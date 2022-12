Ei kahta ilman kolmatta? Valmentaja hämmästyisi, jos lahjakas suojatti yllättää taas

Aaton Yllätys on ajankohtainen hevonen jo nimensä vuoksi.

Jani Ruotsalaisen tallin Aaton Yllätys on lahjakas nuori suomenhevosravuri, joka on ehtinyt kasata radoilta vajaan 16 000 euron voittosumman. Merkittävin saavutus toistaiseksi on finaalipaikka toissa syksyn Kriteriumista, missä hevonen yksi seitsemänneksi laukan rasittamana.

Kehittymisen varaakin piisaa vielä. Valmentajan mukaan kyseessä on orimainen nuorukainen, joka ei tahdo jaksaa keskittyä kilpailemiseen porukassa muiden hevosten kanssa. Ajatuksen karkailu on näkynyt etenkin laukkoina niin, että edellinen ehjä suoritus on seitsemän startin takaa toukokuulta.

Nyt alla on kolmen kuukauden kilpailutauko, koska Aaton Yllätys sairasteli syksyllä. Se palaa kehiin Vermossa keskiviikkona.

T65-pelaajat aprikoivat, voittaako ori taas, kuten kahdella edellisellä kerralla tauolta palatessaan. Se oli paras toukokuussa Kouvolassa suoraan vajaan puolen vuoden paussilta, samoin heinäkuussa Jämsän raveissa 1,5 kuukauden huililta.

– Aaton Yllätys on vaikea veikattava luonteensa vuoksi. Hevonen ei tunnu erikoiselta kotona, mutta muuttuu kilpailutilanteessa. Vaikka ori on tänä vuonna voittanutkin suoraan tauolta, olisin yllättynyt, jos se tekee sen taas, Ruotsalainen ennakoi.

– Toivon mukaan kylmemmät ilmat tuovat hevoselle jäitä hattuun, ja hormonit eivät ole yhtä pinnassa kuin kesällä.

Juvalaistreenari sanoo, että Aaton Yllätyksellä on mukavasti sekä vauhtia että jaksavuutta. Silti sen voitto olisi iloinen joululahja taustavoimille, jo siksi että kilpailuun valmistavia niin sanottuja ratahiittejä ei ole ajettu tauon aikana.

– Suoralla kotona on päästelty menemään ja käytännössä perustreenistä tullaan. Hevosen pitäisi olla kilpailukuntoinen, mutta se ei ole tietenkään parhaimmillaan heti, vaan parantaa kun saa startteja alle.

Lähtöpaikka on mieluinen. Aaton Yllätys saa kiihdyttää matkaan volttilähdön juoksuradalta.

– Tosi hyvä paikka, kun ulkopuolella ei ole ketään. On parempi mahdollisuus päästä ravia, kun ei tarvitse kiihdyttää muiden välistä.

Keskiviikon kisa on Joulucupin karsintalähtö, josta neljä parasta pääsee uudenvuodenaattona ravattavaan loppukilpailuun. Sen voittaja kuittaa 10 000 euron palkinnon.