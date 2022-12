Furiosa kirmasi huipputasaisen hevosliigan piikkipaikalle – vastaiskuja luvassa loppuviikolla

Itsenäisyyspäivän täysosuma nosti Furiosan kauden voitokkaimmaksi ravuriksi. Tammalla on tältä vuodelta jo 15 voittoa plakkarissa.

Kamppailu vuoden voitokkaimman ravurin tittelistä jatkuu kiivaana.

Kun IS Ravit uutisoi huipputasaisesta kilvasta kaksi viikkoa sitten, hevosliigan kärjessä olivat tasaturvin All Star Mint, Ditchback Dice ja Furiosa kolmellatoista voitolla.

Ditchback Dicellä oli kolmikosta eniten kakkossijoja, jotka ratkaisevat voittomäärien ollessa tasan.

Tilanne on muuttunut kahdessa viikossa. Jokainen kolmikon voittorohmuista on kurvannut kunniakierrokselle, mutta koska Furiosa on ehtinyt tehdä sen kahdesti, se on yksin piikkipaikalla 15 voitollaan.

Tamma voitti viime viikon tiistaina Jyväskylässä ja tänään itsenäisyyspäivänä Lappeenrannassa.

Ditchback Dice ravasi vuoden 14. voittonsa toissa lauantaina Ylivieskassa ja All Atar Mint viime torstaina Lahdessa.

All Star Mint jatkaa voittojahtiaan lauantaina Teivon raveissa.

Furiosan kärkipaikka on uhattuna jo lähipäivinä. Ditchback Dice kilpailee torstaina Kaustisella ja All Star Mint kaksi päivää myöhemmin Tampereella.

Sairauslomalle lokakuun puolivälissä joutuneella Ray Boylla on myös vielä teoreettinen mahdollisuus viedä hevosliiga, mutta se vaatisi pienen ihmeen. Se on jäänyt jo kolmen voiton päähän Furiosasta. Tervehtynyt ruuna palaa voittojahtiin lauantaina Tampereella.

Vuoden voitokkaimman ravurin tittelistä ei makseta rahapottia, mutta kunniaa ja muistopalkintoja se tuo. Voittajan taustavoimat palkitaan kameroiden loisteessa tammikuussa Ravigaalassa.

Jokaisen titteliin tänä vuonna vielä pystyvän hevosen valmentaja kertoi kaksi viikkoa sitten IS Ravien haastattelussa, että tavoittelee sitä tosissaan.

– Se on ollut vähän tavoitteenamme siitä lähtien, kun alkoi syksyllä näyttää, että hevosellamme on siihen mahdollisuudet. Olisi hieno päästä kerrankin Ravigaalan lavalle, Ditchback Dicen treenari Raimo Vähäsyrjä sanoi.

– Voitokkaimman ravurin titteli olisi kiva juttu tällaiselle harrastajalla. Tammalla on siihen mahdollisuudet muutamien muiden hevosten kanssa, ja toista tilaisuutta minulle ei varmasti enää tule, Furiosan valmentaja Matti Patronen oletti samassa artikkelissa.

– Mielessäni on ollut, että on mahdollisuus tämän kauden voitokkaimmaksi hevoseksi. Sen takia aion kilpailuttaa hevostani vielä ensi kuussa, jos sillä on kaikki kunnossa. Vuodenvaihteen jälkeen se saa jo jäädä tauolle, All Star Mintin treenari Jarmo Kuusela puolestaan suunnitteli.

Vähäsyrjä, Patronen ja Kuusela ovat harrastajavalmentajia. Ray Boyn treenari Tapio Mäki-Tulokas on sen sijaan suurtallia pyörittävä ammattilainen. Mäki-Tulokas kertoi myös olevansa kiinnostunut tittelistä.

– Se olisi kiva kunnia hevoselle. Hampaat irvessä emme kuitenkaan sitä varten aja Ray Boylla kaksi kertaa viikossa kilpaa joka paikassa, Mäki-Tulokas sanoi.