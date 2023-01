Matti, 58, löysi internetin myyntisivulta muille kelpaamattoman aarteen – ”Olen saanut huiman tarjouksen”

Autokauppiaan uusi kokeilu johti huikeaan menestykseen.

Tankki täyteen -komediasarjassa huoltamon pitäjä Sulo Vilén sai kaiken halvalla. Ylöjärveläisen yrittäjän ostokset päätyivät kuitenkin aina lojumaan verstaan nurkkaan, koska eivät toimineet.

Oriveteläinen autokauppias Matti Patronen on paljon onnekkaampi pirkanmaalainen kuin Vilén. Hänen hankintansa ei nökötä toimettomana pimeässä tallissa.

Patrosen ostos loistaa parrasvaloissa kaikkien ihailtavana.

Autokauppiaan löydöllä ei ole neljää rengasta. Sillä on neljä jalkaa.

Se on hevonen. Furiosa.

58-vuotias Patronen sai halvalla paljon enemmän kuin voitokkaan ravihevosen. Hän sai myös uuden perheenjäsenen.

Patronen iski kultasuoneen toissa vuoden lokakuussa. Hänen katseensa takertui internetin syövereissä solakkaan lämminveriseen ravuriin, joka oli myyntisivuston listoilla.

Furiosa siirtyi 6-vuotiaana Patrosen perheen omistukseen 3 000 eurolla.

Furiosa syttyi Matti Patrosen käsissä voittorohmuksi. Hänen toinen kilpahevosensa Merran Roihu on ollut viime kuukaudet tauolla.

Koska kolmen kauden aikana 28 kertaa kilpaillut Furiosa ei ollut voittanut kertaakaan, moni hevosten myyntilistoja tiiraillut ostaja hyppäsi nopeasti sen nimen yli.

Patronen ei tiedä, kuinka pitkään tamma oli ollut myynnissä.

– Myyjä kertoi, että siitä oli tehty joku 3 000 euron hintapyyntöä halvempi tarjous, Patronen kertoo.

Mikä tummanpunaruunikossa Furiosassa sitten kiinnosti kokenutta hevosmiestä niin paljon, että se oli pian rouskuttamassa kauroja hänen tallissaan?

– Suku, katse ja kilpailusuoritukset, Patronen luettelee.

” Pidän enemmän suomenhevosista kuin lämminverisistä, eivätkä tammatkaan ole suosikkejani. No, lämminverinen tammahevonen sitten hankittiin.

Pienen poikkeuksen napakymppiostos kuitenkin vaati.

– Etsimme emäntäni Virpi Färlinin kanssa viime talveksi kohtuuhintaista kilpahevosta, jonka kanssa voisi kiertää raveissa. Tykkään kovasti käydä ravikilpailuissa, mutta mieluiten hevosen kanssa.

Sikaa säkissä pariskunta ei kuitenkaan ostanut.

– Moni aikaisempi myynti-ilmoitus ei innostanut minua, mutta Furiosassa oli jotain, joka otti silmääni. Ehdotin, että pitäisikö meidän piruuttamme kokeilla lämminveristä, Patronen muistelee.

Furiosan tyyli on miellyttänyt Patrosta.

– Rupesin heti katsomaan Furiosan juoksuja ravien videokirjastosta. Se alkoi kiinnostaa minua koko ajan enemmän ja enemmän, ja kohta olin nähnyt kaikki sen kilpailut.

Patronen kertoo, että hän kyseli myyjältä vielä lisätietoja Furiosasta ennen kuin ajoi puolisonsa kanssa katsomaan sitä Kouvolaan.

Kaupat lyötiin lukkoon tallissa.

– Mennessä oli jo aika selvä asia, että ostaisimme Furiosan. Emäntä oli asiasta minuakin varmempi, sillä hän kipitti talliin loimi kainalossa.

– Koska oli jo ilta ja pimeää, en voinut koeajaa Furiosaa. Sen katseessa oli kuitenkin jotain niin vetoavaa, että kaupat tehtiin.

Tallissa käteltiin, minkä jälkeen Furiosa talutettiin loimi yllään Patrosen hevoskuljetusvaunuun.

Furiosan katse lumosi uuden omistajan.

Furiosaa voidaan nyt 14 kuukautta myöhemmin tituleerata huippulöydöksi.

Totaalisen muodonmuutoksen kokenut tamma on juossut Patrosen käsissä 19 voittoa ja yli 40 000 euron tienestit, eli 14-kertaisesti ostohintansa.

Sen turpa näkyi viime vuonna maalikuvissa ensimmäisenä 16 kertaa.

Matti Patronen ja Virpi Färlin omistavat voitontahtoisen Furiosan.

Vuoden voitokkaimmasta ravihevosesta käytiin viime vuoden loppuun asti huima taisto kahden hevosen kesken. Titteli ratkesi vasta uudenvuodenaattona All Star Mintin eduksi, kun se ravasi 17:nnen täysosumansa Lahdessa.

Mikäli All Star Mint ei olisi voittanut lauantaina, Furiosa olisi ollut viime kauden voitokkain ravuri, koska sillä oli enemmän kakkossijoja.

” Hevonen on ollut luonamme pienessä tallissa hyvin tyytyväinen oloonsa. Se nauttii kilpailemisesta ja on aina innokas lähtemään raveihin.

Tällaisesta voittokulusta Patronen ei voinut mitenkään unelmoida, kun haki Furiosan kotiinsa reilu vuosi sitten.

– On vaikea sanoa, mistä sen moinen voittotahti löytyi. Tamma kilpaili reilu vuosi sitten alasarjoissa, mutta on venynyt koko ajan aika ihmeellisesti. Sen korvienväli on kunnossa, hän kertoi IS Ravien uutisessa marraskuussa.

– Hevonen on ollut luonamme pienessä tallissa hyvin tyytyväinen oloonsa. Se nauttii kilpailemisesta ja on aina innokas lähtemään raveihin, Patronen sanoi.

Valmentaja kertoo nyt vähän myöhemmin, etteivät Furiosan väkevät otteet kilpailuissa ole tulleet hänelle ihan puskista.

– Kun kävin aika nopeasti oston jälkeen kokeilemassa sitä Teivon radalla, olin melko varma, että se pystyy vielä pärjäämään.

Ensimmäiset kilpailut toivat sijat kaksi ja seitsemän, mutta niiden jälkeen Furiosa alkoi ravata voittoja kuin liukuhihnalta.

Jukka Torvinen on Furiosan ja Patrosen luottokuski.

Tammasta on tullut hyvin tärkeä ja läheinen koko ikänsä hevosia harrastusmielessä omistaneelle ja valmentaneelle Patroselle. Kilpauransa jälkeen se jää hänen perheelleen siitostammaksi.

– Tamma on kiinnostanut jo muitakin. Olen saanut siitä niin huiman tarjouksen, etten kehtaa edes kertoa summaa.

– Furiosa ei ole kuitenkaan myytävänä. Se on meille perheenjäsen, Patronen painottaa.

Perheenjäseniä ei voi kukaan Suomessa ostaa. Ei edes Sulo Vilén.