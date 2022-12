Santtu Raitala maagiseen voittomäärään

Suomen ykköskuski saavutti kauden 400. voittonsa Lahden Jokimaalla.

Santtu Raitala on ollut viime vuodet huikeassa voittovireessä.

Viime vuodet suvereenisti Suomen ohjastajamarkkinoita hallinnut Santtu Raitala ylitti maagisen 400 voiton rajan yhden kauden aikana Lahdessa maanantai-iltana.

Ennen 31-vuotiasta Raitalaa samaan on yltänyt Pohjoismaiden voitokkain ravikuski Jorma Kontio, joka narutteli 417 voittoa vuonna 1989.

Todellisuudessa Raitala ylitti 400 voiton rajapyykin jo viime torstaina Kuopiossa, mutta Suomen Hippos ei tilastoi kuskeille ulkomaan rekisterissä ulkomailla ajettuja voittoja, joita Raitalalla on tänä vuonna kaksi.

Pihtiputaalaisella Raitalalla on mahdollisuus rikkoa Kontion kausiennätys, sillä kilpaa ajetaan Suomessa vielä kymmenenä päivänä joulukuussa. Aivan joka raveissa hän ei kuitenkaan ohjasta loppuvuonna.

Raitalan aikaisempi yhden kauden ennätys on 357 voittoa, johon hän ylsi viime vuonna. Hänen kokonaisvoittomääränsä on 2090. 69-vuotias Kontio on ohjastanut lähes 12 000 ykkössijaa.

Raitala saavutti 400. voittonsa Juho Ihamuotilan valmentamalla Reload Pellinillä, joka on voittanut kaikki kuusi juoksuaan.