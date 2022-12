Calgary Games leikitteli kympin täyteen – ”Fantastinen elämys”

Riina Rekilän Vegas Wania päätti kauden tyylikkääseen arvovoittoon Solvallassa.

Yli vuoden kilpailutaukonsa keskiviikkoiltana Solvallassa päättänyt Calgary Games ei saanut kilpakumppaneiltaan odotetusti mitään vastusta. Varhaisessa vaiheessa kärkeen suosiolla päässyt superori erkani haastajiltaan loppukurvissa kevyesti ja ohjastaja Björn Goopilla oli aikaa näyttää peukkua valmentajakatsomon suuntaan jo 350 metriä ennen maalia.

Timo Nurmoksen suojatin juna kohti tammikuun lopun Prix d'Ameriqueta on vahvasti raiteillaan.

– Fantastinen elämys. En halunnut ajaa tänään kovaa, koska hevonen ei ole tottunut hokkeihin. Ajoin vain vähän lopussa ja voitto tuli uskomattoman helposti. Tämän tekniikka sopii hyvin Vincennesiin, Goop kiteytti ATG liven haastattelussa.

1.07-lukemiin vauhdin lopussa kiihdyttäneen Calgary Gamesin uran kymmenes voitto yhtä monessa kilpailussa tuli ajalla 13,4a/2140 metriä. Jo marraskuun alun koelähdössä ori kaasutteli lähes kaksi sekuntia kovempaa.

Nurmos kertoi V86 Direkt -lähetyksen haastattelussa Calgary Gamesin starttaavan seuraavaksi jouluaattona Vincennesissä, jos hevosella on kaikki kunnossa.

Solvallan 2-vuotislähdön hallitsija oli Riina Rekilän Vegas Wania. Sukuori lähti tällä kertaa auton takaa liukkaasti ja otti vetotyöt heti haltuunsa. Maltillista tahtia vetänyt varsa kiihdytti kirilenkillä lumisateessa vauhdin 12-lukemiin, eikä muista ollut ohittajiksi.

Vegas Wanian uran toinen ykkössija lihotti sen voittosummaa noin 18 000 eurolla. Aika oli 15,0a/2140 metriä.

– Hevonen jää nyt talvitauolle ja tähtäämme 3-vuotiskisoihin. En tiedä vielä mihin, ehkä reissaan sen kanssa kaikkialle, Rekilä sanaili voittajakehässä.

Jägersrossa 86-illan suomalaisvoittajia olivat Love No Pain ja Wish Me Magic. Kumpikin ratkaisi pelin edukseen vasta päätössatasella.