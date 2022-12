Ikä ei painanut, kun pian eläkkeelle jäävä Rokin Maxi latoi hankien loistaessa menemään.

Jäähyväiskiertuettaan kiertävä Rokin Maxi sai komean välietappipalkinnon Tampereen Kavioliiga-raveissa lauantaina.

Vuodenvaihteessa eläkkeelle jäävä 15-vuotias ori jyräsi ulkoratoja pitkin yllätysvoittoon suosikkien turpien edestä.

Vixeli läheni maalisuoralla askel askeleelta Rokin Maxia, joka pääsi Aatsin ohi kärkeen loppukaarteen alussa, mutta karkulaisen etumatka piti täpärästi perille. Edellisten välissä kirinyt Morison sijoittui samassa rintamassa kolmanneksi.

– Rokin Maxi ei ole saanutkaan näin hyvää juoksua pitkään aikaan. Ori on oppinut lähtemään aika hyvin ja pääsimme hyvään paikkaan. Sieltä oli kuitenkin lähdettävä kiertämään jo etusuoralla, ohjastaja Teemu Okkolin huomautti.

– Vanhalle herralle on tullut hyvin vauhtia lisää. Ratkaisevaa tänään oli, että pääsimme loppukaarteeseen sisäradalle, kun taas takana tulleet joutuivat vielä kiertämään.

Ohjastaja sai jännittää maalipaalulle asti.

– Lopussa oli tiukkaa vääntöä, ja Maxikin nosti toista korvaansa pystyyn. Ei auttanut kuin toivoa, että joulu tulee, Okkolin sanaili hymyssä suin.

Eläkkeelle vuodenvaihteessa vetäytyvä Rokin Maxi oli Teivon juhlittu sankari.

Suomenhevosten kilpailuoikeus päättyy, kun ne tulevat 16-vuotiaiksi. Tämän takia Nyyti-Maria Timosen valmentama ja hänen isänsä Matti Pasasen omistama Rokin Maxi voi startata enää joulukuun.

Taustajoukot ovat suunnitelleet, että kunniakkaan uran ravannut ori kilpailisi vielä muutamia kertoja ennen joulun jälkeistä Vermon jäähyväisstarttiaan.

Erityisesti talvikeleistä nauttiva Rokin Maxi on saavuttanut 226 juoksussaan 31 voittoa ja 210 000 euron palkintosumman. Teivon voiton arvo oli 7 000 euroa.

Lämminveristen kovin sarja meni myös yllättäjälle. Asialla oli Markku Niemisen tallin lahjakas Skyfall Shine, joka oli jäänyt viime kuukausina ilman voittoja.

Ruuna näytti tällä kertaa keulajuoksulla oikea osaamistaan. Hannu Torvisen ajama hevonen karkasi loppusuoralla herkästi vastustajiltaan.

Suosikeista Quite A Loverin kiri kantoi voittajan perästä toiseksi seurailleen Mr Big Starin tuntumaan, ja Astrum hyytyi toiselta radalta ilman vetoapua viimeiseksi.

– Skyfall Shine on oikein hyvä hevonen, joka pystyy hyvänä päivänään voittamaan koviakin lähtöjä. Tänään sillä oli sellainen. Se meni hyvällä paineella ja potkulla, eikä meillä ollut mitään hätää, Torvinen kertoi.

– Ruunalla on kaikki huippuelementit, mutta sille saisi tulla vähän suoritusvarmuutta lisää. Sen suoritustaso on pikkuisen heitellyt.

Ravien suurimmat rahat olivat jaossa lämminveristen kolmen kilometrin volttilähdössä. 8 000 euron palkinnon voitti suvereenisti Janita Antti-Roikon ajama Ashley Face, joka pääsi verkkaisessa alkuvauhdissa etenemään kahdelta takamatkalta kärkeen jo toisessa kaarteessa.

Suosikki All Star Mint kiersi varhain keulavaljakon kupeelle, mistä taipui aika lailla maalisuoralla, kun Ashley Face löi loikkarin päälle. Sitkeän pitkän kirin tehnyt Mr Reddington punnersi pääjoukon parhaaksi kakkossijalle.

– Ashley Face vastasi hyvin keulasta, enkä vetänyt siltä edes silmälappuja. Se oli aika paineissaan vielä startin jälkeen takasuoralla, Antti-Roiko sanoi valmennettavastaan.

– Ori on oikein mahtava kaveri, joka antaa aina kaikkensa. Joskus se voittaa ja sijoittuu joskus viidenneksi, mutta aina olen siihen tyytyväinen.

Janita Antti-Roikon tallin Ashley Facen ei tarvinnut laittaa kaikkea likoon.

