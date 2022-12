Lentokelin löytäneen tallin uusi salainen ase on 700 metriä pitkä – ”Kullanarvoinen”

Siuntiolaistallin ravurit kilpailevat kovassa voittovireessä.

Bolt Kronos on yksi Nina Pettersson-Perklénin tallin toivoista keskiviikkona. Kuvassa rattailla apuvalmentaja Tom Eriksson.

Nina Pettersson-Perklénin valmentavat hevoset voittivat marraskuun raveissa yhdeksän kertaa. Sillä irtosi kuukauden voittotilaston kakkostila heti Markku Niemisen suojattien takana.

Myös joulukuu käynnisti hienosti. Kratos Di Quattro onnistui rahakkaassa T75-lähdössä Vermossa viime lauantaina ja Rafaello Classico juhli Jokimaalla torstaina.

Tallin tämän kauden yhteensä 30 voitosta yli kolmannes on siis tullut marras-joulukuussa.

Kääntyneen vireen takana ovat päivittyneet valmennuskuviot. Tai systeemit, kuten valmentajat tapaavat sanoa.

Pettersson-Perklén luopui Vermon ratatallista ja nyt kaikki 41 valmennettavaa hirnuvat kotitallilla Siuntiossa.

Maalle paluun ansiosta Vermon kaviouralla ei tarvitse käydä edes hiittejä ajamassa enää. Sen mahdollistaa tiluksille rakennettu treenilenkki, jonka tärkein osa on uusi 700 metriä pitkä suora. Siinä ravurit ponnistelevat loivaan ylämäkeen pehmeällä alustalla.

Syke nousee tehokkaasti ilman että hevosten tarvitsee pinkoa kovaa, kuten radalla tarvitsisi. Jalat rasittuvat vähemmän.

Kun hevoselle ajetaan peruskuntoa, vauhdit ovat rauhallisia ja ajokertoja tulee useita. Kilpailujakson keskellä puolestaan ajetaan reippaammin ja harvemmin.

– Olin pitkään haaveillut pehmeästä suorasta, kun monella valmentajalla Ruotsissakin on sellainen. Ja nousua siihen piti myös saada. Rahaa tietysti paloi hiekkaan ja maansiirtotöihin, mutta kokonaisuutena tämä ei ollut mahdottoman kallis investointi. Ei onneksi tarvinnut kaataa paljoa puita tai räjäytellä kalliota, Pettersson-Perklén kertoo.

Pehmeä suora otettiin käyttöön syksyn korvalla. Alusta on hiekalla vielä, mutta jos sääennusteet pitävät kutinsa, aineksen päälle tulee pian lumipolanne.

– Uusi suora on ollut kullanarvoinen. Ei kuitenkaan ole yksiselitteistä, että pelkästään se olisi kääntänyt meidän tallin kurssin. Vaikean jakson aikaan hevoset sairastelivatkin paljon, oli kurkunpääntulehdusta ja vuohistautia. Onneksi henkilökuntani on jaksanut paiskia hulluna töitä koko ajan Erikssonin Tompan ja Havulehdon Matsin johdolla, vastuuvalmentaja kiittelee.

– Henkilökunnalla on kaikista isoin merkitys lopulta.

Valmentajan mukaan hevosten mieliala on noussut samaan tahtiin fyysisen kunnon kanssa. Ilo on palannut tekemiseen.

– On ollut valtava helpotus ja kivi on pudonnut sydämeltä, kun hevoset pärjäävät taas. Oli raskasta aikaa, kun pyörä ei vain lähtenyt pyörimään kilpailuissa, vaikka mitä yritettiin.

Keskiviikkona Vermossa starttaa seitsemän Pettersson-Perklénin valmennettavaa. Treenari itse uskoo eniten Piccadillyyn. Se lähtee haastamaan vedonlyöjien suosikkia It's Raining Meniä takarivin lähtöpaikalta.

– Piccadilly on ollut tosi hyvä viime aikoina ja parantanut selvästi siitä mitä oli Suomeen tullessaan muutama kuukausi sitten. Hevonen on saanut lisää itseluottamusta, siihen on tullut säpinää ja omaa halua. Aluksi se oli vähän semmoinen, että pyyteli anteeksi olemassaoloaan.

Samassa lähdössä kilpaileva Bolt Kronos on kova ja voitokas hevonen myös, mutta sen kohdalla talviradat ovat kysymysmerkki. Ruuna ei pystynyt parhaimpaansa viime viikolla Jokimaalla, kun lumibaanalla kenkiin piti ruuvata pitoa tuovat hokit.

– Ori löi reippaasti takasiinsa ja sen perusteella hokit on sille iso miinus. Tomppa kengitti hevosen kevyempään balanssiin ja kokeillaan hokeilla vielä kerran, mutta jos homma ei luonnistu nytkään, pitänee jäädä talvitauolle. Kuntonsa puolesta Bolt Kronos olisi tosi hyvällä mallilla ja pystyisi pärjäämään.

Neljättä peräkkäistä voittoa hakevalle Kratos Di Quattrolle lyhyen starttivälin ei pitäisi olla ongelma. Lähtöpaikka sen sijaan vetää valmentajan mielen matalaksi. Ulkoradalta on tiedossa lisämetrejä ainakin kisan alussa, ja ehkä myös lopussa.

– Kasirata on vielä huonompi paikka kuin lauantaina oli, joten haastajana startataan. Ollaan tyytyväisiä sijoituksesta riippumatta, jos ruuna suorittaa yhtä hyvin kuin aiemmissa kilpailuissaan.