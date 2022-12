Herra Heinämies huhki talven keskellä – ”Tämä on juhlavuosi”

Ongelmat välivuoden jälkeen selättänyt suomenhevoslahjakkuus kruunasi hyvän kautensa tapaninpäivänä.

Vaikka maa on valkeana lumesta, Herra Heinämies huseerasi tapaninpäivänä tehokkaasti Kuopion kavioliigaraveissa.

Välillä terveysmurheista ennen tätä kautta kärsineen ja katkonaisesti kilpailemaan päässeen 9-vuotiaan oriin loppukiri oli selvästi kipakin maalisuoralla.

Santtu Raitalan ajokki hyökkäsi lauman keskivaiheilta viimeisen takasuoran alussa ja tuli pitkän kirinsä pontevasti perille asti. Johtaneen Säföörin takana juossut Hissun Turbo harasi parhaiten Herra Heinämiestä vastaan. Hujake paikkasi lähtölaukkansa vahvasti ja ehti kolmanneksi.

Voittajan ohella kuumimpiin pelihevosiin lukeutuneet H.V. Tuuri ja Kartier olivat sen sijaan isoja pettymyksiä. Ensin mainittu hyytyi toisen radan jonon kärjestä keskeytyskuntoon jo viimeisellä takasuoralla ja jälkimmäinen hukkasi joukon keskellä ravinsa loppukaarteessa.

Raitala kertoi, että lähtötohinat volttilähdössä ovat kriittisimmät hetket Herra Heinämiehelle.

– Ori on tosi epävarma voltissa. Sen kanssa on startti mennyt hyvin, jos se pysyy ravilla, vaikka se vähän jäisikin. Kirivaihekin sujui meiltä tänään hyvin, kun Herra Heinämies lähti etenemään niin halukkaasti, että jo maalisuoralle tultaessa homma näytti olevan selvä. Hissun Turbo alkoi kyllä vielä lisätä vauhtia, mutta hyvin Herra Heinämies tuli loppuun asti, Raitala kehui ajokkiaan voittajahaastattelussa.

– Hevonen oli tänään henkisesti paljon tasapainoisempi ja rennompi kuin viimeksi Oulussa tauon jälkeen. Tämä kausi on ollut sille taas ehjä ja tasapainoinen, ja nämä ovatkin tärkeitä huippuhevosille.

Jo varsalähdöissä huippulupaavia otteita esittäneen Herra Heinämiehen virallinen valmentaja on Antti Ojanperä, mutta todellisuudessa sen päivittäisestä treenaamisesta vastaa osaomistaja Petri Säteri, jonka tallissa hevonen myös on.

Säteri kertoi, että hän tekee yhteistyötä suurtallia pyörittävän Ojanperän kanssa. Omistaja oli luonnollisesti onnellinen voittajaseremonioissa.

– Herra Heinämies oli välillä vuoden puolitoista pitkällä tauolla, ja tämä kausi on ollut meille juhlavuosi, kun se alkoi voitolla ja päättyi voittoon. Ojanperän kanssa puhuttiin, että hevosella ajetaan muutamia startteja talvella, minkä jälkeen sitä treenaillaan ja haaveillaan kesän kovista lähdöistä, Säteri kertoi.

Lämminveristen kovimman lähdön sankari oli Zolamani, joka on parantanut otteitaan kovasti sen jälkeen, kun siirtyi loppuvuonna Janita Antti-Roikon valmennukseen.

Kun suosikki Better Boss laukkasi ensimmäisen takasuoran lopulla keulasta, sitä painostanut Zolamani pääsi kärkipaikalle, josta ei kovavauhtisesta avauskierroksesta huolimatta enää luopunut. Voittajan imussa juossut Elliot Web piti kalkkiviivoilla täpärästi kakkossijan.

– Sillä oli iso merkitys, kun pääsimme keulaan. Kuolemanpaikka ei olisi ollut Zolamanille mieluinen vaihtoehto. Hevosta on treenattu niin hyvin, että se jaksoi hyvin maaliin asti, Antti-Roiko sanoi.

– Olin oikein tyytyväinen jo ruunan ensimmäiseen starttiimme. Fiilis on sen kanssa nyt tosi hyvä. On hienoa saada tällainen hevonen talliin, ja nyt vain katsotaan, mitä saadaan sen kanssa aikaan.