Lämminveritammojen tasoitusajossa potentiaalisia voittajakandidaatteja starttasi kolmelta eri matkalta. Totokolmikon hevoset tulivatkin jokaiselta paalulta.

Voittoon kurotti kahdelta takamatkalta lähtenyt terästamma Ice Wine, joka ohitti loistavan paluun yli vuoden tauolta uusissa käsissä tehneen Makeadreamcometruen maalipaalun tuntumassa. Välikarsinasta startannut Violette Face sijoittui edellisten tuntumassa kolmanneksi.

Ohjastaja Ari Moilanen ei ollut ennen lähtöä kovin toiveikas Leo Mönttisen valmentaman Ice Winen voitosta.

– Edestämme lähti paljon hevosia, eivätkä odotukseni olleet hirveät etukäteen. Se jelppasi, kun keulahevoset pitivät reipasta tempoa. Muuten meillä ei olisi ollut mahdollisuuksia, Moilanen oletti.

– Jouduimme kiertämään viimeisen kurvin aika ulkona, mutta tamma lähti hyvin kirimään ja ehti voittoon. Ice Wine on huipputamma, joka jaksaa aina vaan, ohjastaja ylisti 10-vuotiasta ajokkiaan.

Lahjakkaiden 3-vuotiaiden All Or Nothingin ja EL Kazaamin odotettu kaksinkamppailu vesittyi ensin mainitun ylivertaisuuteen.

Suosikki otti Santtu Raitalan ajamana räikeän (!) varaslähtönsä avittamana heittämällä keulat, ja takarivistä startannut haastaja joutui juoksemaan sen kupeella. EL Kazaam näytti vahvalta loppukaarteeseen asti, jossa sen ote yhtä äkkiä herpaantui.

Kärkihevonen pötki tämän jälkeen omille teilleen, kun taas EL Kazaam taipui lauman viimeiseksi.

– Olin tosi tyytyväinen All Or Nothingin olemukseen tänään. Se on mennyt koko ajan eteenpäin. Ori on tosi mielenkiintoinen hevonen tulevaisuuteen, iloinen nuori kaveri, valmentaja Juho Ihamuotila suitsutti.

Toto75-voittoihin ravasivat myös Ville Mäkelän valmentama Mr Stahl ja Juhani Inkisen tallin Suvionni.

Mr Stahl rutisti 700 metrin kirillään pikamatkan loppumetreillä väkisin ohi Alien Scoutin, joka taisteli sitkeästi toiselta radalta ilman vetoapua. Raitalan ajokin voittoaika lumisateessa oli mainio 12,3a.

Jarmo Saarela sai taiteiltua pelätyltä sisäradan lähtöpaikalta kiihdyttäneen Suvionnin ravilla matkaan, ja valjakon juoksu onnistui tämän jälkeen erittäin hyvin.

Suvionni ravasi Jarmo Saarelan ajamana jo kauden 11. voittonsa.

Hymynpilke harasi keulasta parhaansa mukaan vastaan, mutta väsymätön Inkisen suojatti paineli päätössatasella omille teilleen ennätysajallaan.

Ennätysajalla 26,0 tullut voitto oli Suvionnille viides putkeen ja yhdestoista koko kaudella.

Vaikealla T75-kierroksella täysosumia löytyi vain yksi. Voitto-osuus oli 56 564 euroa.

Ravien alussa ajettu 3-vuotiaiden suomenhevosten Junnustartti-finaali oli lähdön raharuhtinaan Nopsa Eeliksen suvereenia hallintaa.

Lähimpänä supersuosikkia juossut Ceisariina nousi maalisuoralla toiselle radalle haastamaan, mutta todellista uhkaa siitäkään ei ollut Iikka Nurmosen ajokille.

– Lopussa ajettiin kilpaa, mutta oikein varmasti Nopsa Eelis vastasi kaverille. Se on hyvin lahjakas varsa, jolle meneminen on helppoa. Oriille jäi vauhtia ja voimia varastoon, vaikka viimeiset 300 metriä tultiin aika reippaasti, Nurmonen mainitsi.

Eero Laitisen valmentama Nopsa Eelis on voittanut seitsemästä startistaan viisi. Sen voittosumma kohosi 5 000 euron arvoisen Varsakunkun ansiosta jo 25 000 euroon.

Oikea Toto75-rivi, Tampere 10.12.

Toto75-1: 6 All Or Nothing

Toto75-2: 7 Rokin Maxi

Toto75-3: 15 Ice Wine

Toto75-4: 4 Mr Stahl

Toto75-5: 4 Suvionni

Toto75-6: 4 Skyfall Shine

Toto75-7: 14 Ashley Face

Seitsemän oikein -voitto-osuus 56563,99 euroa. Kuusi oikein 141,17 ja viisi oikein 8,03 euroa.