintävät siitosoriin tehtävät ja ansaitut eläkepäivät.

Sääntökirjan mukaan suomenhevosten kilpailuoikeus päättyy, kun ne täyttävät 16 vuotta. Rokin Maxilla tuo ikä tulee mittariin tämän viikon sunnuntaina.

Lämminverisillä vastaava rajapyykki on 13 vuotta.

Huippuhevosen päätöskilpailuun sisältyy luonnollisesti suuria tunteita, eikä vähiten siksi, että oriin rattaille palaa hevosen aikanaan orilaitumelta hankkinut ja pitkän valmennusrupeaman sen kanssa tehnyt Markku Pasanen.

Loviisalainen oli ohjissa myös Rokin Maxin kilpauran ensimmäisessä startissa 5.5.2011 Lahden Jokimaalla.

– Mieli on tietysti haikea ja keskiviikon kilpailun jälkeen varmasti vieläkin haikeampi. Valopilkkuna tässä on kuitenkin se, että kun itse ajoin aikoinaan Rokin Maxin ensimmäisen kilpailun ja nyt viimeisen, niin rinki on siinä mielessä täysi.

– Tämä oli sellainen erikoislähtö, minkä halusin ehdottomasti itse ajaa, Pasanen sanoo.

Uran finaalissa valjakko lähtee jahtaamaan 20 metriä edempää starttaavaa Viisoria. Pelaajat uskovat etukäteen paljon myös Morisonin mahdollisuuksiin.

Hyviä eläkepäiviä, Rokin Maxi! -nimetyn lähdön voittaja pokkaa 2400 euroa.

– Yritetään vain ajaa tasaisella vauhdilla koko ajan eteenpäin. Viisorin tavoittamisessa voi olla tuskaa ja taivalta, mutta periksi ei anneta. Toivottavasti ei tule mitään laukkoja tai muita ongelmia.

Markku Pasasen ja Rokin Maxin tiet kohtasivat hevosen ollessa kaksivuotias ravurinalku. Mies bongasi innokkaan varsan orilaitumelta saaduista valokuvista.

– Maxi oli jokaisessa niissä kuvista ja aina jonkun niskassa roikkumassa. Ajattelin jo, että näinköhän tuollaisesta isännästä tulee koskaan kunnon kilpahevosta.

– Kävin sen sieltä kuitenkin hakemassa ja en tiedä oliko joku laumassa ehtinyt vähän retuuttaa Maxia, mutta se oli heti kuin lammasta olisi perässä taluttanut. Ei se ollut enää yhtään niin isäntää, vaan tosi lupsakka luontoinen, Pasanen muistelee.

Jo ensimmäiset harjoitusajot vakuuttivat treenarin hevosen lahjoista ja kaupat lyötiin lukkoon hintoja kyselemättä. Pasanen olisi halunnut koko hevosen, mutta joutui tyytymään puolikkaaseen.

Myöhemmin Rokin Maxista tuli Pasasen ja hänen tyttärensä Nyyti-Maria Timosen projekti. Timonen on myös toiminut vuoden 2013 alusta hevosen vastuuvalmentajana.

Viime vuosina oriista on kuitenkin tullut enemmän ja enemmän koko perhepiirin yhteinen silmäterä.

– Maxi on tosi kiltti ja hienoluontoinen hevonen, jonka kanssa lapsetkin pystyvät touhuamaan, Pasanen kehuu.

Rokin Maxi osallistui urallaan moniin suurkilpailuihin. Kuninkuuskilpailuun ori pääsi mukaan kolme kertaa. Parhaaksi suoritukseksi jäi 10. sija.

Raviyleisö on oppinut tuntemaan Rokin Maxin väsymättömänä ja periksiantamattomana menijänä, jolle laukkakaan ei ole tuntematon käsite.

Jo uran ensimmäiset startit antoivat suuntaa tulevasta. Debyyttikilpailu Lahden Jokimaalla päättyi hylkäykseen liioista laukoista, mutta heti seuraavaksi Kausalasta tulikin jo voitto.

– Monta kakkua on leivottu, mutta yhtä monta kertaa ajettu myös surullisena raveista kotiin. Sitähän tämä raviurheilu tuppaa vähän olemaan, Pasanen toteaa.

Uran huippuhetkeksi Pasanen nostaa kahden vuoden takaisen Suur-Hollola-ajon karsintavoiton, jossa taakse jäi hurjia nimiä Hetviinan, Tähen Toivomuksen ja Lissun Eerikin johdolla. Finaalissa hevosella ei kuitenkaan ollut paras päivänsä ja sijoitus jäi häntäpäähän.

Suurimmiksi takaiskuiksi hän mainitsee juuri ne monet suurkilpailut, joissa Rokin Maxi ei syystä tai toisesta koskaan onnistunut.

– Päästiin kyllä moneen paikkaan mukaan, mutta oikeana hetkenä hommasta ei tullut sitten mitään. Jotain taikaa niissä isoissa kilpailuissa oli.

Huippuhevosen suurimmaksi yksittäiseksi taloudelliseksi onnistumiseksi jäi tämän vuoden Suur-Hollola-ajon 4. sija, joka oli suuruudeltaan 7600 euron arvoinen.

Rokin Maxin taustavoimat pääsivät juhlimaan joulukuussa 75-voittoa Teivossa.

Rokin Maxin pitkän kilpauran suurimmiksi salaisuuksiksi Pasanen nostaa hevosen kovan kilpailupään ja terveet jalat.

– Onhan sitä monta kertaa epäilty, että jossain vaiheessa oriin pää ei enää kestäisi noita raskaita juoksuja. Ei se ainakaan vielä tähän päivään mennessä ole siltä loppunut. Rokin Maxia ei ole myöskään koskaan tarvinnut piikittää minkäänlaisiin nivelvaivoihin, eikä sillä ole ollut mitään jänne- tai hankkarivaivoja. Maxi on ollut aina terve ja omilla jaloillaan.

– Raviratojen työmies pääsee terveenä ja iloisena eläkkeelle, joten tosi tyytyväinen saa olla, Pasanen iloitsee.

Siihen on kaikkien suomalaisten raviseuraajien taatusti helppo yhtyä.