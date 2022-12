Huippuhevosten Mas Champin ja Bosse Nicen ei ollut valmentajiensa mielestä turvallista kilpailla keskiviikkona.

Äkkiä kohonnut lämpötila ja viime yön vesisade tekivät tepposet Vermon raveissa.

Kun radan jääpolanne suli plusasteissa, kaviouran pinnasta tuli arveluttavan kova etenkin jalkavaivoista urallaan kärsineille hevosille. Ennen ravien alkua startista jäivät pois Antti Ojanperän tallin kaikki neljä hevosta Mas Champin johdolla sekä ravien jättisuosikki, Leena Sinnemaan valmentama Bosse Nice.

Radan kunnostustöiden takia ravien alku viivästyi puolella tunnilla.

Huippukuski Santtu Raitalaa haastateltiin rataolosuhteista TotoTV:ssä ennen kilpailujen alkamista.

– Rata on tosi kova ja pohja lohkeilee alta. Keliolosuhteet ovat olleet äärettömän haastavat, enkä tiedä, onko ollut keinoa, jolla se olisi saatu pelastettua paremmaksi. On ymmärrettävää, että niillä hevosilla, joilla on oma historiansa, ei haluta riskeerata mitään, Raitala sanoi.

– Ymmärrän myös heitä, jotka kilpailuttavat hevosiaan tänään. Jokainen tuntee oman hevosensa terveyden parhaiten. Pohdimme Leenan kanssa tarkkaan Bosse Nicella ajamista, ja vaikka hän tuli tänne pitkältä, poisjäänti katsottiin parhaaksi ratkaisuksi ruunalle.

Sinnemaa oli saapunut Vermoon Mikkelistä. Ojanperän hevoset tulivat vielä paljon kauempaa Pihtiputaalta, mistä ne kuskasi Vermoon valmentajan puoliso Jutta Ihalainen.

Jutta Ihalainen kauhisteli Vermon kaviouraa.

– Radasta lähtee isoja jääpaloja, eikä siitä saa mitään joustoa nyt. On aika ihme, jos se saadaan tässä ajassa kunnolliseksi. Hevosen terveyttä pitää ajatella. Kymmenen tunnin istuminen auton ratissa ei ole mitään siihen verrattuna, jos hevosten jalat tulevat kipeiksi, Ihalainen kertoi kello 17.00, kun oli jättämässä hevosiaan pois ja lähtemässä kotimatkalleen.

Radan kunnostus mahdollisti kilpailujen aloittamisen.

– Rata on ihan hyvä. Kyllä sillä kilpaa pystyy ajamaan, ensimmäisen lähdön voittanut ravivalmentaja Mika Taittonen sanoi juoksun jälkeen.

Ratamestari Juha Keskimaunu harmitteli kiusallista tilannetta ja otti syyn oman piikkiinsä. Keskimaunu myönsi, että hänelle tuli virhearviointi siitä, minkälaiseksi kavioura muuttui yön vesisateen ja lämpöasteiden takia.

– Jääpolanne rupesi lyömään läpi, ja radalta alettiin kuoria sen jälkeen pintaa pois. Se auttoi jo aika paljon, Keskimaunu kertoi töittensä välissä TotoTV:ssä.