Veijo Kumpulaisen kasvattamat ja omistamat Ilos-hevoset ravasivat jo kolmannen peräkkäin kaksoisvoiton Toto75-raveissa.

Ensimmäisellä kerralla Ilos Silmarillion oli ykkönen ja Ilos Sansibar kakkonen, mutta kahdella viime kerralla kaksikon paremmuusjärjestys on vaihtunut jälkimmäisen eduksi.

– Tunnelma on kyllä hieno. Tällaista tilannetta ei monesti tule, ja tässä menee ihan sanattomaksi. Jännitti niin, että vieläkin tärisee joka paikka, katsomosta hevostensa taistoa seurannut Kumpulainen sanoi.

Oivaan talvivireeseen äitynyt Downshifter esitti huiman lennokkaan kirin matalimmassa lämminveristen sarjassa. Voitto oli Jorma Tiilikaisen ajamalle ja omistamalle ruunalle kolmas putkeen.

– En tiedä, mistä hevosen tällaisen vire on löytynyt. Emme ole tehneet mitään muutoksiakaan. Ruunalla on ajettu kotona kävelyä, ja joskus on käyty radalla hiitillä, Tiilikainen selvitti.

– Downshifter paineli takasuoran pikkuisen liian lujaa, ja rupesi jo vähän pelottamaan, kuinka se jaksaa tulla loppusuoran. Kaverit eivät kuitenkaan saaneet meitä kiinni.

Raudanlujat tammat Kitzune G.G. ja Endless Story kävivät tiukan matsin voitosta.

Vähän vahvemmin viime metrit kilpasiskoista rutisti porukan perältä pitkän kirin tehnyt Kitzune G.G. Kärkivaljakon kupeelle alkumatkalla kiertänyt Endless Story sai myös juoksustaan kiitettävän arvosannan.

– Kun pahin vastustajamme (Endless Story) juoksi kuolemanpaikalla, se ei ainakaan nostattanut fiiliksiäni, ohjastaja Ville Pohjola kuvaili matkan tuntojaan.

Loppumatkalla Pohjolan toiveet kasvoivat.

– Kitzune G.G. on pikkuisen laiska toisen rinnalla ja tekee vain sen, mitä tarvitaan. Minulle jäi kutina, ettei se juossut tänäänkään itseään ihan poikki. Tammalla on hieno juoksupää, ja se rutistaa aina perille, Pohjola kehui Kyösti Lindgrenin valmentamaa hevosta.

Toto75-voittoihin juoksivat myös Helmen Humu ja Jonnin Joutava, joka toi Pohjolalle toisen voiton.

Suuryllättäjä Jonnin Joutavaa oli pelattu vain yksi prosentti.

Pohjola tarjosi Jonnin Joutavalle auringontarkan juoksun kylmäveritammojen lähdössä. Hevonen palkitsi kuskinsa loppusuoralla, missä spurttasi sähäkästi jymy-yllätykseen.

Vielä suurempaa totopaukkua havitellut Kukkarosuon Veera rutisti viime metreillä kakkoseksi ohi johtaneen Sanahelinän.

– Jonnin Joutava teki tosi hienon esityksen. Sitä ei voi etukäteen oikein tipsata, koska se tarvitsee tarkan juoksun ja tuuria, mutta kun kaikki menee kuin elokuvissa, lopputulos on tällainen, Pohjola kertoi Satu Haaraojan valmennettavasta.

Jättikokoinen Helmen Humu on välillä laukkaillut lähdössä innokkuuttaan, mutta tällä kertaa Teemu Okkolinin suojatti malttoi hyvin mielensä ja vei melko vaivattoman voiton piikkipaikalta.

Oikea Toto75-rivi, Kuopio 26.12.

Toto75-1: 7 Herra Heinämies

Toto75-2: 14 Downshifter

Toto75-3: 9 Ilos Sansibar

Toto75-4: 3 Helmen Humu

Toto75-5: 8 Kitzune G.G.

Toto75-6: 2 Zolamani

Toto75-7: 8 Jonnin Joutava

Seitsemän oikein -voitto-osuus 20317,43 euroa. Kuusi oikein 72,24 ja viisi oikein 4,51 euroa.