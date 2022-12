Tähtitamma Willow Pride joutui uudelleen sairauslomalle

Supertamma ehtii kilparadoille vielä ennen siitosuraansa.

Willow Pride on ollut flunssan kourissa.

Suomen ykköstamman Willow Priden terveysmurheet eivät jääneet pelkästään jalkavaivaan, joka sillä ilmeni vappuna ravatun Finlandia-ajon jälkeen.

Seinäjoki Racen sankaritar palasi lokakuun puolivälissä lähes puolen vuoden toipilaslomalta tositoimiin St. Legerin karsintalähdössä. Willow Pride sijoittui karsinnassa vielä toiseksi, mutta väsyi loppukilpailussa kärkipaikalta yhdeksänneksi.

Tamma ei ole kilpaillut Porin starttiensa jälkeen.

Syy hevosen vaisuuteen selvisi pian St. Legerin finaalijuoksun jälkeen.

– Willow Pride oli St. Legerissä kipeä. Sillä on ollut flunssaa ja kurkkuongelmaa, valmentaja Markku Nieminen kertoo.

– Tamma oli vähän pettymys jo Porin karsinnassa ja finaalissa hyvin vaisu.

Markku Nieminen uskoo, että Willow Pride on starttikunnossa ensi kuussa.

Nieminen kertoo, että Willow Pride palaa tositoimiin, kun on parantunut kunnolla sitkeästä taudistaan.

– En rupea arvuuttelemaan tarkkaa starttiajankohtaa, mutta eiköhän Willow Pride kilpaile tammikuun aikana.

Nieminen sanoo, että Willow Priden keväällä loukkaantunut jalka ei ole oireillut parantumisen jälkeen, joten sen puolesta hevonen olisi voinut jatkaa kilpailemista heti St. Legerin perään.

Omistaja Jyrki Ojanen on kertonut, että huikean uran ravannut Willow Pride siirtyy ensi vuonna siitokseen. Hän paljasti keväällä IS Raveille, että ranskalainen Ready Cash on hänen suosikkinsa 550 000 euroa tienannen supertamman ensimmäiseksi partneriksi.

Virusperäiset kulkutaudit ovat jokavuotiseen tapaan jyllänneet eri ravitalleilla myös tänä syksynä. Willow Pride ei ole ollut suinkaan ainoa urjalalaisen Niemisen hevoslauman toipilas.

– Hevosia on ollut tänä syksynäkin kipeinä niin meidän kuin muidenkin valmentajien talleissa. Ero normaaliin tautiaaltoon on ollut siinä, että vanhemmat hevoset ovat sairastuneet yhtä lailla kuin varsat. Normaalisti nuoremmat hevoset ovat tulleet herkemmin kipeiksi, Nieminen sanoo.

Viime talvena ravureita rienasi massiivinen vuohisrupitauti. Nieminen kertoo, että kivulias rupitauti oli ja meni, eikä siitä ole ollut enää samanlaista harmia.