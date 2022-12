Hurjalla voittoprosentilla kilpaileva ruuna on arvoitus valmentajalleen – ”Helpompi veikattava seuraavaan kisaan”

6-vuotias lämminveriravuri Nu Del on voittanut ravilähdöistään yli puolet.

Oriveteläisen Tarja Tuomisen valmentama Nu Del oli maan voitokkaimpia ravureita tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Heinäkuun alkuun mennessä kasassa oli jo yhdeksän ykköstilaa, mutta sitten kovakuntoinen hevonen joutui vetäytymään kilpailutauolle, joka venyi 4,5 kuukauden mittaiseksi.

Tauko ei johdu sairastumisesta tai loukkaantumisesta. Joensuussa heinäkuun lopulla ajettu meeting-finaali meni vihkoon eri tekijöiden summana. Askellus sakkasi ja Nu Delin kiri katkesi loppukaarteeseen.

- Ei me ohjastajan (Jarmo Saarela) kanssa kumpikaan osattu varmaksi sanoa lähdön jälkeen, mistä epäonnistuminen johtui. Ehkä pitkä kuljetusmatka kuumassa kelissä vaikutti negatiivisesti. Kisan jälkeen huomattiin myös, että hevonen oli rikkonut lievästi suutaan, mutta senkin asian vaikutusta voi vain arvailla.

Hevosen ensimmäinen hylkäystuomio lähes kahteen vuoteen osui ikävään paikkaan. Meeting-finaalin ennakkosuosikkina voittanut Magazine Match pokkasi voitosta 10 000 euroa ja Nu Deliä ennakoitiin yhdeksi sen kovimmista haastajista.

– Harmittaa, kun tuntuu että aina epäonnistutaan isoissa lähdöissä. Samoin kävi keväällä GLi GP:n finaalissa. Vasta kisan jälkeen ilmeni silloin, että keuhkoissa oli limaa – ainoan kerran tänä vuonna tietysti.

Tuominen myös omistaa 34 kilpailustaan 20 voittaneen Nu Delin yhdessä miehensä Akin kanssa.

Omistaja-valmentaja päätti, että ennen kuin Nu Del kilpailee seuraavan kerran, epävarmuustekijät on suljettava pois niin tehokkaasti kuin mahdollista. Kilpailukutsujen selailun sijaan hevosen kanssa suunnattiin eläinlääkärin pakeille.

– Rekilän Riina oli epäillyt toissa talvena, että ruunan polvikanavissa on luultavasti jotain. Niistä ei silloin löytynyt mitään, mutta lähdettiin silti tutkimaan uudestaan, kun ei ollut oikein muutakaan mihin tarttua. Klinikalla Elfvingin Kimmo kuvasi Nu Delin polvet ja tällä kertaa kanavista löytyikin operoitavaa, valmentaja kertoo.

– Ei mitään isompaa, muutama siisti nappula vain, mutta haluttiin hoitaa pois ettei jänteisiin tule vaurioita pitkällä tähtäimellä.

Toipumisjaksoa tuli kolme kuukautta.

– Sen aikana hevosta sai liikutella vain hissukseen, missä oli omat haasteensa, kun Nu Del on innokas eikä tahdo tyytyä kävelemiseen. Mentiin sitten niin, että isäntä oli ohjissa ja minä pitelin kiinni hevosen rinnalla, Tuominen nauraa.

Jarmo Saarela jatkaa Nu Delin ohjissa.

Toipuminen sujui lopulta hyvin. Nyt ollaan siinä pisteessä, että Nu Del palaa kilparadoille T75-lähdössä lauantaina. Areenana on Tampereen Teivo.

Valmentajalla ei ole varmuutta suojattinsa kilpailuvireestä. Tauon aikana tehty operaatio tuo uuden hankalasti ennakoitavan muuttujan. Vasta lauantaina nähdään, onko polvileikkauksen tuoma efekti positiivinen, negatiivinen vai jotain siltä väliltä.

– Eläinlääkärin lausunnossa oli maininta, että hevosen ravi saattaa muuttua. Lauantain suoritus vasta kertoo, onko operaatio vaikuttanut raviin kilpailuvauhdissa ja pitääkö sen vuoksi esimerkiksi entrata hevosen kengitystä. Tähän asti Nu Del on ollut herkkä peitsiaskelille, mutta onko edelleen? Mahdotonta sanoa ennakkoon.

Harjoitukset ovat sujuneet positiivisesti, siis ne mitkä on päästy ajamaan. Treeneissä ei kuitenkaan mennä yhtä reippaasti kuin kilpailuissa.

– Harjoitusraveissa oli tarkoitus käydä, mutta ne menivät peruutukseen. Radalla yksin ajamassa on käyty kolmesti, muuten on treenattu kotona. Ruuna on jonkinlaisessa starttikunnossa, mutta paljon helpompi veikattava seuraavaan kisaan, kun muuttujia on vähemmän.

– En näe hevosta huonona, mutta ajattelen niin, että kunhan nyt lähdetään katsomaan miten meidän käy. Lähtöpaikkakin laskee odotuksia, kun saatiin ulkorata.

Tuomisen mukaan talvikauden aloitus suoraan kovasta T75-lähdöstä ei kerro luottamuksesta hevoseen. Valmentaja olisi yllättynyt, jos hurja voittoprosentti 59 komistuu lauantaina entisestään.

– Jostain on aloitettava ja sattui löytymään sopiva sarja läheltä. Toinen hyvä sarja olisi ollut Jyväskylässä maanantaina, mutta lauantai on helpompi vaihtoehto meille, kun arkisin käydään töissä.