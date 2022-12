Vammakierre pitänyt Välähdyksen pitkään tauolla – ”Ei olisi hevosta kohtaan oikein tuoda kilpailuihin vajaatehoisena”

Tuulennopean Välähdyksen kilpailu-uran jatkuminen ei vaikuta kovin todennäköiseltä.

Ville Korjuksen valmentaman Välähdyksen kilpailutauko on jatkunut kohta kaksi vuotta.

Huippuori Välähdyksen paluu radoille on hämärän peitossa.

Omistaja Ville Korjus sanoo, ettei pian kaksi vuotta loukkaantumistauolla olleen oriin kilpakenkiä ole vielä naulattu seinää. Hänen kommenteistaan on kuitenkin aistitavissa, että vuodenvaihteessa 14-vuotiaaksi tulevan hevosen kilpailut olisi jo juostu.

Suomenhevosten kilpailuoikeus päättyy 15-vuotiskauden lopussa.

– Haluja olisi vielä startata Välähdyksellä, mutta jalkavaivan takia se ei ole ollut mahdollista. Oritta on koko ajan liikutettu, muttei varsinaisesti treenattu normaalisti. Muuten sille kyllä kuuluu niin hyvää kuin vain voi, Korjus kertoo.

Välähdyksen oikeaan etujalkaan tuli hankosidevamma viime vuoden tammikuussa.

Aluksi Korjus kuvitteli, että hevonen voisi kilpailla jo saman vuoden kesänä, mutta vammakierre on pilannut hänen haaveensa.

Välähdyksellä olisi vielä kaksi kautta kilpailuoikeutta jäljellä.

– Välähdyksen oikea etujalka on parantunut, mutta sen toisessa etujalassa on samanlainen vamma. Nykyinen vaiva ilmeisesti säteili terveeseen jalkaan, kun hevonen varoi käyttämästä ensin kipeytynyttä jalkaansa. Kyse ei ole kovin isosta vammasta, mutta se on estänyt kilpailemisen.

– Välähdyksellä ajetaan talvella kotona, ja keväällä olemme viisaampia sen jatkosta. Vaikkei ikä varsinaisesti paina oritta, tällaisilla huippuhevosilla ei ole niin helppo palata radoille pitkältä tauolta kuin tavallisilla menijöillä. Ei olisi hevosta kohtaan oikein tuoda sitä kilpailuihin kovin vajaatehoisena, Korjus painottaa.

Lue lisää: Kavioliigan tykeistä osa loukkaantuneena – Välähdyksen valmentaja toivoo hevosystävällisempiä kaviouria

Lue lisää: Huippuravureiden tauot venyvät – ”Vammat uusiutuvat herkästi, jos kilpailee liian aikaisin”

Neljä kertaa kuninkuuskilpailuun osallistuneen Välähdyksen paras sijoitus seppelejahdissa on ollut neljäs sija. Sen suurimmat saavutukset ovat olleet Pohjoismaiden mestaruus ja Nordic King -voitto vuonna 2017.

Oriin voittosumma on puoli miljoonaa euroa ja ennätys 19,4a.

Vaikka Välähdys on ollut pitkään toipilaana, se on ahkeroinut koko ajan siitoksessa. Oriista syntyi tänä vuonna 22 varsaa. Korjus kertoo, että sillä siemennettiin tänä kesänä kolmisenkymmentä tammaa.

– Välähdyksellä oli jonakin vuonna satakunta tammaa, mutta sen suosio ei ole ollut enää yhtä suuri. Tammanomistajat ovat varmasti jääneet vähän odottelemaan, kuinka kyvykkäitä oriin ensimmäiset varsat ovat.

Korjus kertoo, että hänen omistuksessaan on kolme Välähdyksen orivarsaa.

– Ilmoitin juuri 3-vuotiaat Välähdyksen pojat koelähtöön ensi sunnuntaiksi Kouvolan raveihin. Kolmas varsamme on vuoden nuorempi.